Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τερματοφύλας 18 ετών ήρθε από τον πάγκο και απέκρουσε πέντε πέναλτι, δείτε βίντεο
Κύπελλο Ερασιτεχνών: Τερματοφύλας 18 ετών ήρθε από τον πάγκο και απέκρουσε πέντε πέναλτι, δείτε βίντεο
Ο Θανάσης Αναγνώστου, που αγωνίζεται με την ομάδα της Προποντίδας έγινε viral με τις εκπληκτικές επεμβάσεις του
Το όνομα του Χέλμουτ Ντουκαντάμ στους νεαρότερους μπορεί να μην λέει πολλά, αλλά στους μεγαλύτερους σε ηλικία ξυπνά μνήμες από μια ιστορική βραδιά. Ο Ρουμάνος τερματοφύλακας ήταν «ο ήρωας της Σεβίλλης» καθώς το μακρινό 1986 χάρισε στην Στεάουα Βουκουρεστίου το Κύπελλο Πρωταθλητριών (σημερινό Champions League) στον τελικό κόντρα στην Μπαρτσελόνα.
Ο αγώνας είχε λήξει 0-0 (κανονική διάρκεια και παράταση) με τον Ντουκαντάμ να αποκρούει και τις τέσσερις εκτελέσεις πέναλτι των Ισπανών σε μια ανεπανάληπτη βραδιά για τον ίδιο.
Σαράντα χρόνια αργότερα, ο 18χρονος Θανάσης Αναγνώστου που αγωνίζεται στην Προποντίδα, ντύθηκε «Ντουκαντάμ» αποκρούοντας συνολικά πέντε εκτελέσεις πέναλτι (το πρώτο στην κανονική διάρκεια) στον αγώνα με την Αναγέννηση Σχηματαρίου (ομάδα Γ' Εθνικής) για το Κύπελλο Ερασιτεχνών.
Ο Αναγνώστου πέρασε ως αλλαγή στο 72ο λεπτό της αναμέτρησης (αντί του τραυματία Καρκαλή) και με το σκορ στο 1-1, ο 18χρονος γκολκίπερ απέκρουσε στο φινάλε το πέναλτι του Ρεσβάνη.
Σύμφωνα με το φορμάτ της διοργάνωσης δεν υπάρχε παράταση και ο αγώνας οδηγήθηκε κατευθείαν στα πέναλτι όπου απέκρουσε τα τέσσερα από τα έξι πέναλτι της Αναγέννησης.
Η διαδικασία των πέναλτι
Γκιόκας 1-0
Κανάνι 1-1
Μάλλιαρης (άουτ)
Γκιόσι (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
Σπ. Ανδρέου (απέκρουσε ο Κυριατζής)
Ρεσβάνης (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
Μήτρου 2-1
Σιδέρης 2-2
Ζαχαριάδης (απέκρουσε ο Κυριατζής)
Τσίκλος (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
Χρήστος Ζουρμπουλής (3-2)
Νίκος Κατσής (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
Σπ. Ανδρέου (απέκρουσε ο Κυριατζής)
Ρεσβάνης (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
Μήτρου 2-1
Σιδέρης 2-2
Ζαχαριάδης (απέκρουσε ο Κυριατζής)
Τσίκλος (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
Χρήστος Ζουρμπουλής (3-2)
Νίκος Κατσής (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
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