Euroleague: Στο Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός θα βρεθεί ο Σακίλ Ο’ Νιλ
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Σακίλ Ο' Νιλ Ζαλγκίρις Ολυμπιακός

Euroleague: Στο Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός θα βρεθεί ο Σακίλ Ο’ Νιλ

Το παιχνίδι της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό θα παρακολουθήσει στις 29 Σεπτεμβρίου ο θρύλος του NBA

Euroleague: Στο Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός θα βρεθεί ο Σακίλ Ο’ Νιλ

Ο Σακίλ Ο’ Νίλ αναμένεται να βρεθεί στις 29 Σεπτεμβρίου στο Κάουνας για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό. η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague.
Η επίσκεψη του στη Λιθουανία έχει να κάνει με τη συνεργασία του με τη NordVPN της οποίας αποτελεί πρεσβευτή.

Αρχικά θα ταξιδέψει στο Βίλνιους για να συμμετάσχει σε ειδική συνέντευξη Τύπου. Η παρουσία του στο παιχνίδι της 29ης Σεπτεμβρίου έγινε γνωστή από τον Τόμας Οκμάνας, ιδρυτή της NordVPN και της Tesonet, η οποία κατέχει το 45% της Ζαλγκίρις.



Η Ζαλγκίρις έχει ενισχυθεί σημαντικά με την απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Ο’ Νιλ θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Να σημειώσουμε ότι ο Λιθουανός σέντερ επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από πολυετή παρουσία στα γήπεδα του ΝΒΑ.

Ο 54χρονος Σακίλ Ο'Νιλ, ένας από τους πλέον κυρίαρχους ψηλούς στην ιστορία του ΝΒΑ, έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα και μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επιτυχημένο επιχειρηματία, συμμετέχοντας παράλληλα σε πλήθος εμπορικών και τηλεοπτικών εγχειρημάτων.

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