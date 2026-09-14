Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Euroleague: Στο Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός θα βρεθεί ο Σακίλ Ο’ Νιλ
Euroleague: Στο Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός θα βρεθεί ο Σακίλ Ο’ Νιλ
Το παιχνίδι της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό θα παρακολουθήσει στις 29 Σεπτεμβρίου ο θρύλος του NBA
Ο Σακίλ Ο’ Νίλ αναμένεται να βρεθεί στις 29 Σεπτεμβρίου στο Κάουνας για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Ζαλγκίρις με τον Ολυμπιακό. η οποία διεξάγεται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague.
Η επίσκεψη του στη Λιθουανία έχει να κάνει με τη συνεργασία του με τη NordVPN της οποίας αποτελεί πρεσβευτή.
Αρχικά θα ταξιδέψει στο Βίλνιους για να συμμετάσχει σε ειδική συνέντευξη Τύπου. Η παρουσία του στο παιχνίδι της 29ης Σεπτεμβρίου έγινε γνωστή από τον Τόμας Οκμάνας, ιδρυτή της NordVPN και της Tesonet, η οποία κατέχει το 45% της Ζαλγκίρις.
A BIG TIME guest is coming to Kaunas.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 14, 2026
NBA icon and @NordVPN ambassador Shaquille O’Neal will be at @ZalgirioArena to catch our EuroLeague home opener against Olympiacos! 🔥🤩 pic.twitter.com/ruup7ufA0O
Η Ζαλγκίρις έχει ενισχυθεί σημαντικά με την απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Ο’ Νιλ θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά και τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό. Να σημειώσουμε ότι ο Λιθουανός σέντερ επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από πολυετή παρουσία στα γήπεδα του ΝΒΑ.
Ο 54χρονος Σακίλ Ο'Νιλ, ένας από τους πλέον κυρίαρχους ψηλούς στην ιστορία του ΝΒΑ, έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα και μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του καριέρας έχει εξελιχθεί σε ιδιαίτερα επιτυχημένο επιχειρηματία, συμμετέχοντας παράλληλα σε πλήθος εμπορικών και τηλεοπτικών εγχειρημάτων.
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