Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Stoiximan GBL: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Stoiximan GBL: Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της πρεμιέρας
Έγιναν γνωστές οι ημέρες και οι ώρες της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος στο μπάσκετ
Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL που θα αρχίσει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει με τη Μύκονο να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η Καρδίτσα τον Άρη. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί το Μαρούσι.
Την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον νεοφώτιστο Βίκο.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL
Μύκονος – ΠΑΟΚ (3/10, 15:00)
Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (3/10, 16:00)
ΑΕΚ – Μαρούσι (3/10, 16:00)
Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson (3/10, 17:00)
Καρδίτσα – Άρης (3/10, 17:30)
Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων (4/10, 13:00)
Ηρακλής – Ολυμπιακός (4/10, 17:30)
Το πρώτο τζάμπολ θα γίνει με τη Μύκονο να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και η Καρδίτσα τον Άρη. Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί το Μαρούσι.
Την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον νεοφώτιστο Βίκο.
Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στη Stoiximan GBL
Μύκονος – ΠΑΟΚ (3/10, 15:00)
Κολοσσός Ρόδου – Δόξα Λευκάδας (3/10, 16:00)
ΑΕΚ – Μαρούσι (3/10, 16:00)
Προμηθέας Πατρών – Περιστέρι Betsson (3/10, 17:00)
Καρδίτσα – Άρης (3/10, 17:30)
Παναθηναϊκός AKTOR – Βίκος Ιωαννίνων (4/10, 13:00)
Ηρακλής – Ολυμπιακός (4/10, 17:30)
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