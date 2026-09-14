Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Serie A: Ψυχρολουσία στο 90+4'για τη Γιουβέντους, 3-2 η Σασουόλο που της έσπασε το αήττητο, δείτε τα γκολ
Serie A: Ψυχρολουσία στο 90+4'για τη Γιουβέντους, 3-2 η Σασουόλο που της έσπασε το αήττητο, δείτε τα γκολ
Ο Ζέγκροβα σκόραρε δις, αλλά ο Άτζιτς χάρισε στη Σασουόλο τη νίκη στις καθυστερήσεις
Την πρώτη ήττα στη σεζόν υπέστη η Γιουβέντους, στην έξοδό της στην έδρα της Σασουόλο (3-2). Στο 90+4' ο Βασίλιε Άτζιτς τιμώρησε την πρώην ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ για τους γηπεδούχους.
Ο Ζέγκροβα είχε πετύχει και τα δύο γκολ της Γιουβέντους, το δεύτερο στο 90+1', αλλά αντί... έστω για τον έναν βαθμό της ισοπαλίας, έμεινε στο... μηδέν.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)
Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65',67' Μορέιρα)
Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2 (41' Σκαμάκα - 19' Μεντί, 61'πέν. Μαλντίνι)
Λέτσε-Μόντσα 3-2 (3', 21' Κουλιμπαλί, 10' Τιάγκο Γκαμπριέλ - 20' Μάνγκας, 89' Σεμπάγιος)
Νάπολι-Μπολόνια 1-0 (66' Λομπότκα)
Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2 (65΄ Εσπόζιτο, 89΄ Μπάουι, 90+4΄ Άτζιτς - 82΄, 90+1΄ Ζέγκροβα)
Κόμο-Πάρμα 14/09
Ο Ζέγκροβα είχε πετύχει και τα δύο γκολ της Γιουβέντους, το δεύτερο στο 90+1', αλλά αντί... έστω για τον έναν βαθμό της ισοπαλίας, έμεινε στο... μηδέν.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)
Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65',67' Μορέιρα)
Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2 (41' Σκαμάκα - 19' Μεντί, 61'πέν. Μαλντίνι)
Λέτσε-Μόντσα 3-2 (3', 21' Κουλιμπαλί, 10' Τιάγκο Γκαμπριέλ - 20' Μάνγκας, 89' Σεμπάγιος)
Νάπολι-Μπολόνια 1-0 (66' Λομπότκα)
Σασουόλο-Γιουβέντους 3-2 (65΄ Εσπόζιτο, 89΄ Μπάουι, 90+4΄ Άτζιτς - 82΄, 90+1΄ Ζέγκροβα)
Κόμο-Πάρμα 14/09
Τορίνο-Ρόμα 14/09
Ίντερ-Ουντινέζε 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Λάτσιο 10
Ρόμα 9 -3αγ.
Ίντερ 9 -3αγ.
Κάλιαρι 9
Μίλαν 8
Κόμο 7 -3αγ.
Γιουβέντους 7 -3αγ.
Φροζινόνε 7
Νάπολι 6
Αταλάντα 6
Λέτσε 6
Ουντινέζε 4 -3αγ.
Σασουόλο 4 -3αγ.
Τορίνο 3 -3αγ.
Φιορεντίνα 3
Πάρμα 1 -3αγ.
Μπολόνια 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1
Βενέτσια 0
Ίντερ-Ουντινέζε 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Λάτσιο 10
Ρόμα 9 -3αγ.
Ίντερ 9 -3αγ.
Κάλιαρι 9
Μίλαν 8
Κόμο 7 -3αγ.
Γιουβέντους 7 -3αγ.
Φροζινόνε 7
Νάπολι 6
Αταλάντα 6
Λέτσε 6
Ουντινέζε 4 -3αγ.
Σασουόλο 4 -3αγ.
Τορίνο 3 -3αγ.
Φιορεντίνα 3
Πάρμα 1 -3αγ.
Μπολόνια 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1
Βενέτσια 0
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