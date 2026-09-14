Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Αυστραλία: Νέα δεδομένα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα με τα ισόπαλα ματς να οδηγούνται στα πέναλτι
Αυστραλία: Νέα δεδομένα στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα με τα ισόπαλα ματς να οδηγούνται στα πέναλτι
Μια πρωτοποριακή αλλαγή έρχεται στο αυστραλιανό ποδόσφαιρο, καθώς τα ισόπαλα παιχνίδια θα κρίνονται πλέον στα πέναλτι για τον επιπλέον βαθμό
Μία διαφορετική προσέγγιση, όσον αφορά τα ισόπαλα ματς, αποφάσισε να δοκιμάσει το αυστραλιανό ποδόσφαιρο, καθώς το Australian Championship προχωρά σε αλλαγή του τρόπου με τον οποίο μοιράζονται οι βαθμοί στα παιχνίδια που δεν έχουν νικητή.
Συγκεκριμένα, όταν μία αναμέτρηση ολοκληρώνεται ισόπαλη, οι δύο ομάδες δεν θα οδηγούνται σε παράταση. Αντίθετα, θα ακολουθεί απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, η οποία όμως δεν θα αλλάζει το αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει τον επιπλέον βαθμό.
Έτσι, ο σύλλογος που θα επικρατεί από την άσπρη βούλα θα αποκτήσει δύο βαθμούς, ενώ εκείνος που θα γνωρίζει την ήττα στη διαδικασία θα παίρνει έναν πόντο. Παρά το αποτέλεσμα των πέναλτι, η αναμέτρηση θα παραμένει καταγεγραμμένη ως ισόπαλη.
Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης θεωρούν ότι η συγκεκριμένη καινοτομία μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, αφού ακόμη και μετά το τελευταίο σφύριγμα της κανονικής διάρκειας, θα υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο για τις δύο ομάδες. Το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί στην πρώτη φάση της διοργάνωσης και αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια να δοκιμαστούν διαφορετικές ιδέες για την αύξηση του ανταγωνισμού και του θεάματος στο ποδόσφαιρο.
Συγκεκριμένα, όταν μία αναμέτρηση ολοκληρώνεται ισόπαλη, οι δύο ομάδες δεν θα οδηγούνται σε παράταση. Αντίθετα, θα ακολουθεί απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, η οποία όμως δεν θα αλλάζει το αποτέλεσμα του αγώνα, αλλά θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει τον επιπλέον βαθμό.
Έτσι, ο σύλλογος που θα επικρατεί από την άσπρη βούλα θα αποκτήσει δύο βαθμούς, ενώ εκείνος που θα γνωρίζει την ήττα στη διαδικασία θα παίρνει έναν πόντο. Παρά το αποτέλεσμα των πέναλτι, η αναμέτρηση θα παραμένει καταγεγραμμένη ως ισόπαλη.
Οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης θεωρούν ότι η συγκεκριμένη καινοτομία μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, αφού ακόμη και μετά το τελευταίο σφύριγμα της κανονικής διάρκειας, θα υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο για τις δύο ομάδες. Το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί στην πρώτη φάση της διοργάνωσης και αποτελεί μία ακόμη προσπάθεια να δοκιμαστούν διαφορετικές ιδέες για την αύξηση του ανταγωνισμού και του θεάματος στο ποδόσφαιρο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα