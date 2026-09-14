Ο Ρεμί Καμπελά ανακοινώθηκε από τον Βόλο και φέρνει γαλλικό αέρα πρωταθλητισμού στην Μαγνησία
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Βόλος Ρεμί Καμπελά Ολυμπιακός Αντονί Μουνιέ

Ο Ρεμί Καμπελά ανακοινώθηκε από τον Βόλο και φέρνει γαλλικό αέρα πρωταθλητισμού στην Μαγνησία

Ο 36χρονος μεσοεπιθετικός είναι ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Γαλλίας και θα φορέσει την φανέλα του Βόλου

Ο Ρεμί Καμπελά ανακοινώθηκε από τον Βόλο και φέρνει γαλλικό αέρα πρωταθλητισμού στην Μαγνησία
Ο Ρεμί Καμπελά ήταν μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του Ολυμπιακού το καλοκαίρι του 2025, ωστόσο ποτέ δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την αξία τους στους ερυθρόλευκους.

Στον Πειραιά έμεινε για λίγους μήνες και στο φινάλε του Α’ γύρου δόθηκε στη Ναντ με την μορφή δανεισμού. Ο πολύπειρος εξτρέμ επιστρέφοντας στην πατριδα του πραγματοποίησε 12 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασσίστ, αλλά τα «καναρίνια» υποβιβάστηκαν και ο ίδιος επέστρεψε στον Ολυμπιακό.

Ο Μεντιλίμπαρ δεν τον υπολόγιζε και ήταν φανερό, ο Ολυμπιακός έψαχνε λύση και τελικά του την έδωσε ο Βόλος που ενδιαφέρθηκε για την απόκτηση του.

Έτσι ο πολύπειρος μεσοπειθετικός μετακομίζει στη Μαγνησία, όντας ως ο δεύτερος Γάλλος που θα αγωνιστεί με την ομάδα του Βόλου έχοντας κατακτήσει τη Ligue 1.

Ο Καμπελά τη σεζόν 2011-2012 φορούσε τη φανέλα της Μονπελιέ που είχε κάνει την τεράστια έκπληξη, πάνηγυρίζοντας τον τίτλο και αφήνοντας δεύτερη την Παρί Σεν Ζερμέν.

Πριν τον Καμπελά, ο άλλος πρωταθλητής Γαλλίας που είχε φορέσει τη φανέλα του Βόλου ήταν ο Αντονί Μουνιέ (με πέρασμα και από τον Παναθηναϊκό) ο οποίος τη σεζόν 2007-2008 αναδείχθηκε πρωταθλητής με τη Λιόν.

Μάλιστα οι δύο Γάλλοι, άλλοτε διεθνείς, ποδοσφαιριστές έχουν συνυπάρξει μαζί τις σεζόν 2012-2013 και 2013-2014 φορώντας τη φανέλα της Μονπελιέ.

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