Ντεμπελέ - Εμπαπέ: Σύννεφα στη σχέση των δύο Γάλλων με αφορμή τη Χρυσή Μπάλα

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé on Ousmane Dembélé winning the Ballon d’Or BEFORE him:



“He was always seen as a very talented player, while I was always seen as THE CHOSEN ONE. I reached the highest level very early in my career.”



“His journey was different. He had injuries and… pic.twitter.com/0jETaXIo95 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 11, 2026







🚨🚨💣 Ousmane DEMBÉLÉ 🇫🇷 : « COMME J’AI DIT J’AI JAMAIS ÉTÉ "L’ÉLU" MAIS J’AI BOSSÉ ÉNORMÉMENT.



L’année dernière j’ai été récompensé… CETTE ANNÉE ON VERRA, tranquille.



J’ai toujours été AU FOND DE LA CLASSE EN TRAIN DE TRAVAILLER DUR. TOUTE MA CARRIÈRE, J’AI PAS DIT UN MOT,… — Actu Foot (@ActuFoot_) September 13, 2026 Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έφτασε στα αυτιά του Ντεμπελέ, ο οποίος, μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Μπρεστ, κλήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα του συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας. Ο επιθετικός των Παριζιάνων υποστήριξε: «Ποτέ δεν ήμουν ο εκλεκτός, αλλά δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Πέρυσι ανταμείφθηκα για την προσπάθειά μου. Φέτος θα δούμε, χωρίς άγχος. Πάντα ήμουν στην άκρη, δουλεύοντας σκληρά. Σε όλη μου την καριέρα δεν μιλούσα πολύ, απλώς δούλευα σκληρά».

Η «μάχη» για τον νικητή της φετινής «Χρυσή Μπάλα» έχει φέρει στο επίκεντρο δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τον Κιλιάν Εμπαπέ . Οι πρόσφατες δηλώσεις του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, φαίνεται πως δημιούργησαν ένα μικρό (;) θέμα μεταξύ των δύο συμπατριωτών.Ο Εμπαπέ, μιλώντας στο «France Football», αναφέρθηκε στην πορεία του Ντεμπελέ δηλώνοντας χαρακτηριστικά:«Ο Ουσμάν θεωρούνταν πάνταένας ταλαντούχοςποδοσφαιριστής, ενώ εγώθεωρούμουν πάνταο εκλεκτός. Έφτασα στην κορυφήαπό πολύ νωρίς. Η δική τουδιαδρομή ήταν διαφορετική, καθώς αντιμετώπισετραυματισμούς, όμως κατάφερενα επιστρέψει δυναμικά».

Οι δηλώσεις του Ντεμπελέ φαίνεται πως προκάλεσαν έκπληξη στον Εμπαπέ, ο οποίος, σύμφωνα με όσα διαρρέονται στον γαλλικό Τύπο, δεν έχει πρόθεση να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση. Το πιθανότερο είναι πως οι δύο ποδοσφαιριστές θα συζητήσουν κατ' ιδίαν, όταν συναντηθούν ξανά στην εθνική ομάδα.