Ντεμπελέ - Εμπαπέ: Σύννεφα στη σχέση των δύο Γάλλων με αφορμή τη Χρυσή Μπάλα
SPORTS
Κιλιάν Εμπαπέ Ουσμάν Ντεμπελέ Χρυσή Μπάλα

Ντεμπελέ - Εμπαπέ: Σύννεφα στη σχέση των δύο Γάλλων με αφορμή τη Χρυσή Μπάλα

Τα όσα είπε ο Εμπαπέ σε συνέντευξη του στο France Football, του γαλλικού περιοδικού που διοργανώνει τη Χρυσή Μπάλα, έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Ντεμπελέ, που απάντησε αναλόγως, αλλά και τον διχασμό στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας

Ντεμπελέ - Εμπαπέ: Σύννεφα στη σχέση των δύο Γάλλων με αφορμή τη Χρυσή Μπάλα
Η «μάχη» για τον νικητή της φετινής «Χρυσή Μπάλα» έχει φέρει στο επίκεντρο δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, φαίνεται πως δημιούργησαν ένα μικρό (;) θέμα μεταξύ των δύο συμπατριωτών.

Ο Εμπαπέ, μιλώντας στο «France Football», αναφέρθηκε στην πορεία του Ντεμπελέ δηλώνοντας χαρακτηριστικά:  «Ο Ουσμάν θεωρούνταν πάντα ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ενώ εγώ θεωρούμουν πάντα ο εκλεκτός. Έφτασα στην κορυφή από πολύ νωρίς. Η δική του διαδρομή ήταν διαφορετική, καθώς αντιμετώπισε τραυματισμούς, όμως κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά».


Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έφτασε στα αυτιά του Ντεμπελέ, ο οποίος, μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Μπρεστ, κλήθηκε να σχολιάσει τα λεγόμενα του συμπαίκτη του στην εθνική Γαλλίας. Ο επιθετικός των Παριζιάνων υποστήριξε: «Ποτέ δεν ήμουν ο εκλεκτός, αλλά δούλεψα πάρα πολύ σκληρά. Πέρυσι ανταμείφθηκα για την προσπάθειά μου. Φέτος θα δούμε, χωρίς άγχος. Πάντα ήμουν στην άκρη, δουλεύοντας σκληρά. Σε όλη μου την καριέρα δεν μιλούσα πολύ, απλώς δούλευα σκληρά».



Οι δηλώσεις του Ντεμπελέ φαίνεται πως προκάλεσαν έκπληξη στον Εμπαπέ, ο οποίος, σύμφωνα με όσα διαρρέονται στον γαλλικό Τύπο, δεν έχει πρόθεση να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση. Το πιθανότερο είναι πως οι δύο ποδοσφαιριστές θα συζητήσουν κατ' ιδίαν, όταν συναντηθούν ξανά στην εθνική ομάδα.

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης