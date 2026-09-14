Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ντεμπελέ - Εμπαπέ: Σύννεφα στη σχέση των δύο Γάλλων με αφορμή τη Χρυσή Μπάλα
Ντεμπελέ - Εμπαπέ: Σύννεφα στη σχέση των δύο Γάλλων με αφορμή τη Χρυσή Μπάλα
Τα όσα είπε ο Εμπαπέ σε συνέντευξη του στο France Football, του γαλλικού περιοδικού που διοργανώνει τη Χρυσή Μπάλα, έχουν προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Ντεμπελέ, που απάντησε αναλόγως, αλλά και τον διχασμό στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας
Η «μάχη» για τον νικητή της φετινής «Χρυσή Μπάλα» έχει φέρει στο επίκεντρο δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τον Κιλιάν Εμπαπέ. Οι πρόσφατες δηλώσεις του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο, φαίνεται πως δημιούργησαν ένα μικρό (;) θέμα μεταξύ των δύο συμπατριωτών.
Ο Εμπαπέ, μιλώντας στο «France Football», αναφέρθηκε στην πορεία του Ντεμπελέ δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ουσμάν θεωρούνταν πάντα ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ενώ εγώ θεωρούμουν πάντα ο εκλεκτός. Έφτασα στην κορυφή από πολύ νωρίς. Η δική του διαδρομή ήταν διαφορετική, καθώς αντιμετώπισε τραυματισμούς, όμως κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά».
Ο Εμπαπέ, μιλώντας στο «France Football», αναφέρθηκε στην πορεία του Ντεμπελέ δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ουσμάν θεωρούνταν πάντα ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, ενώ εγώ θεωρούμουν πάντα ο εκλεκτός. Έφτασα στην κορυφή από πολύ νωρίς. Η δική του διαδρομή ήταν διαφορετική, καθώς αντιμετώπισε τραυματισμούς, όμως κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά».
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Kylian Mbappé on Ousmane Dembélé winning the Ballon d’Or BEFORE him:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 11, 2026
“He was always seen as a very talented player, while I was always seen as THE CHOSEN ONE. I reached the highest level very early in my career.”
“His journey was different. He had injuries and… pic.twitter.com/0jETaXIo95
Οι δηλώσεις του Ντεμπελέ φαίνεται πως προκάλεσαν έκπληξη στον Εμπαπέ, ο οποίος, σύμφωνα με όσα διαρρέονται στον γαλλικό Τύπο, δεν έχει πρόθεση να μπει σε δημόσια αντιπαράθεση. Το πιθανότερο είναι πως οι δύο ποδοσφαιριστές θα συζητήσουν κατ' ιδίαν, όταν συναντηθούν ξανά στην εθνική ομάδα.
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