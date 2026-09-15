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Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι, κάηκε αυτοκίνητο αντιδημάρχου
Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε πιλοτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι, κάηκε αυτοκίνητο αντιδημάρχου
Στου Ζωγράφου εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη – Αναζητούνται οι δράστες των δύο επιθέσεων
Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 22:30 το βράδυ της Δευτέρας σε πιλοτή πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, στου Ζωγράφου, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς ένα ΙΧ αυτοκίνητο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου, ενώ από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσικλέτες που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο.
Κατά την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα οργανωμένης εμπρηστικής ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν την παρουσία δύο νεαρών ατόμων, ηλικίας περίπου 22 έως 25 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.
Την εικόνα των όσων συνέβησαν περιέγραψε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος Ζωγράφου Κώστας Πίτσιος, στον οποίο ανήκει το αυτοκίνητο που καταστράφηκε, ενώ ο ίδιος είναι και ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας όπου σημειώθηκε η εμπρηστική επίθεση.
«Βρέθηκαν αυτόπτες μάρτυρες. Εντοπίσαμε δύο πλαστικά μπουκάλια με βενζίνη, το ένα ανοιχτό και το άλλο κλειστό, κάτω από αυτοκίνητο.
Εγώ βρισκόμουν στο σπίτι εκείνη την ώρα. Άκουσα ένα “μπαμ”, αλλά δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Όταν ακούστηκε και δεύτερο, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα ότι τα οχήματα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Η ζημιά είναι μεγάλη.
Κάποιος πρόλαβε να δει τους δράστες. Ήταν δύο και τους περιέγραψε στην Αστυνομία. Ο ένας έκανε τη ζημιά και ο άλλος περίμενε. Στη συνέχεια, άλλος μάρτυρας τους είδε να απομακρύνονται τρέχοντας».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα ανήκει στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου, ενώ από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές και σε δύο μοτοσικλέτες που βρίσκονταν στο ίδιο σημείο.
Κατά την έρευνα στον χώρο εντοπίστηκε μπιτόνι με βενζίνη, στοιχείο που ενισχύει την εικόνα οργανωμένης εμπρηστικής ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν την παρουσία δύο νεαρών ατόμων, ηλικίας περίπου 22 έως 25 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.
Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να χαρτογραφηθούν οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά την επίθεση.
Την εικόνα των όσων συνέβησαν περιέγραψε στο protothema.gr ο αντιδήμαρχος Ζωγράφου Κώστας Πίτσιος, στον οποίο ανήκει το αυτοκίνητο που καταστράφηκε, ενώ ο ίδιος είναι και ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας όπου σημειώθηκε η εμπρηστική επίθεση.
«Βρέθηκαν αυτόπτες μάρτυρες. Εντοπίσαμε δύο πλαστικά μπουκάλια με βενζίνη, το ένα ανοιχτό και το άλλο κλειστό, κάτω από αυτοκίνητο.
Εγώ βρισκόμουν στο σπίτι εκείνη την ώρα. Άκουσα ένα “μπαμ”, αλλά δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία. Όταν ακούστηκε και δεύτερο, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα ότι τα οχήματα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες. Η ζημιά είναι μεγάλη.
Κάποιος πρόλαβε να δει τους δράστες. Ήταν δύο και τους περιέγραψε στην Αστυνομία. Ο ένας έκανε τη ζημιά και ο άλλος περίμενε. Στη συνέχεια, άλλος μάρτυρας τους είδε να απομακρύνονται τρέχοντας».
Φωτιά και σε πιλοτή πολυκατοικίας στο ΓαλάτσιΛίγες ώρες αργότερα, ένα δεύτερο περιστατικό με φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας σημειώθηκε στο Γαλάτσι. Περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στην οδό Ήρας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσικλέτα, ενώ υλικές ζημιές προκλήθηκαν και σε δεύτερο ΙΧ.
Δύο άτομα που παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των αναθυμιάσεων, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.
Τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια.
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