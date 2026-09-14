Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ο 15χρονος γιος του Νόελ Γκάλαχερ έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείτε βίντεο
Ο 15χρονος γιος του Νόελ Γκάλαχερ έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείτε βίντεο
Ο μικρότερος γιος του Νόελ Γκάλαχερ έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ όταν σκόραρε ο Χάαλαντ
Η Σίτι πήρε το ντέρμπι του Μάντσεστερ κόντρα στη Γιουνάιτεντ, αλλά ο γιος του Νόελ Γκάλαχερ, τραγουδιστή του συγκροτήματος Oasis μονοπώλησε το ενδιαφέρον στα Μέσα της Αγγλίας. Ο 15χρονος γιος του Γκάλαχερ εθεάθη να δείχνει το μεσαία του δάχτυλο στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Συγκεκριμένα ο Σόνι Γκάλαχερ πανηγύρισε δίπλα στον αδελφό του Ντόνοβαν, 18 ετών και τον πατέρα τους Νόελ, 59 ετών. Τη στιγμή που ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε άνοιξε το σκορ πανηγύρισε δείχνοντας το μεσαίο δάχτυλο του στους οπαδούς των γηπεδούχων.
Ο πατέρας του τη στιγμή που το γκολ μέτρησε κοίταξε στον ουρανό ανακουφισμένος, ενώ ο μικρότερος γιος του έκανε χειρονομίες στους αντίπαλος οπαδούς. Η οικογένεια Γκλάλαχερ είναι γνωστή για τα αισθήματα που τρέφει για τη Μάντσεστερ Σίτι πριν γίνει κυρίαρχη δύναμη στην Premier League.
Συγκεκριμένα ο Σόνι Γκάλαχερ πανηγύρισε δίπλα στον αδελφό του Ντόνοβαν, 18 ετών και τον πατέρα τους Νόελ, 59 ετών. Τη στιγμή που ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε άνοιξε το σκορ πανηγύρισε δείχνοντας το μεσαίο δάχτυλο του στους οπαδούς των γηπεδούχων.
Τη χειρονομία την έκανε μετά το τέλος του ελέγχου της φάσης από το VAR, αφού ήταν μία φάση που εξετάστηκε γι’ αρκετά λεπτά μέχρι να παρθεί η οριστική απόφαση να μετρήσει το γκολ.
Noel Gallagher had himself a day at the Manchester derby! 😉🔵 pic.twitter.com/i8zDMyJV5N— Sky Sports (@SkySports) September 13, 2026
Ο πατέρας του τη στιγμή που το γκολ μέτρησε κοίταξε στον ουρανό ανακουφισμένος, ενώ ο μικρότερος γιος του έκανε χειρονομίες στους αντίπαλος οπαδούς. Η οικογένεια Γκλάλαχερ είναι γνωστή για τα αισθήματα που τρέφει για τη Μάντσεστερ Σίτι πριν γίνει κυρίαρχη δύναμη στην Premier League.
Το θέμα έχει κάνει μεγάλο ντόρο στην Αγγλία και όλα τα Μέσα φιλοξενούν βίντεο και φωτογραφίες του γιου του Νόελ Γκάλαχερ. Ο ίδιος, ωστόσο, δήλωσε πως είναι περήφανος που οι γιοι του έκαναν χειρονομία στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.
Noel Gallagher made sure to celebrate with his fellow Man City fans after winning the Manchester Derby 🕺⚔️— LiveScore (@livescore) September 14, 2026
He’s just like every other fan after a win 👏 pic.twitter.com/FQEd6nEfmd
🚨 Noel Gallagher:— GeezaVibe (@GeezaVibe) September 14, 2026
🗣“My heart is full of pride for my sons who got stuck into the Utd fans yesterday” 🩵
“Any #ManCity fan will tell you (especially Mancunian City fans): there’s no greater feeling than being at Old Trafford when you’re winning and the final whistle goes” 🔥 pic.twitter.com/W9Az9k6yv7
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