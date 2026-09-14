Ο 15χρονος γιος του Νόελ Γκάλαχερ έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείτε βίντεο
SPORTS
Νόελ Γκάλαχερ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Σίτι

Ο 15χρονος γιος του Νόελ Γκάλαχερ έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείτε βίντεο

Ο μικρότερος γιος του Νόελ Γκάλαχερ έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ όταν σκόραρε ο Χάαλαντ

Ο 15χρονος γιος του Νόελ Γκάλαχερ έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείτε βίντεο
Η Σίτι πήρε το ντέρμπι του Μάντσεστερ κόντρα στη Γιουνάιτεντ, αλλά ο γιος του Νόελ Γκάλαχερ, τραγουδιστή του συγκροτήματος Oasis μονοπώλησε το ενδιαφέρον στα Μέσα της Αγγλίας. Ο 15χρονος γιος του Γκάλαχερ εθεάθη να δείχνει το μεσαία του δάχτυλο στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Συγκεκριμένα ο Σόνι Γκάλαχερ πανηγύρισε δίπλα στον αδελφό του Ντόνοβαν, 18 ετών και τον πατέρα τους Νόελ, 59 ετών. Τη στιγμή που ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε άνοιξε το σκορ πανηγύρισε δείχνοντας το μεσαίο δάχτυλο του στους οπαδούς των γηπεδούχων.


Τη χειρονομία την έκανε μετά το τέλος του ελέγχου της φάσης από το VAR, αφού ήταν μία φάση που εξετάστηκε γι’ αρκετά λεπτά μέχρι να παρθεί η οριστική απόφαση να μετρήσει το γκολ.

Ο πατέρας του τη στιγμή που το γκολ μέτρησε κοίταξε στον ουρανό ανακουφισμένος, ενώ ο μικρότερος γιος του έκανε χειρονομίες στους αντίπαλος οπαδούς. Η οικογένεια Γκλάλαχερ είναι γνωστή για τα αισθήματα που τρέφει για τη Μάντσεστερ Σίτι πριν γίνει κυρίαρχη δύναμη στην Premier League.


Το θέμα έχει κάνει μεγάλο ντόρο στην Αγγλία και όλα τα Μέσα φιλοξενούν βίντεο και φωτογραφίες του γιου του Νόελ Γκάλαχερ. Ο ίδιος, ωστόσο, δήλωσε πως είναι περήφανος που οι γιοι του έκαναν χειρονομία στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.


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