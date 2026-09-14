Ο 15χρονος γιος του Νόελ Γκάλαχερ έδειξε το μεσαίο του δάχτυλο στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείτε βίντεο

Noel Gallagher had himself a day at the Manchester derby! 😉🔵 pic.twitter.com/i8zDMyJV5N — Sky Sports (@SkySports) September 13, 2026

Noel Gallagher made sure to celebrate with his fellow Man City fans after winning the Manchester Derby 🕺⚔️



He’s just like every other fan after a win 👏 pic.twitter.com/FQEd6nEfmd — LiveScore (@livescore) September 14, 2026

🚨 Noel Gallagher:



🗣“My heart is full of pride for my sons who got stuck into the Utd fans yesterday” 🩵



“Any #ManCity fan will tell you (especially Mancunian City fans): there’s no greater feeling than being at Old Trafford when you’re winning and the final whistle goes” 🔥 pic.twitter.com/W9Az9k6yv7 — GeezaVibe (@GeezaVibe) September 14, 2026





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Η Σίτι πήρε το ντέρμπι του Μάντσεστερ κόντρα στη Γιουνάιτεντ, αλλά ο γιος του Νόελ Γκάλαχερ, τραγουδιστή του συγκροτήματος Oasis μονοπώλησε το ενδιαφέρον στα Μέσα της Αγγλίας. Ο 15χρονος γιος του Γκάλαχερ εθεάθη να δείχνει το μεσαία του δάχτυλο στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.Συγκεκριμένα ο Σόνι Γκάλαχερ πανηγύρισε δίπλα στον αδελφό του Ντόνοβαν, 18 ετών και τον πατέρα τους Νόελ, 59 ετών. Τη στιγμή που ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε άνοιξε το σκορ πανηγύρισε δείχνοντας το μεσαίο δάχτυλο του στους οπαδούς των γηπεδούχων.Τη χειρονομία την έκανε μετά το τέλος του ελέγχου της φάσης από το VAR, αφού ήταν μία φάση που εξετάστηκε γι’ αρκετά λεπτά μέχρι να παρθεί η οριστική απόφαση να μετρήσει το γκολ.Ο πατέρας του τη στιγμή που το γκολ μέτρησε κοίταξε στον ουρανό ανακουφισμένος, ενώ ο μικρότερος γιος του έκανε χειρονομίες στους αντίπαλος οπαδούς. Η οικογένεια Γκλάλαχερ είναι γνωστή για τα αισθήματα που τρέφει για τη Μάντσεστερ Σίτι πριν γίνει κυρίαρχη δύναμη στην Premier League.Το θέμα έχει κάνει μεγάλο ντόρο στην Αγγλία και όλα τα Μέσα φιλοξενούν βίντεο και φωτογραφίες του γιου του Νόελ Γκάλαχερ. Ο ίδιος, ωστόσο, δήλωσε πως είναι περήφανος που οι γιοι του έκαναν χειρονομία στους οπαδούς της Γιουνάιτεντ.