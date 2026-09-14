Δεν επιστρέφει στους πάγκους ο Βαλβέρδε, είπε «όχι» στη Βαλένθια
SPORTS
Ερνέστο Βαλβέρδε Βαλένθια

Δεν επιστρέφει στους πάγκους ο Βαλβέρδε, είπε «όχι» στη Βαλένθια

Ο Ερνέστο Βαλβέρδε δεν αλλάζει την απόφαση του και δεν έχει σκοπό να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους, ενώ αρνήθηκε την πρόταση της Βαλένθια

Δεν επιστρέφει στους πάγκους ο Βαλβέρδε, είπε «όχι» στη Βαλένθια

Μετά την απόλυση του Κάρλος Κορμπεράν η Βαλένθια βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα των «νυχτερίδων» είναι και του Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος από τον Ιούνιο έχει φύγει από την Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Η Βαλένθια έχει προσεγγίσει τον Βάσκο προπονητή, όμως ο ίδιος εμμένει στην απόφαση του να μείνει μακριά από τους πάγκους. Δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στους πάγκους άμεσα.

Αυτό μετέφερε ο «Τσινγκούρι» και στον αθλητικό διευθυντή της Βαλένθια, Μπραούλιο Βάθκεθ, ο οποίος του τηλεφώνησε για να αναλάβει την ομάδα. Τα ρεπορτάζ στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο πρώην κόουτς του Ολυμπιακού ήταν ο πρώτος που δέχτηκε τηλεφώνημα από τις «νυχτερίδες», αλλά η απάντηση που έδωσε είναι αρνητική.

Η επιστροφή του Ερνέστο Βαλβέρδε στους πάγκους δεν θα γίνει άμεσα και την ίδια ώρα η Βαλένθια συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή. Βέβαια θα πρέπει πρώτα να πληρώσει την αποζημίωση στον Κάρλος Κορμπεράν. Μαζί με το επιτελείο του ο Ισπανός προπονητής θα κοστίσει στην ισπανική ομάδα 7 εκατομμύρια ευρώ.

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