Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
La Liga: Η Μπέτις πέρασε από τη Βιγιαρεάλ με 2-1 και συνέχισε το σερί της, δείτε τα γκολ
La Liga: Η Μπέτις πέρασε από τη Βιγιαρεάλ με 2-1 και συνέχισε το σερί της, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Πελεγκρίνι έφτασε τις τέσσερις νίκες στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές
Την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιβεβαίωσε η Μπέτις, η οποία πέρασε νικηφόρα από το «Θεράμικα», επικρατώντας με 2-1 της Βιγιαρεάλ με ανατροπή. Η ομάδα της Σεβίλλης βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά απάντησε πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και παρέμεινε στη δεύτερη θέση της κατάταξης, ισόβαθμη με τη Ρεάλ.
Η Βιγιαρεάλ ήταν εκείνη που μπήκε μπροστά στο σκορ, βρίσκοντας το γκολ στο 29ο λεπτό με τον Μορένο και δείχνοντας αρχικά ικανή να βάλει δύσκολα στους φιλοξενούμενους.
Η απάντηση της Μπέτις, ωστόσο, ήταν άμεση και ουσιαστική. Στο 39' ο Ερναντές έφερε το παιχνίδι στα ίσα, γράφοντας το 1-1, ενώ μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 43', ο Νατάν ολοκλήρωσε την ανατροπή και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι πριν από την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ δεν άλλαξε, με την Μπέτις να διαχειρίζεται το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να φεύγει από το «Θεράμικα» με ακόμη ένα σημαντικό τρίποντο.
Για την ομάδα της Σεβίλλης αυτή ήταν η τέταρτη νίκη στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, αποτέλεσμα που την κρατά σταθερά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
Στον αντίποδα, η Βιγιαρεάλ εξακολουθεί να αγνοεί τη νίκη στο πρωτάθλημα, με το νέο αρνητικό αποτέλεσμα να την κρατά χαμηλά στην κατάταξη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)
Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3',17' Ρομπέρτο Φερνάντες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (79' Ινάκι Γουίλιαμς - 50' πέν. Μπουονανότε)
Η Βιγιαρεάλ ήταν εκείνη που μπήκε μπροστά στο σκορ, βρίσκοντας το γκολ στο 29ο λεπτό με τον Μορένο και δείχνοντας αρχικά ικανή να βάλει δύσκολα στους φιλοξενούμενους.
Η απάντηση της Μπέτις, ωστόσο, ήταν άμεση και ουσιαστική. Στο 39' ο Ερναντές έφερε το παιχνίδι στα ίσα, γράφοντας το 1-1, ενώ μόλις τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 43', ο Νατάν ολοκλήρωσε την ανατροπή και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι πριν από την ανάπαυλα.
Στο δεύτερο ημίχρονο το σκορ δεν άλλαξε, με την Μπέτις να διαχειρίζεται το προβάδισμά της μέχρι το τελευταίο σφύριγμα και να φεύγει από το «Θεράμικα» με ακόμη ένα σημαντικό τρίποντο.
Για την ομάδα της Σεβίλλης αυτή ήταν η τέταρτη νίκη στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές, αποτέλεσμα που την κρατά σταθερά στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
Στον αντίποδα, η Βιγιαρεάλ εξακολουθεί να αγνοεί τη νίκη στο πρωτάθλημα, με το νέο αρνητικό αποτέλεσμα να την κρατά χαμηλά στην κατάταξη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)
Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3',17' Ρομπέρτο Φερνάντες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (79' Ινάκι Γουίλιαμς - 50' πέν. Μπουονανότε)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 4-1 (14'πέν, 90'+1 Μπαπέ, 17' Καρέρας, 35΄Μπέλιγχαμ - 51' Καμέλο)
Θέλτα-Μάλαγα 1-1 (41' Γιούτγκλα - 84' Νίνιο)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-4 (79' Ρομέρο, 88' Μπρούγκι - 5' Έσπαρτ, 19',48' πέν. Γιαμάλ, 90'+3 Αντεγέμι)
Χετάφε-Λα Κορούνια 1-1 (66' Τέρατς - 78' Ομπαμεγιάνγκ)
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (84' πέν. Γκριμάλντο, 90' Γκριμάλντο, 90'+5 Σιμεόνε)
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 1-2 (29΄ Μορένο - 39΄ Κούτσο Ερνάντες, 43΄ Νάταν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 15
Ρεάλ Μαδρίτης 12
Μπέτις 12
Αλαβές 10
Ατλέτικο Μαδρίτης 10
Σεβίλλη 10
Λα Κορούνια 9
Εσπανιόλ 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7
Σανταντέρ 7
Σοσιεδάδ 7 -6αγ.
Οσασούνα 7
Λεβάντε 5
Χετάφε 5
Θέλτα 4 -6αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Μάλαγα 3
Βιγιαρεάλ 2
Έλτσε 2
Βαλένθια 1
Θέλτα-Μάλαγα 1-1 (41' Γιούτγκλα - 84' Νίνιο)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-4 (79' Ρομέρο, 88' Μπρούγκι - 5' Έσπαρτ, 19',48' πέν. Γιαμάλ, 90'+3 Αντεγέμι)
Χετάφε-Λα Κορούνια 1-1 (66' Τέρατς - 78' Ομπαμεγιάνγκ)
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 (84' πέν. Γκριμάλντο, 90' Γκριμάλντο, 90'+5 Σιμεόνε)
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 1-2 (29΄ Μορένο - 39΄ Κούτσο Ερνάντες, 43΄ Νάταν)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 15
Ρεάλ Μαδρίτης 12
Μπέτις 12
Αλαβές 10
Ατλέτικο Μαδρίτης 10
Σεβίλλη 10
Λα Κορούνια 9
Εσπανιόλ 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7
Σανταντέρ 7
Σοσιεδάδ 7 -6αγ.
Οσασούνα 7
Λεβάντε 5
Χετάφε 5
Θέλτα 4 -6αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Μάλαγα 3
Βιγιαρεάλ 2
Έλτσε 2
Βαλένθια 1
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