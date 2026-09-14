Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 35-24 και κατέκτησε το Σούπερ Καπ στο χάντμπολ ανδρών, δείτε βίντεο

Ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή κατέκτησε απόψε (14/9) για πέμπτη διαδοχική χρονιά το Σούπερ Καπ, με το οποίο άνοιξε η αυλαία της σεζόν 2026-2027 στο χάντμπολ ανδρών. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματερού και διατήρησε τον τίτλο που πανηγύρισε για πρώτη φορά το 2022. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 17-9 στο ημίχρονο του τελικού που βρήκε τις δύο ομάδες να μη βρίσκονται στην επιθυμητή αγωνιστική ετοιμότητα, δεδομένου ότι η Handball Premier είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το προσεχές Σάββατο (19/9).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 6ο Σούπερ Καπ ανδρών είχε χαρακτηριστεί ως ειδικής διαχείρισης και δεν διατέθηκαν εισιτήρια, ενώ εκδόθηκε περιορισμένος αριθμός προσκλήσεων για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας και των δύο φιναλίστ. Πριν την έναρξη του τελικού η ΟΧΕ βράβευσε τους κορυφαίους της περυσινής σεζόν, όπως ψηφίστηκαν από τους προπονητές και τους αρχηγούς της Handball Premier και ανακοινώθηκαν στην κλήρωση του πρωταθλήματος.

Ο σημερινός τελικός ήταν ο έκτος στην ιστορία του Σούπερ Καπ στο χάντμπολ ανδρών. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας κατέκτησε το «παρθενικό» τρόπαιο στη διοργάνωση το 1999, επικρατώντας του ΑΣΕ Δούκα με 26-20, ενώ ο θεσμός αναβίωσε μετά από 23 χρόνια και συγκεκριμένα το 2022, όταν ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επιβλήθηκε 30-24 του ΑΕΣΧ Πυλαίας. Από τότε, οι Πειραιώτες κατακτούν... ανελλιπώς το τρόπαιο, έχοντας μάλιστα νικήσει τρεις φορές την ΑΕΚ στον τελικό (2023, 2025, 2026).

Πλέον οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στη Handball Premier, με τον, κάτοχο του τίτλου, Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Αθηναϊκό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την ΑΕΚ να αναμετράται στη Δράμα με την τοπική ομάδα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

