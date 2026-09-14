Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο πιο γεμάτος Παναθηναϊκός των τελευταίων πολλών χρόνων, η επιλογή του Αλγουαθίλ και οι γκέλες της ΑΕΚ

«Είναι ο πιο πλήρης Παναθηναϊκός των τελευταίων πολλών χρόνων και αρκεί αυτό για να καταστεί φαβορί για τον τίτλο;», «αποτελεί σωστή επιλογή για τον Ολυμπιακό ο Αλγουαθίλ, προκειμένου η ομάδα να μπει στον σωστό δρόμο;» κάποια από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο Win Win