Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο πιο γεμάτος Παναθηναϊκός των τελευταίων πολλών χρόνων, η επιλογή του Αλγουαθίλ και οι γκέλες της ΑΕΚ
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Ο πιο γεμάτος Παναθηναϊκός των τελευταίων πολλών χρόνων, η επιλογή του Αλγουαθίλ και οι γκέλες της ΑΕΚ
«Είναι ο πιο πλήρης Παναθηναϊκός των τελευταίων πολλών χρόνων και αρκεί αυτό για να καταστεί φαβορί για τον τίτλο;», «αποτελεί σωστή επιλογή για τον Ολυμπιακό ο Αλγουαθίλ, προκειμένου η ομάδα να μπει στον σωστό δρόμο;» κάποια από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο Win Win
Το πλήρες ρόστερ του Παναθηναϊκού, η επιλογή Αλγουαθίλ για τον πάγκο του Ολυμπιακού, οι εκτός έδρας επιδόσεις της ΑΕΚ, το «ταβάνι» του Άρη, οι πιθανότητες του ΟΦΗ για τετράδα, τα φαβορί για υποβιβασμό, το... deja vu της Τότεναμ και η δυναμική της Μάντσεστερ Σίτι αποτέλεσαν θέματα προς συζήτηση μεταξύ Μιχάλη Τσόχου και Γιαννίκου Δούσκα στο δεύτερο επεισόδιο του «Win Win».
Ο Παναθηναϊκός μοιάζει πιο γεμάτος και πλήρης όσο ποτέ άλλοτε τα τελευταία πολλά χρόνια. Αρκεί αυτό για να θεωρηθεί φαβορί για τον τίτλο;
O διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού που εφαρμόζει ο Ιμανόλ Αλγουθίλ, αποτελεί ρίσκο για τον Ολυμπιακό ή σωστή επιλογή, προκειμένου οι «ερυθρόλευκοι» να μπουν, έστω και με συνέπειες, στον σωστό δρόμο;
Πόσο μοιάζουν οι δύο εκτός έδρας απώλειες της ΑΕΚ; Μπορεί ο ΟΦΗ να στοχεύσει στην πρώτη τετράδα; Οι δύο ήττες στα ντέρμπι μαρτυρούν το «ταβάνι» του Άρη; Ποια είναι τα φαβορί στο πρωτάθλημα για υποβιβασμό;
Υπάρχει περίπτωση η Τότεναμ να μπλέξει όπως πέρσι με σενάρια υποβιβασμού; Μήπως δεν έχουμε ζυγίσει σωστά τη δυναμική της Μάντσεστερ Σίτι και τις πιθανότητές της για τίτλο;
Ο Παναθηναϊκός μοιάζει πιο γεμάτος και πλήρης όσο ποτέ άλλοτε τα τελευταία πολλά χρόνια. Αρκεί αυτό για να θεωρηθεί φαβορί για τον τίτλο;
O διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού που εφαρμόζει ο Ιμανόλ Αλγουθίλ, αποτελεί ρίσκο για τον Ολυμπιακό ή σωστή επιλογή, προκειμένου οι «ερυθρόλευκοι» να μπουν, έστω και με συνέπειες, στον σωστό δρόμο;
Πόσο μοιάζουν οι δύο εκτός έδρας απώλειες της ΑΕΚ; Μπορεί ο ΟΦΗ να στοχεύσει στην πρώτη τετράδα; Οι δύο ήττες στα ντέρμπι μαρτυρούν το «ταβάνι» του Άρη; Ποια είναι τα φαβορί στο πρωτάθλημα για υποβιβασμό;
Υπάρχει περίπτωση η Τότεναμ να μπλέξει όπως πέρσι με σενάρια υποβιβασμού; Μήπως δεν έχουμε ζυγίσει σωστά τη δυναμική της Μάντσεστερ Σίτι και τις πιθανότητές της για τίτλο;
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