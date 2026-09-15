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Premier League: Η Λιντς διέλυσε 4-1 τη Νιούκαστλ με τρία γκολ σε 14 λεπτά, δείτε τα γκολ
Premier League: Η Λιντς διέλυσε 4-1 τη Νιούκαστλ με τρία γκολ σε 14 λεπτά, δείτε τα γκολ
Δύο γκολ από τον Κάλβερτ-Λιούιν για τους γηπεδούχους, που είχαν «καθαρίσει» το ματς από το πρώτο ημίχρονο
Έναν θεωρητικά δύσκολο αγώνα εναντίον της Νιούκαστλ, μετέτρεψε σε περίπατο η Λιντς που επικράτησε 4-1 στο «Έλαντ Ρόουντ». Οι γηπεδούχοι επικράτησαν ενώ ουσιαστικά είχαν καθαρίσει το ματς από το πρώτο ημίχρονο, όταν προηγήθηκαν 3-0 με τρία γκολ μέσα σε 14 λεπτά.
Δύο πέτυχε ο Κάλβερτ-Λιούιν (34΄, 45+1΄), ενώ το σκορ είχε ανοίξει από αυτογκόλ του Λιούις Μάιλι στο 32΄. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Νόα Οκαφόρ στο 59΄, για να μειώσει στην εκπνοή ο Μπαζουμανά Τουρέ.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ)
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί)
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0
Τότεναμ-Έβερτον 0-0
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2 (58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν. Σάκα)
Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5 (36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι)
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (60' Χάαλαντ)
Δύο πέτυχε ο Κάλβερτ-Λιούιν (34΄, 45+1΄), ενώ το σκορ είχε ανοίξει από αυτογκόλ του Λιούις Μάιλι στο 32΄. Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Νόα Οκαφόρ στο 59΄, για να μειώσει στην εκπνοή ο Μπαζουμανά Τουρέ.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τα καλύτερα στιγμιότυπα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ)
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί)
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0
Τότεναμ-Έβερτον 0-0
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2 (58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν. Σάκα)
Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5 (36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι)
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 0-1 (60' Χάαλαντ)
Λιντς-Νιούκαστλ 4-1 (32΄ Μάιλι, 34΄, 45+1΄ Κάλβερτ-Λιούιν, 59΄ Οκαφόρ - 90΄ Τουρέ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 12
Λιντς 8
Χαλ 8
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 12
Λιντς 8
Χαλ 8
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 4
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0
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