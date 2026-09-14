Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Παναθηναϊκός: Θλάση δεύτερου βαθμού ο Ταμπόρδα, τρεις εβδομάδες εκτός
Παναθηναϊκός: Θλάση δεύτερου βαθμού ο Ταμπόρδα, τρεις εβδομάδες εκτός
Ο Αργεντίνος αναμένεται να χάσει τα ματς με Κηφισιά, Καλαμάτα αλλά να τεθεί στη διάθεση του Νίστρουπ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός δε θα έχει τον Βιθέντε Ταμπόρδα για τα επόμενα δύο παιχνίδια, με την Κηφισιά την Τετάρτη (16/9, 17:45) για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας αλλά και με την Καλαμάτα την Κυριακή (20/9, 19:30) για την Stoiximan Super League.
Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έγινε γνωστό πως υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
Ο Ταμπόρδα έγινε αλλαγή στο ματς με τον Παναιτωλικό μόλις στο 20' και ενώ έξι λεπτά πριν είχε ανοίξει το σκορ και τον δρόμο για το τελικό 3-0, που έφερε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της Stoximan Super League.
Ο 25χρονος άσος θα χάσει τα ματς με Κηφισιά και Καλαμάτα αλλά αν η αποθεραπεία κυλήσει χωρίς προβλήματα, τότε αναμένεται να είναι και πάλι στη διάθεση του Νίστρουπ μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων.
Μετά τη διακοπή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (Κυριακή 11/10, 21:00).
Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έγινε γνωστό πως υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
Ο Ταμπόρδα έγινε αλλαγή στο ματς με τον Παναιτωλικό μόλις στο 20' και ενώ έξι λεπτά πριν είχε ανοίξει το σκορ και τον δρόμο για το τελικό 3-0, που έφερε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της Stoximan Super League.
Ο 25χρονος άσος θα χάσει τα ματς με Κηφισιά και Καλαμάτα αλλά αν η αποθεραπεία κυλήσει χωρίς προβλήματα, τότε αναμένεται να είναι και πάλι στη διάθεση του Νίστρουπ μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων.
Μετά τη διακοπή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (Κυριακή 11/10, 21:00).
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