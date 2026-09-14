Παναθηναϊκός: Θλάση δεύτερου βαθμού ο Ταμπόρδα, τρεις εβδομάδες εκτός
SPORTS
Παναθηναϊκός Βιθέντε Ταμπόρδα Super League 1

Παναθηναϊκός: Θλάση δεύτερου βαθμού ο Ταμπόρδα, τρεις εβδομάδες εκτός

Ο Αργεντίνος αναμένεται να χάσει τα ματς με Κηφισιά, Καλαμάτα αλλά να τεθεί στη διάθεση του Νίστρουπ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Παναθηναϊκός: Θλάση δεύτερου βαθμού ο Ταμπόρδα, τρεις εβδομάδες εκτός
Ο Παναθηναϊκός δε θα έχει τον Βιθέντε Ταμπόρδα για τα επόμενα δύο παιχνίδια, με την Κηφισιά την Τετάρτη (16/9, 17:45) για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας αλλά και με την Καλαμάτα την Κυριακή (20/9, 19:30) για την Stoiximan Super League. 

Ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έγινε γνωστό πως υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για τις επόμενες τρεις εβδομάδες.

Ο Ταμπόρδα έγινε αλλαγή στο ματς με τον Παναιτωλικό μόλις στο 20' και ενώ έξι λεπτά πριν είχε ανοίξει το σκορ και τον δρόμο για το τελικό 3-0, που έφερε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της Stoximan Super League.

Ο 25χρονος άσος θα χάσει τα ματς με Κηφισιά και Καλαμάτα αλλά αν η αποθεραπεία κυλήσει χωρίς προβλήματα, τότε αναμένεται να είναι και πάλι στη διάθεση του Νίστρουπ μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων. 

Μετά τη διακοπή, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας στο Καραϊσκάκη τον Ολυμπιακό (Κυριακή 11/10, 21:00).

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