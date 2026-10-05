Ανάχωμα στη στεγαστική κρίση τα μέτρα για τους servicers
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Servicers Κόκκινα δάνεια

Ανάχωμα στη στεγαστική κρίση τα μέτρα για τους servicers

Τα νέα μέτρα για τους servicers επιχειρούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα στη στεγαστική κρίση, ενισχύοντας την προστασία των οφειλετών, τις δυνατότητες ρύθμισης χρεών και τη διαφάνεια πριν από τους πλειστηριασμούς - Σε κίνηση όλος ο ευρωπαϊκός νότος

Ανάχωμα στη στεγαστική κρίση τα μέτρα για τους servicers
Ειρήνη Σακελλάρη
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Σε αναζήτηση πολιτικών που θα καλύψουν το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια βρίσκονται οι servicers. Και ενώ υπάρχουν δύσκολες εξισώσεις να επιλυθούν, γίνεται όλο και πιο κατανοητό πως τα νέα μέτρα της κυβέρνησης δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από εκείνα που άλλες χώρες έχουν νομοθετήσει από την αρχή της λειτουργίας των εταιρειών πιστώσεων, αλλά και των funds ως αγοραστών κόκκινων δανείων.

Η προστασία των υπερήμερων δανειοληπτών αποτελεί μια ομπρέλα προστασίας και της στέγασης, αφού τα κόκκινα στεγαστικά αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο βάρος, ύψους 25 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία του α’ τριμήνου της ΤτΕ.

Όμως και τα υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε μεγάλο βαθμό φέρουν υποθήκες πρώτες κατοικίες, είτε είναι καταναλωτικά (17 δισ. ευρώ) είτε επιχειρηματικά (27,7 δισ. ευρώ).

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Ειρήνη Σακελλάρη
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