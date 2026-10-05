Ανάχωμα στη στεγαστική κρίση τα μέτρα για τους servicers

Σε αναζήτηση πολιτικών που θα καλύψουν το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια βρίσκονται οι servicers. Και ενώ υπάρχουν δύσκολες εξισώσεις να επιλυθούν, γίνεται όλο και πιο κατανοητό πως τα νέα μέτρα της κυβέρνησης δεν ζητούν τίποτα περισσότερο από εκείνα που άλλες χώρες έχουν νομοθετήσει από την αρχή της λειτουργίας των εταιρειών πιστώσεων, αλλά και των funds ως αγοραστών κόκκινων δανείων.



Η προστασία των υπερήμερων δανειοληπτών αποτελεί μια ομπρέλα προστασίας και της στέγασης, αφού τα κόκκινα στεγαστικά αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο βάρος, ύψους 25 δισ. ευρώ, με βάση τα στοιχεία του α’ τριμήνου της ΤτΕ.



Όμως και τα υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε μεγάλο βαθμό φέρουν υποθήκες πρώτες κατοικίες, είτε είναι καταναλωτικά (17 δισ. ευρώ) είτε επιχειρηματικά (27,7 δισ. ευρώ).



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