e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιους πληρώνουν αυτή την εβδομάδα, 5 έως 9 Οκτωβρίου
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Πληρωμές e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιους πληρώνουν αυτή την εβδομάδα, 5 έως 9 Οκτωβρίου

Θα καταβληθούν 80 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς 92.826 δικαιούχων

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιους πληρώνουν αυτή την εβδομάδα, 5 έως 9 Οκτωβρίου
Από σήμερα (5.10.2026) έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν τα επιδόματα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης) σε 92.826 δικαιούχους.

Ειδικότερα, αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες πληρωμές e – ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ ύψους 79.684.160,74 ευρώ σε όλους τους δικαιούχους.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

-Στις 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.
-Από 5 έως και 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

-25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
-1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
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