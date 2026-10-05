Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Κηφισός

Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

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Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Με σοβαρά προβλήματα στην κίνηση ξεκινά το πρωί της Δευτέρας 5/10 με τον Κηφισό να είναι στο «κόκκινο» και στο κέντρο της Αθήνας να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις όπως και στην Αττική Οδό.

Πιο αναλυτικά, αυξημένη είναι η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) από το ύψος του Χαιδαρίου έως και τον Σκαραμαγκά αλλά και στην είσοδο, στην Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) όπως και στην Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος).

Ο Κηφισός είναι στο «κόκκινο» και στο ρεύμα ανόδου και καθόδου από το ύψος της Λ. Αθηνών έως και την Φιλαδέλφεια. Αρκετά αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων και στη Λεωφόρο Θηβών.

Η κίνηση τώρα στους δρόμους της Αθήνας: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα


Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό και κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Αναλυτικότερα, οι καθυστερήσεις των οδηγών οχημάτων στο από τον κόμβο της Φυλής έως την Κηφισίας ξεπερνούν τα 45 λεπτά.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα κυρίως στην έξοδο για Λαμία η καθυστέρηση ξεπερνά τα 15 λεπτά.

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