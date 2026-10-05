Νεμπής: Τι φέρνει η νέα εποχή Telekom – «Να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο ανταγωνιστικοί»

Το μήνυμα του CEO του ΟΤΕ προς τους εργαζομένους, οι επιδόσεις σε FTTH, 5G και τηλεόραση και το στοίχημα να περάσουν τα οφέλη της νέας εποχής στον πελάτη