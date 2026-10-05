Νεμπής: Τι φέρνει η νέα εποχή Telekom – «Να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο ανταγωνιστικοί»
Νεμπής: Τι φέρνει η νέα εποχή Telekom – «Να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο ανταγωνιστικοί»
Το μήνυμα του CEO του ΟΤΕ προς τους εργαζομένους, οι επιδόσεις σε FTTH, 5G και τηλεόραση και το στοίχημα να περάσουν τα οφέλη της νέας εποχής στον πελάτη
Το μήνυμα ότι η μετάβαση σε Telekom αποτελεί την αφετηρία μιας νέας εποχής έδωσε ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, κατά την καθιερωμένη εσωτερική διαδικτυακή συνάντηση της διοίκησης του ΟΤΕ με τους εργαζομένους για τον έλεγχο της πορείας των ετήσιων στόχων.
Μιλώντας στους εργαζομένους στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ρit Stop», ο επικεφαλής του ΟΤΕ αφού έδωσε συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση του rebranding, χαρακτήρισε ορόσημο της χρονιάς την υιοθέτηση της μάρκας Telekom, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αλλαγή αυτή αποτελεί την αρχή και όχι την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού. «Η μετάβαση σε Telekom δεν είναι ο τερματισμός. Είναι η αφετηρία μιας νέας εποχής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το μεγάλο μας στοίχημα τώρα είναι ένα: να δει ο πελάτης τα απτά οφέλη της νέας Telekom εποχής».
Κάναμε μια συνειδητή στρατηγική επιλογή με στόχο να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια κλίμακα, την καινοτομία, την τεχνολογία αλλά και τις συνέργειες με ένα όμιλο όπως αυτός της Telekom, σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το μήνυμα πως πρέπει να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους παίκτες της αγοράς.
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Μιλώντας στους εργαζομένους στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Ρit Stop», ο επικεφαλής του ΟΤΕ αφού έδωσε συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση του rebranding, χαρακτήρισε ορόσημο της χρονιάς την υιοθέτηση της μάρκας Telekom, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η αλλαγή αυτή αποτελεί την αρχή και όχι την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού. «Η μετάβαση σε Telekom δεν είναι ο τερματισμός. Είναι η αφετηρία μιας νέας εποχής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «το μεγάλο μας στοίχημα τώρα είναι ένα: να δει ο πελάτης τα απτά οφέλη της νέας Telekom εποχής».
Κάναμε μια συνειδητή στρατηγική επιλογή με στόχο να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια κλίμακα, την καινοτομία, την τεχνολογία αλλά και τις συνέργειες με ένα όμιλο όπως αυτός της Telekom, σημείωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας το μήνυμα πως πρέπει να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους παίκτες της αγοράς.
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