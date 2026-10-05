Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τη σύγκρουση μηχανών στην Πετρούπολη: Νεκρός ένας 24χρονος, τραυματίστηκαν δύο 17χρονοι
Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τη σύγκρουση μηχανών στην Πετρούπολη: Νεκρός ένας 24χρονος, τραυματίστηκαν δύο 17χρονοι
Ο 17χρονος αναβάτης της μηχανής που συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του 24χρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Τραγωδία το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσικλέτες με συνέπεια ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο ανήλικοι ηλικίας 17 ετών να τραυματιστούν.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς την οδό Ολυμπίας όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος, στη συμβολή με την οδό Κωστή Παλαμά, ενήργησε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, με τη μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 24χρονος, ενώ ο 17χρονος οδηγός και η επίσης 17χρονη συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στον Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Αξιωματικοί της τροχαίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας που οδηγεί προς την οδό Ολυμπίας όταν η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 17χρονος, στη συμβολή με την οδό Κωστή Παλαμά, ενήργησε στροφή προς τα αριστερά και συγκρούστηκε, για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους, με τη μηχανή που οδηγούσε ο 24χρονος.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 24χρονος, ενώ ο 17χρονος οδηγός και η επίσης 17χρονη συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στον Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».
Αξιωματικοί της τροχαίας διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες, κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Ο 17χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
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