Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους και περνούσε με κόκκινο για να αποφύγει έλεγχο της ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Καταδίωξη

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους και περνούσε με κόκκινο για να αποφύγει έλεγχο της ΕΛΑΣ

Τελικά ο 61χρονος οδηγός μηχανής συνελήφθη και του βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 5.275 ευρώ

Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους και περνούσε με κόκκινο για να αποφύγει έλεγχο της ΕΛΑΣ
Στράτος Λούβαρης
9 ΣΧΟΛΙΑ
Επεισοδιακή καταδίωξη μοτοσικλέτας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

«Πρωταγωνιστής» ήταν ένας 61χρονος οδηγός ο οποίος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 14:00, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία και όταν αντίκρισε τους αστυνομικούς οι οποίοι του έκαναν σήμα να ακινητοποιήσει το όχημα για να πραγματοποιήσουν έλεγχο, επιχείρησε να διαφύγει.

Στην προσπάθειά του ο 61χρονος κινήθηκε αντίθετα σε μονοδρόμους και παραβίασε, διαδοχικά, ερυθρούς σηματοδότες, ενώ όταν τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.

Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στη μοτοσικλέτα, εντόπισαν αναδιπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλα. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οκτώ διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.275 ευρώ.

Από την περεταίρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του 61χρονου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν για τα αδικήματα της απειλής και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Στράτος Λούβαρης
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Δίνουμε βάρος στα σημάδια της δυσθρεψίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, την 1 Οκτωβρίου, αξίζει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε ένα πρόβλημα που συχνά περνά απαρατήρητο: τη δυσθρεψία και τα σημάδια που μπορεί να εμφανιστούν πριν ακόμη γίνει αντιληπτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης