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Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους και περνούσε με κόκκινο για να αποφύγει έλεγχο της ΕΛΑΣ
Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Μπήκε ανάποδα σε μονόδρομους και περνούσε με κόκκινο για να αποφύγει έλεγχο της ΕΛΑΣ
Τελικά ο 61χρονος οδηγός μηχανής συνελήφθη και του βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 5.275 ευρώ
Επεισοδιακή καταδίωξη μοτοσικλέτας σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
«Πρωταγωνιστής» ήταν ένας 61χρονος οδηγός ο οποίος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 14:00, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία και όταν αντίκρισε τους αστυνομικούς οι οποίοι του έκαναν σήμα να ακινητοποιήσει το όχημα για να πραγματοποιήσουν έλεγχο, επιχείρησε να διαφύγει.
Στην προσπάθειά του ο 61χρονος κινήθηκε αντίθετα σε μονοδρόμους και παραβίασε, διαδοχικά, ερυθρούς σηματοδότες, ενώ όταν τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.
Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στη μοτοσικλέτα, εντόπισαν αναδιπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλα. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οκτώ διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.275 ευρώ.
Από την περεταίρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του 61χρονου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν για τα αδικήματα της απειλής και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
«Πρωταγωνιστής» ήταν ένας 61χρονος οδηγός ο οποίος εντοπίστηκε λίγο μετά τις 14:00, στο ύψος του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη νέα παραλία και όταν αντίκρισε τους αστυνομικούς οι οποίοι του έκαναν σήμα να ακινητοποιήσει το όχημα για να πραγματοποιήσουν έλεγχο, επιχείρησε να διαφύγει.
Στην προσπάθειά του ο 61χρονος κινήθηκε αντίθετα σε μονοδρόμους και παραβίασε, διαδοχικά, ερυθρούς σηματοδότες, ενώ όταν τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε, εκείνος αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψή του.
Σε έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στη μοτοσικλέτα, εντόπισαν αναδιπλούμενο μαχαίρι κάτω από τη σέλα. Στον οδηγό βεβαιώθηκαν οκτώ διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 5.275 ευρώ.
Από την περεταίρω έρευνα προέκυψε ότι, σε βάρος του 61χρονου εκκρεμούσαν διωκτικά έγγραφα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν για τα αδικήματα της απειλής και της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.
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