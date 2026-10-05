Ο Νίκος Βέρτης έπαιξε το «Ώρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη στο μπουζούκι, δείτε βίντεο
Ο Νίκος Βέρτης έπαιξε το «Ώρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη στο μπουζούκι, δείτε βίντεο
Όσο ο καλλιτέχνης έπαιζε μπουζούκι, ο κόσμος τον συνόδευε τραγουδώντας το κομμάτι
Με ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη τίμησε τη μνήμη του ο Νίκος Βέρτης, παίζοντας στο μπουζούκι το «Ώρες Μικρές».
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο τραγουδιστής εμφανίζεται στη σκηνή, να τιμάει με τον δικό του τρόπο τον καλλιτέχνη, που έφυγε πριν από περίπου έναν μήνα από τη ζωή.
Ο Νίκος Βέρτης επέλεξε να παίξει το «Ώρες Μικρές» χωρίς να τραγουδήσει, αφήνοντας το κοινό να πει τους στίχους του κομματιού.
Δείτε βίντεο
Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 54 ετών. Ο Νίκος Βέρτης μίλησε για την ξαφνική απώλειά του μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στις 21 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ είναι ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι αυτό που ένιωσαν όλοι μέσα τους θα ήταν “μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να είναι καλά ο Γιώργος”».
Όσο για την προσωπική του σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Νίκος Βέρτης εξήγησε πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η παρουσία του, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνης, τονίζοντας πως το αποτύπωμά του στη μουσική θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό: «Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που θα αφήσει πίσω είναι τεράστιο. Τώρα θα δει ο κόσμος περισσότερο τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης».
Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ο τραγουδιστής εμφανίζεται στη σκηνή, να τιμάει με τον δικό του τρόπο τον καλλιτέχνη, που έφυγε πριν από περίπου έναν μήνα από τη ζωή.
Ο Νίκος Βέρτης επέλεξε να παίξει το «Ώρες Μικρές» χωρίς να τραγουδήσει, αφήνοντας το κοινό να πει τους στίχους του κομματιού.
Δείτε βίντεο
@pattykil
Σεβασμός στον Νίκο Βέρτη… που επέλεξε να παίξει μόνο με το μπουζούκι, αφήνοντας τη μουσική να μιλήσει. Γιατί κάποια τραγούδια έχουν τη φωνή του ανθρώπου που τα έκανε δικά του… ❤️#vertis #mazonakis♬ πρωτότυπος ήχος - Love Sounds
Πιο αναλυτικά, ο τραγουδιστής είπε: «Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ είναι ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι αυτό που ένιωσαν όλοι μέσα τους θα ήταν “μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να είναι καλά ο Γιώργος”».
Όσο για την προσωπική του σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Νίκος Βέρτης εξήγησε πόσο σημαντική ήταν για εκείνον η παρουσία του, τόσο ως άνθρωπος όσο και ως καλλιτέχνης, τονίζοντας πως το αποτύπωμά του στη μουσική θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό: «Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που θα αφήσει πίσω είναι τεράστιο. Τώρα θα δει ο κόσμος περισσότερο τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης».
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