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Δύο αλιευτικά χτυπήθηκαν από drones στον Περσικό Κόλπο, αναφορές για αγνοούμενους
Δύο αλιευτικά χτυπήθηκαν από drones στον Περσικό Κόλπο, αναφορές για αγνοούμενους
Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα ανοικτά του Ιράν - Νέα ένταση γύρω από το τάνκερ El Gaia
Δύο αλιευτικά σκάφη επλήγησαν από drones στον Περσικό Κόλπο το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία κάνουν λόγο για αρκετούς αγνοούμενους. Οι ιρανικές αρχές έχουν ήδη κινητοποιήσει δυνάμεις για τον εντοπισμό και τη διάσωση των πληρωμάτων.
Όπως δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν, τα δύο αλιευτικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση στα ανοικτά του λιμανιού Καργκάν.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστη η τύχη μελών των πληρωμάτων, με τα ιρανικά μέσα να αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι.
Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν υποστηρίξει ότι το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ.
Η CENTCOM, ωστόσο, ανέφερε ότι το El Gaia είχε πληγεί από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.
Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, το σαββατοκύριακο το τάνκερ δέχθηκε νέα επίθεση, αυτή τη φορά από ιρανικό drone, ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.
Η CENTCOM διευκρίνισε ακόμη ότι το πλοίο ρυμουλκείται αυτή τη στιγμή από περιφερειακό εταίρο.
Όπως δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν, τα δύο αλιευτικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση στα ανοικτά του λιμανιού Καργκάν.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς παραμένει αδιευκρίνιστη η τύχη μελών των πληρωμάτων, με τα ιρανικά μέσα να αναφέρουν ότι υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι.
Η διάψευση της CENTCOM για το El GaiaΛίγο νωρίτερα, το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, η U.S. Central Command (CENTCOM), είχε διαψεύσει ισχυρισμό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σχετικά με το υπό σημαία Παναμά τάνκερ El Gaia.
Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν υποστηρίξει ότι το πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού προσέκρουσε σε νάρκη στα Στενά του Ορμούζ.
Η CENTCOM, ωστόσο, ανέφερε ότι το El Gaia είχε πληγεί από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.
🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims a Panama-flagged oil tanker recently struck a naval mine in the Strait of Hormuz. This is FALSE.— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 14, 2026
✅ FACT: The Panama-flagged oil tanker El Gaia was struck by an Iranian missile last month and rendered inoperable.… pic.twitter.com/JXi2X8d5oV
Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, το σαββατοκύριακο το τάνκερ δέχθηκε νέα επίθεση, αυτή τη φορά από ιρανικό drone, ενώ βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.
Η CENTCOM διευκρίνισε ακόμη ότι το πλοίο ρυμουλκείται αυτή τη στιγμή από περιφερειακό εταίρο.
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