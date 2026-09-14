Αποκάλυψη Γιαννάκου για θάνατο Μαζωνάκη: Του χορήγησαν 0,1mg αδρεναλίνης αντί για 1mg στο ιατρείο, το υπόλοιπο το ανακάτεψαν με ορό
Αποκάλυψη Γιαννάκου για θάνατο Μαζωνάκη: Του χορήγησαν 0,1mg αδρεναλίνης αντί για 1mg στο ιατρείο, το υπόλοιπο το ανακάτεψαν με ορό
Σε περίπτωση που και οι άλλες δύο ενέσεις έγιναν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τότε στον τραγουδιστή χορηγήθηκε συνολικά 0,3mg (30%), δόση πολύ μικρή για να είναι αποτελεσματική και να σωθεί
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη (9/9) άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.
Μιλώντας σήμερα (14/9) στο Mega, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε ότι το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στον τραγουδιστή χορηγήθηκε 0.1mg αδρεναλίνης και όχι 1mg, όπως προβλεπόταν. Έκαναν, δηλαδή, το 10% της δόσης που έπρεπε να του χορηγήσουν κανονικά. Το υπόλοιπο το ανακάτεψαν με ορό (90% ορό και 10% αδρεναλίνη). Σε περίπτωση που και οι άλλες δύο ενέσεις έγιναν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τότε στον Μαζωνάκη χορηγήθηκε συνολικά 0,3mg (30%), δόση πολύ μικρή για να είναι αποτελεσματική και να σωθεί.
Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος αναφέρει πως το ιατρείο δεν είχε βασικό ιατρικό εξοπλισμό, όπως μία μάσκα ambu, η οποία χρησιμοποιείται για την παροχή οξυγόνου στον ασθενή εφόσον κριθεί απαραίτητο. Υπενθυμίζεται πως το ιατρείο διέθετε απινιδωτή, ωστόσο, εκείνος δεν λειτουργούσε. «Έκαναν ανάνηψη με τα χέρια χωρίς να γνωρίζουν από διάσωση», πρόσθεσε.
Μιλώντας σήμερα (14/9) στο Mega, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε ότι το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στον τραγουδιστή χορηγήθηκε 0.1mg αδρεναλίνης και όχι 1mg, όπως προβλεπόταν. Έκαναν, δηλαδή, το 10% της δόσης που έπρεπε να του χορηγήσουν κανονικά. Το υπόλοιπο το ανακάτεψαν με ορό (90% ορό και 10% αδρεναλίνη). Σε περίπτωση που και οι άλλες δύο ενέσεις έγιναν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τότε στον Μαζωνάκη χορηγήθηκε συνολικά 0,3mg (30%), δόση πολύ μικρή για να είναι αποτελεσματική και να σωθεί.
Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος αναφέρει πως το ιατρείο δεν είχε βασικό ιατρικό εξοπλισμό, όπως μία μάσκα ambu, η οποία χρησιμοποιείται για την παροχή οξυγόνου στον ασθενή εφόσον κριθεί απαραίτητο. Υπενθυμίζεται πως το ιατρείο διέθετε απινιδωτή, ωστόσο, εκείνος δεν λειτουργούσε. «Έκαναν ανάνηψη με τα χέρια χωρίς να γνωρίζουν από διάσωση», πρόσθεσε.
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