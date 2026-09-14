Αποκάλυψη Γιαννάκου για θάνατο Μαζωνάκη: Του χορήγησαν 0,1mg αδρεναλίνης αντί για 1mg στο ιατρείο, το υπόλοιπο το ανακάτεψαν με ορό
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης Αδρεναλίνη Μιχάλης Γιαννάκος Ιατρείο Ηλίας Θεοδωρόπουλος Ιωάννα Γάκα Κολωνάκι

Αποκάλυψη Γιαννάκου για θάνατο Μαζωνάκη: Του χορήγησαν 0,1mg αδρεναλίνης αντί για 1mg στο ιατρείο, το υπόλοιπο το ανακάτεψαν με ορό

Σε περίπτωση που και οι άλλες δύο ενέσεις έγιναν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τότε στον τραγουδιστή χορηγήθηκε συνολικά 0,3mg (30%), δόση πολύ μικρή για να είναι αποτελεσματική και να σωθεί

Αποκάλυψη Γιαννάκου για θάνατο Μαζωνάκη: Του χορήγησαν 0,1mg αδρεναλίνης αντί για 1mg στο ιατρείο, το υπόλοιπο το ανακάτεψαν με ορό
8 ΣΧΟΛΙΑ
Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης την Τετάρτη (9/9) άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.  

Μιλώντας σήμερα (14/9) στο Mega, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε ότι το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στον τραγουδιστή χορηγήθηκε 0.1mg αδρεναλίνης και όχι 1mg, όπως προβλεπόταν. Έκαναν, δηλαδή, το 10% της δόσης που έπρεπε να του χορηγήσουν κανονικά. Το υπόλοιπο το ανακάτεψαν με ορό (90% ορό και 10% αδρεναλίνη). Σε περίπτωση που και οι άλλες δύο ενέσεις έγιναν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τότε στον Μαζωνάκη χορηγήθηκε συνολικά 0,3mg (30%), δόση πολύ μικρή για να είναι αποτελεσματική και να σωθεί.

Επιπλέον, ο κ. Γιαννάκος αναφέρει πως το ιατρείο δεν είχε βασικό ιατρικό εξοπλισμό, όπως μία μάσκα ambu, η οποία χρησιμοποιείται για την παροχή οξυγόνου στον ασθενή εφόσον κριθεί απαραίτητο. Υπενθυμίζεται πως το ιατρείο διέθετε απινιδωτή, ωστόσο, εκείνος δεν λειτουργούσε.  «Έκαναν ανάνηψη με τα χέρια χωρίς να γνωρίζουν από διάσωση», πρόσθεσε.

8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πριν σβήσουμε το φως του

Πριν σβήσουμε το φως του

Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης