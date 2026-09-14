Υπόθεση Πελικό και στη Βρετανία: Νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του επί 20 χρόνια, έβαζε να την κακοποιούν και άλλοι 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών

Δήλωσε ένοχος για 45 κατηγορίες μεταξύ αυτών για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και κοινοποίηση ευαίσθητου προσωπικού υλικού χωρίς συγκατάθεση- Κατηγορούνται άλλοι 12 άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας





Ο άνδρας - κάτοικος βόρειας Αγγλίας, περίπου 60 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του θύματος - δήλωσε ένοχος ενώπιον κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν.









BREAKING: A man in his 60s has admitted drugging his wife to rape and sexually abuse her.



The man, who is from the Stockport area, has pleaded guilty to 60 charges between 2004 and his arrest last October.



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📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/mloeBFefyc — Sky News (@SkyNews) September 14, 2026





Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.



Οι άλλοι 12 άνδρες, οι οποίοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους έχουν απαγγελθεί, είναι:



- Καρλ Λίντσεϊ, 56 ετών, πρώην διευθύνων σύμβουλος της ποδοσφαιρικής ομάδας Τόντον Τάουν.



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- Ντέιβιντ Γκρέιβς, 59 ετών, από το Ντέρμπισαϊρ.



- Τζόναθαν Κερκ, 43 ετών, ανώτερος διασώστης από την περιοχή του Στόκπορτ.



- Γκρέιαμ Μπρόουγκαμ, 74 ετών, από το Νόρθγουιτς του Τσέσαϊρ.



Ένας Βρετανός ομολόγησε σήμερα πως νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι τους επί δυο δεκαετίες.Ο άνδρας - κάτοικος βόρειας Αγγλίας, περίπου 60 ετών, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητα του θύματος - δήλωσε ένοχος ενώπιον κακουργιοδικείου του Μάντσεστερ για 45 κατηγορίες που τον βαρύνουν.Μεταξύ αυτών για βιασμούς, σεξουαλικές επιθέσεις και κοινοποίηση ευαίσθητου προσωπικού υλικού χωρίς συγκατάθεση κατά την περίοδο μεταξύ 2004 και 2025. Παραδέχθηκε εξάλλου ότι χορηγούσε ουσίες στη σύζυγό του με σκοπό να τη ναρκώσει.Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι η γυναίκα είχε πέσει κατ’ επανάληψη θύμα βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων μέσα στο ίδιο της το σπίτι, έχοντας ναρκωθεί από τον σύζυγό της.Άλλοι 12 άνδρες, ηλικίας από 28 έως 74 ετών, κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Όλοι τους έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.- Καρλ Λίντσεϊ, 56 ετών, πρώην διευθύνων σύμβουλος της ποδοσφαιρικής ομάδας Τόντον Τάουν.- Ντάνιελ Ρέινερ, 42 ετών, από το Γουίτσταμπλ του Κεντ.- Ντέιβιντ Γκρέιβς, 59 ετών, από το Ντέρμπισαϊρ.- Τζόναθαν Κερκ, 43 ετών, ανώτερος διασώστης από την περιοχή του Στόκπορτ.- Γκρέιαμ Μπρόουγκαμ, 74 ετών, από το Νόρθγουιτς του Τσέσαϊρ.

- Φίλιπ Γουάιλντ, 58 ετών, πρώην ιδιοκτήτης υπηρεσίας ταξί, από την περιοχή του Στόκπορτ.



- Μοχάμεντ Σαμπίρ, 28 ετών, σύμβουλος προσλήψεων από την περιοχή του Στόκπορτ.



- Σον Πιρς, 38 ετών, από την περιοχή του Στόκπορτ.



- Τζόρνταν Γουάλας, 31 ετών, από το Μάντσεστερ.



- Άλαν Κίλαν, 42 ετών, πρώην προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας κάτω των 16 ετών, από το ευρύτερο Μάντσεστερ.



- Ρίτσαρντ Τάουνσεντ, 37 ετών, από το ευρύτερο Μάντσεστερ.



- Ρόμπερτ Στιούαρτ, 70 ετών, από την περιοχή του Στόκπορτ, ο οποίος αρνείται την κατηγορία της συνωμοσίας για βιασμό και δύο κατηγορίες για βιασμό.



Οι ένορκοι έχουν ήδη ορκιστεί για να εκδικάσουν την υπόθεση, η οποία αρχικά αναμενόταν να διαρκέσει έως και 15 εβδομάδες.