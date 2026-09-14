«Φάρσα» χαρακτηρίζει ο Τραμπ την προειδοποίηση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να καταστρέψει την ανθρωπότητα

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι ΦΑΡΣΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social





«Η Τεχνητή Νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι ΦΑΡΣΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.















Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από τη Βιρτζίνια Μαρκ Γουόρνερ, που πρωτοστατεί στην υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου για τον τομέα, μίλησε με τον Αμοντέι και τον Άλτμαν για τις ανησυχίες που διατύπωσαν για την ασφάλεια της ΤΝ, είπε ένας εκπρόσωπός του.



Ο Τραμπ από την πλευρά του υποστήριξε ότι εργαλεία τα οποία προορίζονται για την ασφαλή χρήση της ΤΝ έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στον Αμοντέι. «Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε «άτομα» της ΤΝ να κάνουν κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα, όπως τον Ντάριο (Anthropic!) που τώρα παριστάνει το αγγελάκι - και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», έγραψε στις αναρτήσεις του.



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Αναλυτικά η ανάρτηση στο Truth Social:



«Όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, πότε στην Ιστορία των Επιχειρήσεων έχει δει κανείς τους ηγέτες ενός κλάδου να ζητούν ρυθμίσεις που, εάν εφαρμοστούν αυστηρά, θα τους οδηγήσουν στην αφάνεια και τη χρεοκοπία;



Η Τεχνητή Νοημοσύνη που θα καταλάβει τον κόσμο, θα καταστρέψει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά που υποτίθεται ότι θα προκαλέσει είναι μια ΦΑΡΣΑ, όχι διαφορετική από τις «ΡΩΣΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΡΩΣΙΑ» — «ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ» — «ΦΑΡΣΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ Νο 1» — «ΑΠΑΤΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ Νο 2» και όλες τις άλλες ΦΑΡΣΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΠΑ που η Αμερική αναγκάστηκε να υποστεί εξαιτίας των βρόμικων παιχνιδιών και της παράνομης συμπεριφοράς των Καταστροφέων και των Παρεκκλινόντων.



Ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, μόλις ανακοίνωσε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα για να σταθεί εμπόδιο στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή στο μέλλον της.



Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φάρσα» την προειδοποίηση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα, μετά την έκκληση πολλών διευθυντών τεχνολογικών εταιρειών να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη των συστημάτων αυτών.«Η Τεχνητή Νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι ΦΑΡΣΑ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.Οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με την ΤΝ έπεσαν κατακόρυφα σήμερα, αφού ορισμένες από τις κορυφαίες του τομέα ζήτησαν να επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξής της. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι προέτρεψε μάλιστα την αμερικανική κυβέρνηση να προωθήσει δικλείδες ασφαλείας για τον έλεγχο, από ανεξάρτητες υπηρεσίες, των πιο προηγμένων εργαλείων ΤΝ. Την πρότασή του υιοθέτησαν αμέσως πολλά στελέχη μεγάλων εταιρειών, όπως ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI και ο Ίλον Μασκ, ο ιδιοκτήτης της xAI.Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς είπε σε δημοσιογράφους ότι αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την έκκληση των στελεχών που ζητούν από την κυβέρνηση να επιβάλει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. «Αισθάνομαι κάπως περίεργα για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες ΤΝ που έρχονται και παρακαλούν την κυβέρνηση να θέσει πλαίσια», είπε ο Βανς.Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής από τη Βιρτζίνια Μαρκ Γουόρνερ, που πρωτοστατεί στην υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου για τον τομέα, μίλησε με τον Αμοντέι και τον Άλτμαν για τις ανησυχίες που διατύπωσαν για την ασφάλεια της ΤΝ, είπε ένας εκπρόσωπός του.Ο Τραμπ από την πλευρά του υποστήριξε ότι εργαλεία τα οποία προορίζονται για την ασφαλή χρήση της ΤΝ έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί στον Αμοντέι. «Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε «άτομα» της ΤΝ να κάνουν κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα, όπως τον Ντάριο (Anthropic!) που τώρα παριστάνει το αγγελάκι - και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε», έγραψε στις αναρτήσεις του.Οι εκπρόσωποι της Anthropic δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα για κάποια απάντηση στις δηλώσεις του Τραμπ.«Όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη, πότε στην Ιστορία των Επιχειρήσεων έχει δει κανείς τους ηγέτες ενός κλάδου να ζητούν ρυθμίσεις που, εάν εφαρμοστούν αυστηρά, θα τους οδηγήσουν στην αφάνεια και τη χρεοκοπία;Η Τεχνητή Νοημοσύνη που θα καταλάβει τον κόσμο, θα καταστρέψει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά που υποτίθεται ότι θα προκαλέσει είναι μια ΦΑΡΣΑ, όχι διαφορετική από τις «ΡΩΣΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΡΩΣΙΑ» — «ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ» — «ΦΑΡΣΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ Νο 1» — «ΑΠΑΤΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ Νο 2» και όλες τις άλλες ΦΑΡΣΕΣ ΚΑΙ ΚΟΛΠΑ που η Αμερική αναγκάστηκε να υποστεί εξαιτίας των βρόμικων παιχνιδιών και της παράνομης συμπεριφοράς των Καταστροφέων και των Παρεκκλινόντων.Ο Πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, μόλις ανακοίνωσε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα για να σταθεί εμπόδιο στην Τεχνητή Νοημοσύνη ή στο μέλλον της.

Η Google δήλωσε πρόσφατα ότι θέλει να κατασκευάσει ένα τεράστιο εργοστάσιο στη Φινλανδία, επειδή δυσκολεύεται υπερβολικά να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν μου αρέσει και θέλω να αλλάξουν στάση.



Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα κέντρα δεδομένων θα αποτελέσουν τη ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΗΧΑΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ — μεγαλύτερη από το πετρέλαιο, τον χρυσό, τα διαμάντια ή ακόμη και το Διαδίκτυο.



Δεν θα σταματήσει από τις άριστα οργανωμένες καταστροφικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ!», έγραψε.