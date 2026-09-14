Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Μπαράζ συλλήψεων για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη
Μπαράζ συλλήψεων για παράνομα τραπεζοκαθίσματα στη Χάλκη
Δεκατρείς συλλήψεις μέσα σε τρεις ημέρες
Δεκατρείς συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες στη Χάλκη, στο πλαίσιο αστυνομικών ελέγχων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου διαπιστώθηκε παράνομη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.
Ειδικότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Χάλκης προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία λειτουργούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη παράβαση.
Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να συλληφθούν ακόμη δέκα άτομα για τον ίδιο λόγο. Συνολικά, μέσα σε τρεις ημέρες, οι συλλήψεις ανήλθαν σε 13 αναφέρει το rodiaki.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, τα καταστήματα στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού της Χάλκης. Οι έλεγχοι φέρεται να ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία για συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Εισαγγελία έδωσε εντολή στην Αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, κατά περίπτωση, ότι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχαν αναπτυχθεί τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Σε βάρος των 13 συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στο νησί, καθώς η Χάλκη εξακολουθεί να δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών αυτή την περίοδο. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Χάλκης Άγγελου Φραγκάκη, το ζήτημα συνδέεται με το γεγονός ότι στο νησί δεν έχει ολοκληρωθεί η χάραξη του αιγιαλού, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, δημιουργεί προβλήματα ως προς τον καθορισμό των χώρων στους οποίους μπορούν να αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα.
Οι επιχειρηματίες εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την εξέλιξη, καθώς, όπως αναφέρεται, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις στο πλαίσιο των ελέγχων.
Ειδικότερα, στις 11 Σεπτεμβρίου αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Χάλκης προχώρησαν στη σύλληψη τριών ατόμων, τα οποία λειτουργούσαν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου διαπιστώθηκε η συγκεκριμένη παράβαση.
Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να συλληφθούν ακόμη δέκα άτομα για τον ίδιο λόγο. Συνολικά, μέσα σε τρεις ημέρες, οι συλλήψεις ανήλθαν σε 13 αναφέρει το rodiaki.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, τα καταστήματα στα οποία πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι βρίσκονται στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού της Χάλκης. Οι έλεγχοι φέρεται να ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία για συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία υποβλήθηκε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Εισαγγελία έδωσε εντολή στην Αστυνομία να προχωρήσει σε ελέγχους στο σύνολο των επιχειρήσεων. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, κατά περίπτωση, ότι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχαν αναπτυχθεί τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
Σε βάρος των 13 συλληφθέντων κινήθηκε η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναστάτωση στο νησί, καθώς η Χάλκη εξακολουθεί να δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών αυτή την περίοδο. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Χάλκης Άγγελου Φραγκάκη, το ζήτημα συνδέεται με το γεγονός ότι στο νησί δεν έχει ολοκληρωθεί η χάραξη του αιγιαλού, γεγονός που, όπως υποστηρίζεται, δημιουργεί προβλήματα ως προς τον καθορισμό των χώρων στους οποίους μπορούν να αναπτύσσονται τραπεζοκαθίσματα.
Οι επιχειρηματίες εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για την εξέλιξη, καθώς, όπως αναφέρεται, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις στο πλαίσιο των ελέγχων.
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