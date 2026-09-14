Δείτε βίντεο: Άλκη έτρεχε ανενόχλητη σε γραμμές τρένου στη Βαρσοβία, προκάλεσε διακοπή της κυκλοφορίας

Οι επιβάτες που περίμεναν στους σταθμούς έμειναν έκπληκτοι όταν πληροφορήθηκαν ότι αιτία της αναστάτωσης δεν ήταν κάποια τεχνική βλάβη, αλλά μια άλκη που είχε εισβάλει στο σιδηροδρομικό δίκτυο





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🇵🇱 In Warsaw, a huge moose walked onto a railway line and froze train traffic



Moving along the tracks, the moose, named Emil, made it as far as Warsaw Central Station.



To get him safely out of the concrete tunnels they shot him with a tranquilizer dart. Once Emil was asleep,… pic.twitter.com/xmAc0DBZKN — Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2026





Λίγο μετά τις 21:00, η εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου PLK ενημέρωσε για έναν «απρόσκλητο επισκέπτη στην περιοχή του σταθμού Warsaw Central».



«Λόγω της απροειδοποίητης άφιξης του Εμίλ της άλκης, η κυκλοφορία στις αποβάθρες 3 και 4 έχει ανασταλεί. Είναι πιθανές καθυστερήσεις στα τρένα. Σιδηροδρομικοί και ειδικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.



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Η επιχείρηση για την απομάκρυνσή του Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κέντρου Ασφάλειας της Βαρσοβίας, οι πρώτες αναφορές για «μια άλκη που τρέχει πάνω στις γραμμές» έγιναν λίγο μετά τις 19:00.



Το ζώο κινείτο ανάμεσα στους δύο κεντρικούς σταθμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούσαν να το εγκλωβίσουν με ασφάλεια χωρίς να τραυματιστεί.



Τελικά οι ειδικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας βέλος με ηρεμιστικό.



Ένας απρόσμενος «επισκέπτης» προκάλεσε αναστάτωση στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαρσοβίας , όταν μια άλκη βρέθηκε να κινείται πάνω στις γραμμές στο κέντρο της πολωνικής πρωτεύουσας, αναγκάζοντας τις αρχές να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία των τρένων.Σύμφωνα με το tvpworld.com , το ζώο εμφανίστηκε στις γραμμές μεταξύ των σταθμών Warsaw West και Warsaw Central, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις και να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.Οι επιβάτες που περίμεναν στους σταθμούς έμειναν έκπληκτοι όταν πληροφορήθηκαν ότι αιτία της αναστάτωσης δεν ήταν κάποια τεχνική βλάβη, αλλά μια άλκη που είχε εισβάλει στο σιδηροδρομικό δίκτυο.Οι υπεύθυνοι των σιδηροδρόμων μάλιστα έδωσαν στον ασυνήθιστο επισκέπτη το όνομα «Εμίλ», αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την κατάσταση.Λίγο μετά τις 21:00, η εταιρεία διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου PLK ενημέρωσε για έναν «απρόσκλητο επισκέπτη στην περιοχή του σταθμού Warsaw Central».«Λόγω της απροειδοποίητης άφιξης του Εμίλ της άλκης, η κυκλοφορία στις αποβάθρες 3 και 4 έχει ανασταλεί. Είναι πιθανές καθυστερήσεις στα τρένα. Σιδηροδρομικοί και ειδικοί βρίσκονται ήδη στο σημείο. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία.Και πρόσθεσε με χιούμορ: «Εργαζόμαστε ώστε ο Εμίλ να επιστρέψει με ασφάλεια στο φυσικό του περιβάλλον, αλλά όχι με το τρένο».Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Κέντρου Ασφάλειας της Βαρσοβίας, οι πρώτες αναφορές για «μια άλκη που τρέχει πάνω στις γραμμές» έγιναν λίγο μετά τις 19:00.Το ζώο κινείτο ανάμεσα στους δύο κεντρικούς σταθμούς, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούσαν να το εγκλωβίσουν με ασφάλεια χωρίς να τραυματιστεί.Τελικά οι ειδικοί κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας βέλος με ηρεμιστικό.

Η άλκη τοποθετήθηκε σε ειδικό φορείο και απομακρύνθηκε από τις γραμμές, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.



Το ζώο μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε κοντινή δασική περιοχή, όπου αφέθηκε ξανά στο φυσικό του περιβάλλον.



Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς, αλλά όχι χωρίς ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες, που είδαν τα δρομολόγιά τους να καθυστερούν εξαιτίας ενός από τους πιο ασυνήθιστους «εισβολείς» που έχουν εμφανιστεί ποτέ στις γραμμές της Βαρσοβίας.