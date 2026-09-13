Ο Κωστούλας άνοιξε τον δρόμο για την πεντάρα της Μπράιτον στην έδρα της Κόβεντρι, δείτε τα γκολ
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Μπάμπης Κωστούλας Μπράιτον Premier League

Ο Κωστούλας άνοιξε τον δρόμο για την πεντάρα της Μπράιτον στην έδρα της Κόβεντρι, δείτε τα γκολ

Οι «γλάροι» έκαναν εντυπωσιακό πέρασμα με 5-0 από το Κόβεντρι με τον 19χρονο Έλληνα άσο να σκοράρει το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League

Ο Κωστούλας άνοιξε τον δρόμο για την πεντάρα της Μπράιτον στην έδρα της Κόβεντρι, δείτε τα γκολ
Ο Μπάμπης Κωστούλας με το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League, άνοιξε τον δρόμο για το εντυπωσιακό πέρασμα της Μπράιτον από την έδρα της Κόβεντρι με 5-0 για την 4η αγωνιστική. 

Ο 19χρονος Έλληνας άσος με ένα πανέμορφο σε έμπνευση, δημιουργία και εκτέλεση γκολ άνοιξε το σκορ, με το 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. 


Η Μπράιτον ήταν καλύτερη και αυτό φάνηκε στο δεύτερο 45λεπτο, οπότε και το 2-0 ήρθε με τον Γιαλκουγιέ στο 51' ενώ το 3-0 με το πέναλτι του Γκρος στο 70' έκλεισε οποιαδήποτε συζήτηση για την ομάδα που θα κέρδιζε. 

Η επιτυχία των «γλάρων» πήρε θριαμβευτικές διαστάσεις με ακόμα δύο γκολ, του Ντανκ στο 83' με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής και του Αγιάρι στο 90+4'. 

Premier League - 4η αγωνιστική

Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Κλείσιμο
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ 

Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα 

Τότεναμ-Έβερτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2 (58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν.)

Σάντερλαντ - Άρσεναλ: 0-2 (MD 4, 12/09/2026)


Κόβεντρι-Μπράιτον 0-5 (36' Κωστούλας, 51' Γιαλκουγιέ, 69' πέν. Γκρος, 83' Νταν, 90'+4' Αγιάρι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 

Λιντς-Νιούκαστλ 14/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.
Χαλ 8
Μπράιτον 7
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0

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