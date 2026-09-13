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Ο Κωστούλας άνοιξε λογαριασμό φέτος στην Premier League, βρήκε δίχτυα στο Κόβεντρι-Μπράιτον, δείτε το γκολ
Ο Κωστούλας άνοιξε λογαριασμό φέτος στην Premier League, βρήκε δίχτυα στο Κόβεντρι-Μπράιτον, δείτε το γκολ
Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός πέτυχε πανέμορφο γκολ για να ανοίξει το σκορ στο ταξίδι της ομάδας του στο Κόβεντρι
Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε το πρώτο του φετινό γκολ στην Premier League με τη φανέλα της Μπράιτον.
Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο ταξίδι της ομάδας του στο Κόβεντρι για την 4η αγωνιστική.
Είναι η 4η συμμετοχή φέτος του Έλληνα άσου στην Premier League και το τρίτο σερί ματς, που αγωνίζεται στη βασική 11άδα. Είναι το 4ο γκολ, που σημειώνει συνολικά στο αγγλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπράιτον.
Στο ημίχρονο, οι «γλάροι» προηγούνται με 1-0 εκτός έδρας.
Ο 19χρονος Έλληνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο ταξίδι της ομάδας του στο Κόβεντρι για την 4η αγωνιστική.
Ο Κωστούλας πήρε την μπάλα στην περιοχή, με το κεφάλι ξεπέρασε τον αντίπαλο και με ένα εξαιρετικό δυνατό σουτ με το δεξί πόδι, έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Είναι η 4η συμμετοχή φέτος του Έλληνα άσου στην Premier League και το τρίτο σερί ματς, που αγωνίζεται στη βασική 11άδα. Είναι το 4ο γκολ, που σημειώνει συνολικά στο αγγλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Μπράιτον.
Στο ημίχρονο, οι «γλάροι» προηγούνται με 1-0 εκτός έδρας.
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