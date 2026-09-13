Premier League: Μόνη στην κορυφή η Άρσεναλ, 2-0 τη Σάντερλαντ, δείτε τα γκολ
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Premier League: Μόνη στην κορυφή η Άρσεναλ, 2-0 τη Σάντερλαντ, δείτε τα γκολ

Οι πρωταθλητές έκαναν το 4Χ4 με Τζόλη βασικό - Νέα γκέλα για την Τότεναμ που έμεινε χωρίς νίκη και γκολ για τέταρτο σερί ματς, 0-0 με την Εβερτον

Premier League: Μόνη στην κορυφή η Άρσεναλ, 2-0 τη Σάντερλαντ, δείτε τα γκολ
Το γκολ του Μπρούνο Γκιμαράες λίγο πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα άνοιξε τον δρόμο και αυτό του Σάκα στις καθυστερήσεις «σφράγισε» το «διπλό» της Άρσεναλ στο «Στάδιο του Φωτός» με 2-0 επί της Σάντερλαντ. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας έκανε το 4Χ4 στο ξεκίνημα της Premier League και προσωρινά απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Κυριακή τη Γιουνάιτεντ στο μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ και μόνο με νίκη θα παραμείνει στο «ρετιρέ».

Ο Χρήστος Τζόλης ήταν στο αρχικό σχήμα του Μικέλ Αρτέτα κι αντικαταστάθηκε στο 81' από τον Έζε.

Σάντερλαντ - Άρσεναλ: 0-2 (MD 4, 12/09/2026)


Ξόδεψε τεράστια ποσά (άνω των 350 εκατ. ευρώ) το περασμένο καλοκαίρι για τη μεταγραφική ενίσχυσή της, απέκτησε παίκτες «πρώτης γραμμής» για να αλλάξει την εικόνα της, ωστόσο, η Τότεναμ εξακολουθεί να... υποφέρει αγωνιστικά στην εκκίνηση της εφετινής Premier League, καθώς έμεινε για 4η αγωνιστική χωρίς νίκη, μετά το «λευκό» 0-0 με την Έβερτον στην έδρα της.

Τότεναμ - Έβερτον: 0-0 (MD 4, 12/09/2026)


Η ομάδα του Ντε Τσέρμπι ήταν πολύ προβλέψιμη, κατέγραψε μόλις 0,64 xGoals και δεν βρήκε... δίχτυα για άλλο ένα παιχνίδι, μένοντας στο «μηδέν» για 4η σερί αγωνιστική. Η δε Έβερτον, ήταν πολύ πιο επιθετική και στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει φύγει ακόμη και με το διπλό απ' το "Tottenham Hotspur Stadium".

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Κλείσιμο
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς)
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ)
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί)
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ)
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0
Τότεναμ-Έβερτον 0-0
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2 (58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν.)
Κόβεντρι-Μπράιτον 13/09
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 13/09
Λιντς-Νιούκαστλ 14/09

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)

Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.
Χαλ 8
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπράιτον 4 -3αγ.
Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0 -3αγ.

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