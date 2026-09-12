Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Ματς θρίλερ στο Ολίμπικο η Λάτσιο 2-2 με τη Μίλαν, η Φράιμπουργκ 5-0 τη Γκλάντμπαχ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Ματς θρίλερ στο Ολίμπικο η Λάτσιο 2-2 με τη Μίλαν, η Φράιμπουργκ 5-0 τη Γκλάντμπαχ, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Ντόρτμουντ 3-0 την Πάντερμπορν, η Λεβερκούζεν 2-2 εκτός έδρας με την Άουγκσμπουργκ, η Χαλ του βασικού Τζολάκη 2-2 με την Τσέλσι στο Λονδίνο, η Ίπσουιτς 3-2 εκτός έδρας την Κρίσταλ Πάλας
Η Χαλ Σίτι με βασικό τον Κωνσταντή Τζολάκη έφυγε αλώβητη και από το Λονδίνο με αντίπαλο την Τσέλσι για την 4η αγωνιστική της Premier League. Οι «τίγρεις» μάλιστα γύρισαν το ματς από 1-0 σε 1-2 αλλά οι γηπεδούχοι τελικά ισοφάρισαν για το 2-2.
Αυτά ήταν και τα πρώτα γκολ που δέχεται ο Τζολάκης φέτος στο πρωτάθλημα.
Εντυπωσιακό παιχνίδι και σε ένα άλλο γήπεδο του Λονδίνου, με την Ίπσουιτς να φεύγει νικήτρια 3-2 από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας. Στο 90' ο Φλέμινγκ το γκολ της νίκης.
Η Λίβερπουλ ακόμα δεν έχει κερδίσει στο «Άνφιλντ» στο πρωτάθλημα, έμεινε στο 0-0 και με τη Φούλαμ (είχε προηγηθεί το 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ). Ο Τσιμίκας ήταν στο βασικό σχήμα, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και τη θέση του πήρε ο Κέρκεζ.
Φοβερό ματς το Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ που τελείωσε 2-2 ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ πέτυχε την πρώτη της νίκη φέτος στην Premier League νικώντας 2-1 εκτός έδρας την Άστον Βίλα.
Χωρίς γκολ το παιχνίδι στο Λονδίνο ανάμεσα σε Τότεναμ και Έβερτον, έμειναν στο 0-0.
Στη Bundesliga πολλά γκολ στην 3η αγωνιστική, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Φράιμπουργκ ανέβηκαν στην πρώτη θέση. Η Μπορούσια χωρίς τον Καρέτσα νίκησε 3-0 την Πάντερμπορν ενώ η Φράιμπουργκ σκόρπισε με 5-0 την Γκλάντμπαχ.
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ισοφάρισε στο 89' με τον Σικ στην έδρα της Άουγκσμπουργκ (2-2) και στέρησε από τους γηπεδούχους το 3Χ3. Η Αϊντραχτ έφυγε με τη νίκη 3-1 από την έδρα της Μάιντς, νίκη για τη Χόφενχαϊμ, 2-1 εντός επί της Στουτγάρδης και ενώ έρχεται στην Κρήτη για να παίξει με τον ΟΦΗ για το Europa League την Πέμπτη (17/9). Στο 1-1 έμειναν η Κολωνία με τη Βέρντερ.
Στη La Liga η Εσπανιόλ νίκησε 2-0 εκτός έδρας την Οσασούνα, η Έλτσε πήρε το βαθμό στο Μπιλμπάο, 1-1 με την Αθλέτικ που μάλιστα ήταν εκείνη που ισοφάρισε ενώ η Ρασίνγκ Σανταντέρ νίκησε 2-1 την Αλαβές.
Στη Serie A, η Λάτσιο του βασικού Χρήστου Μανδά προηγήθηκε 2-0 αλλά η Μίλαν πήρε την ισοπαλία 2-2, ισοπαλία 1-1 στη Γένοβα ανάμεσα σε Τζένοα και Φροζινόνε.
Premier League - 4η αγωνιστική
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αυτά ήταν και τα πρώτα γκολ που δέχεται ο Τζολάκης φέτος στο πρωτάθλημα.
Εντυπωσιακό παιχνίδι και σε ένα άλλο γήπεδο του Λονδίνου, με την Ίπσουιτς να φεύγει νικήτρια 3-2 από την έδρα της Κρίσταλ Πάλας. Στο 90' ο Φλέμινγκ το γκολ της νίκης.
Η Λίβερπουλ ακόμα δεν έχει κερδίσει στο «Άνφιλντ» στο πρωτάθλημα, έμεινε στο 0-0 και με τη Φούλαμ (είχε προηγηθεί το 2-2 με τη Νότιγχαμ Φόρεστ). Ο Τσιμίκας ήταν στο βασικό σχήμα, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο και τη θέση του πήρε ο Κέρκεζ.
Φοβερό ματς το Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ που τελείωσε 2-2 ενώ η Νότιγχαμ Φόρεστ πέτυχε την πρώτη της νίκη φέτος στην Premier League νικώντας 2-1 εκτός έδρας την Άστον Βίλα.
Χωρίς γκολ το παιχνίδι στο Λονδίνο ανάμεσα σε Τότεναμ και Έβερτον, έμειναν στο 0-0.
Στη Bundesliga πολλά γκολ στην 3η αγωνιστική, Μπορούσια Ντόρτμουντ και Φράιμπουργκ ανέβηκαν στην πρώτη θέση. Η Μπορούσια χωρίς τον Καρέτσα νίκησε 3-0 την Πάντερμπορν ενώ η Φράιμπουργκ σκόρπισε με 5-0 την Γκλάντμπαχ.
Η Μπάγερ Λεβερκούζεν ισοφάρισε στο 89' με τον Σικ στην έδρα της Άουγκσμπουργκ (2-2) και στέρησε από τους γηπεδούχους το 3Χ3. Η Αϊντραχτ έφυγε με τη νίκη 3-1 από την έδρα της Μάιντς, νίκη για τη Χόφενχαϊμ, 2-1 εντός επί της Στουτγάρδης και ενώ έρχεται στην Κρήτη για να παίξει με τον ΟΦΗ για το Europa League την Πέμπτη (17/9). Στο 1-1 έμειναν η Κολωνία με τη Βέρντερ.
Στη La Liga η Εσπανιόλ νίκησε 2-0 εκτός έδρας την Οσασούνα, η Έλτσε πήρε το βαθμό στο Μπιλμπάο, 1-1 με την Αθλέτικ που μάλιστα ήταν εκείνη που ισοφάρισε ενώ η Ρασίνγκ Σανταντέρ νίκησε 2-1 την Αλαβές.
Στη Serie A, η Λάτσιο του βασικού Χρήστου Μανδά προηγήθηκε 2-0 αλλά η Μίλαν πήρε την ισοπαλία 2-2, ισοπαλία 1-1 στη Γένοβα ανάμεσα σε Τζένοα και Φροζινόνε.
Premier League - 4η αγωνιστική
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Τότεναμ-Έβερτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2 (58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν.)
Κόβεντρι-Μπράιτον 13/09
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 13/09
Λιντς-Νιούκαστλ 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.
Χαλ 8
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπράιτον 4 -3αγ.
Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0 -3αγ.
Bundesliga - 3η αγωνιστική
Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3 (90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)
Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0 (5' Σίλβα, 80', 88' Ενμετσά)
Χόφενχαϊμ-Στουτγάρδη 2-1 (13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0 (23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2 (50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (Μάινα 11' - Φίλκρουγκ 69') - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Αμβούργο 13/9
Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου 13/9
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Φράιμπουργκ 9
Ντόρτμουντ 9
Άουγκσμπουργκ 7
Έλφερσμπεργκ 6 -2αγ.
Μάιντς 4
Μπάγερν Μονάχου 4 -2αγ.
Λεβερκούζεν 4
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Σάλκε 4
Κολωνία 4
Λειψία 3 -2αγ.
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Αμβούργο 0 -2αγ.
Γκλάντμπαχ 0
La Liga - 5η αγωνιστική
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)
Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3', 17' Ρομπέρτο Φερνάντες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (Ι. Γουίλιαμς 79' - Μπουονανότε 50 πεν.)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 4-1 (14'πέν, 90'+1 Μπαπέ, 17' Καρέρας, 35΄Μπέλιγχαμ - 51' Καμέλο)
Θέλτα-Μάλαγα 13/09
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 13/09
Χετάφε-Λα Κορούνια 13/09
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 13/09
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 12
Ρεάλ Μαδρίτης 12 -5αγ.
Αλαβές 10 -5αγ.
Σεβίλλη 10 -5αγ.
Μπέτις 9
Λα Κορούνια 8
Εσπανιόλ 7 -5αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7 -5αγ.
Σανταντέρ 7 -5αγ.
Οσασούνα 7 -5αγ.
Σοσιεδάδ 7 -5αγ.
Λεβάντε 5
Χετάφε 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4 -5αγ.
Θέλτα 3 -5αγ.
Βιγιαρεάλ 2
Μάλαγα 2
Έλτσε 2 -5αγ.
Βαλένθια 1 -5αγ.
Serie A - 4η αγωνιστική
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)
Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65', 67' Μορέιρα)
Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2
Λέτσε-Μόντσα 13/9
Νάπολι-Μπολόνια 13/9
Σασουόλο-Γιουβέντους 13/9
Κόμο-Πάρμα 14/9
Τορίνο-Ρόμα 14/9
Ίντερ-Ουντινέζε 14/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Λάτσιο 10 -4αγ.
Ρόμα 9
Ίντερ 9
Κάλιαρι 9 -4αγ.
Μίλαν 8 -4αγ.
Κόμο 7
Γιουβέντους 7
Φροζινόνε 7 -4αγ.
Αταλάντα 6 -4αγ.
Σασουόλο 4
Ουντινέζε 4
Νάπολι 3
Τορίνο 3
Λέτσε 3
Φιορεντίνα 3 -4αγ.
Μπολόνια 1
Πάρμα 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1 -4αγ.
Βενέτσια 0 -4αγ.
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Τότεναμ-Έβερτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 0-2 (58' Μπρούνο Γκιμαράες, 90'+7 πέν.)
Κόβεντρι-Μπράιτον 13/09
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 13/09
Λιντς-Νιούκαστλ 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Άρσεναλ 12
Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.
Χαλ 8
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Έβερτον 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπράιτον 4 -3αγ.
Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
Σάντερλαντ 4
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Τότεναμ 2
Φούλαμ 1
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0 -3αγ.
Bundesliga - 3η αγωνιστική
Ουνιόν Βερολίνου-Σάλκε 1-3 (90'+6' Σκάρκε - 25' Γκόσενς, 46' Αουτσίτσε, 90'+13' Βέμπερ)
Ντόρτμουντ-Πάντερμπορν 3-0 (5' Σίλβα, 80', 88' Ενμετσά)
Χόφενχαϊμ-Στουτγάρδη 2-1 (13', 67' Χλόζεκ - 48' Μίτελσταντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ 5-0 (23', 79' Ένγκελχαρντ, 29', 77' Ματάνοβιτς, 86' Έγκεσταϊν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άουγκσμπουργκ-Λεβερκούζεν 2-2 (50', 55' Γκρέγκοριτς - 18' Κοφανέ, 89' Σικ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3 (89' Τίετζ - 9', 60' Ουζούν, 45'+1' Μπουρκάρντ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κολωνία-Βέρντερ Βρέμης 1-1 (Μάινα 11' - Φίλκρουγκ 69') - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λειψία-Αμβούργο 13/9
Έλφερσμπεργκ-Μπάγερν Μονάχου 13/9
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
Φράιμπουργκ 9
Ντόρτμουντ 9
Άουγκσμπουργκ 7
Έλφερσμπεργκ 6 -2αγ.
Μάιντς 4
Μπάγερν Μονάχου 4 -2αγ.
Λεβερκούζεν 4
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 4
Βέρντερ Βρέμης 4
Σάλκε 4
Κολωνία 4
Λειψία 3 -2αγ.
Χοφενχάιμ 3
Στουτγκάρδη 3
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Αμβούργο 0 -2αγ.
Γκλάντμπαχ 0
La Liga - 5η αγωνιστική
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 2-1 (38', 53' Ζαμπίρι - 18' Κόσκι)
Οσασούνα-Εσπανιόλ 0-2 (3', 17' Ρομπέρτο Φερνάντες)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 1-1 (Ι. Γουίλιαμς 79' - Μπουονανότε 50 πεν.)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 4-1 (14'πέν, 90'+1 Μπαπέ, 17' Καρέρας, 35΄Μπέλιγχαμ - 51' Καμέλο)
Θέλτα-Μάλαγα 13/09
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 13/09
Χετάφε-Λα Κορούνια 13/09
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 13/09
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 12
Ρεάλ Μαδρίτης 12 -5αγ.
Αλαβές 10 -5αγ.
Σεβίλλη 10 -5αγ.
Μπέτις 9
Λα Κορούνια 8
Εσπανιόλ 7 -5αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Αθλέτικ Μπιλμπάο 7 -5αγ.
Σανταντέρ 7 -5αγ.
Οσασούνα 7 -5αγ.
Σοσιεδάδ 7 -5αγ.
Λεβάντε 5
Χετάφε 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4 -5αγ.
Θέλτα 3 -5αγ.
Βιγιαρεάλ 2
Μάλαγα 2
Έλτσε 2 -5αγ.
Βαλένθια 1 -5αγ.
Serie A - 4η αγωνιστική
Βενέτσια-Φιορεντίνα 2-4 (22' Άνταμς, 86' Χάιναουτ - 29', 30' 84' Μασταντουόνο, 66' Πελεγκρίνο)
Τζένοα-Φροζινόνε 1-1 (50' Βάσκες - 14' Κβερνάτζε)
Λάτσιο-Μίλαν 2-2 (10' Καντσελιέρι, 37' Νοσλίν - 65', 67' Μορέιρα)
Αταλάντα-Κάλιαρι 1-2
Λέτσε-Μόντσα 13/9
Νάπολι-Μπολόνια 13/9
Σασουόλο-Γιουβέντους 13/9
Κόμο-Πάρμα 14/9
Τορίνο-Ρόμα 14/9
Ίντερ-Ουντινέζε 14/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Λάτσιο 10 -4αγ.
Ρόμα 9
Ίντερ 9
Κάλιαρι 9 -4αγ.
Μίλαν 8 -4αγ.
Κόμο 7
Γιουβέντους 7
Φροζινόνε 7 -4αγ.
Αταλάντα 6 -4αγ.
Σασουόλο 4
Ουντινέζε 4
Νάπολι 3
Τορίνο 3
Λέτσε 3
Φιορεντίνα 3 -4αγ.
Μπολόνια 1
Πάρμα 1
Μόντσα 1
Τζένοα 1 -4αγ.
Βενέτσια 0 -4αγ.
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