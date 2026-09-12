Το έργο της ΕΕΑΑ για το 2025 και η σημασία του για τη μετάβαση της χώρας σε ένα βιώσιμο μέλλον
Η Τσέλσι «γκέλαρε» 2-2 με τη Χαλ του εντυπωσιακού Τζολάκη, η Λίβερπουλ κόλλησε στο 0-0 με τη Φούλαμ, δείτε γκολ
Η Τσέλσι «γκέλαρε» 2-2 με τη Χαλ του εντυπωσιακού Τζολάκη, η Λίβερπουλ κόλλησε στο 0-0 με τη Φούλαμ, δείτε γκολ
Η Άστον Βίλα συνεχίζει χωρίς νίκη, 2-1 από την Νότιγχαμ, η Μπρέντφορντ 2-2 με τη Μπόρνμουθ, διπλό της Ίπσουιτς 3-2 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας
Η καταπληκτική (και αήττητη) πορεία της νεοφώτιστης Χαλ στην εφετινή Premier League συνεχίζεται, με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να είναι για άλλη μία φορά ο «φύλακας-άγγελός» της.
Οι «τίγρεις» έφυγαν αλώβητοι κι απ' το «Στάμφορντ Μπριτζ» αποσπώντας ισοπαλία 2-2 απ' την Τσέλσι, με τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ να είναι ξανά πρωταγωνιστής με 4 «μεγάλες» επεμβάσεις στις προσπάθειες των επιθετικών των «μπλε».
Η Τσέλσι προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Ρότζερς, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης που παραβίασε φέτος την εστία της Χαλ.
Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, κατάφεραν εντελώς... αθόρυβα να «γυρίσουν» το σκορ με δύο γκολ του Μπελουμί, ο οποίος έπιασε στον... ύπνο την άμυνα της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο.
Η Τσέλσι κατάφερε εντέλει να «σώσει» τον βαθμό με ένα τέρμα του Ζοάο Πέδρο στο 66'. Ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής για τη Χαλ.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ με γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στο 88ο λεπτό, έφυγε με νίκη 2-1 απ' την έδρα της Άστον Βίλα, η οποία εξακολουθεί να απογοητεύει, μένοντας για τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη.
Αντίστοιχα... απογγοητευτική ήταν και η εικόνα της Λίβερπουλ η οποία παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στη Φούλαμ (0-0) και μολονότι είναι αήττητη (1 νίκη, 3 ισοπαλίες), παραμένει μακριά απ' την κορυφή.
Στο "Selhurst Park" η Ίπσουιτς με... buzzer beater του Φλέμινγκ στο 90ό λεπτό, πήρε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (3-2) κι ανέβηκε στην 7η θέση, πιάνοντας στους 6 βαθμούς τις Λίβερπουλ και Μπρέντφορντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Οι «τίγρεις» έφυγαν αλώβητοι κι απ' το «Στάμφορντ Μπριτζ» αποσπώντας ισοπαλία 2-2 απ' την Τσέλσι, με τον διεθνή Έλληνα γκολκίπερ να είναι ξανά πρωταγωνιστής με 4 «μεγάλες» επεμβάσεις στις προσπάθειες των επιθετικών των «μπλε».
Η Τσέλσι προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό με τον Ρότζερς, ο οποίος έγινε ο πρώτος παίκτης που παραβίασε φέτος την εστία της Χαλ.
Οι φιλοξενούμενοι, ωστόσο, κατάφεραν εντελώς... αθόρυβα να «γυρίσουν» το σκορ με δύο γκολ του Μπελουμί, ο οποίος έπιασε στον... ύπνο την άμυνα της ομάδας του Τσάμπι Αλόνσο.
Η Τσέλσι κατάφερε εντέλει να «σώσει» τον βαθμό με ένα τέρμα του Ζοάο Πέδρο στο 66'. Ο Χρήστος Μουζακίτης έμεινε εκτός αποστολής για τη Χαλ.
Η Νότιγχαμ Φόρεστ με γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς στο 88ο λεπτό, έφυγε με νίκη 2-1 απ' την έδρα της Άστον Βίλα, η οποία εξακολουθεί να απογοητεύει, μένοντας για τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη.
Αντίστοιχα... απογγοητευτική ήταν και η εικόνα της Λίβερπουλ η οποία παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στη Φούλαμ (0-0) και μολονότι είναι αήττητη (1 νίκη, 3 ισοπαλίες), παραμένει μακριά απ' την κορυφή.
Στο "Selhurst Park" η Ίπσουιτς με... buzzer beater του Φλέμινγκ στο 90ό λεπτό, πήρε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας (3-2) κι ανέβηκε στην 7η θέση, πιάνοντας στους 6 βαθμούς τις Λίβερπουλ και Μπρέντφορντ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Άστον Βίλα-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2 (74' Άλισον - 46' Ντελάπ, 88' Ιγκόρ Ζεσούς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 2-2 (38' Κλάιφερτ, 52' Ταβερνίερ - 34', 56' Σαντέ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Χαλ 2-2 (7' Ρότζερς, 66' Ζοάο Πέδρο - 28', 34' Μπελουμί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Ίπσουιτς 2-3 (14 Χαλαϊλί, 75' Λάρσεν - 23' Έμερσον, 45' Ντέιβις, 90' Φλέμινγκ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λίβερπουλ-Φούλαμ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Τότεναμ-Έβερτον
Σάντερλαντ-Άρσεναλ
Κόβεντρι-Μπράιτον 13/09
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 13/09
Λιντς-Νιούκαστλ 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.
Άρσεναλ 9 -3αγ.
Χαλ 8
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Έβερτον 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπράιτον 4 -3αγ.
Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
Σάντερλαντ 4 -3αγ.
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Φούλαμ 1
Τότεναμ 1 -3αγ.
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0 -3αγ.
Τότεναμ-Έβερτον
Σάντερλαντ-Άρσεναλ
Κόβεντρι-Μπράιτον 13/09
Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 13/09
Λιντς-Νιούκαστλ 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 9 -3αγ.
Άρσεναλ 9 -3αγ.
Χαλ 8
Τσέλσι 7
Μπρέντφορντ 6
Λίβερπουλ 6
Ίπσουιτς 6
Νιούκαστλ 5 -3αγ.
Έβερτον 5 -3αγ.
Λιντς 5 -3αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπράιτον 4 -3αγ.
Μάντσεστερ Γ. 4 -3αγ.
Σάντερλαντ 4 -3αγ.
Μπόρνμουθ 3
Κρίσταλ Πάλας 3
Φούλαμ 1
Τότεναμ 1 -3αγ.
Άστον Βίλα 1
Κόβεντρι 0 -3αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα