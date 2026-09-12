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La Liga: Η Σεβίλλη λύγισε με 1-0 τη Βαλένθια και ανέβηκε στη 2η θέση, δείτε το γκολ
La Liga: Η Σεβίλλη λύγισε με 1-0 τη Βαλένθια και ανέβηκε στη 2η θέση, δείτε το γκολ
Ο Ιγκλέσιας πέτυχε το μοναδικό γκολ στο 81' - Βασικός ξανά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος
Στις νίκες επέστρεψε η Σεβίλλη, η οποία επικράτησε με 1-0 της Βαλένθια στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» και έβαλε τέλος σε ένα σερί δύο αγώνων χωρίς τρίποντο, ανεβαίνοντας παράλληλα στη δεύτερη θέση της LaLiga.
Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Ιγκλέσιας να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 81' και να χαρίζει στους Σεβιγιάνους μία πολύτιμη νίκη.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Σεβίλλη έφτασε τους 10 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται και η Αλαβές, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Αντίθετα, η Βαλένθια δεν κατάφερε να αποσπάσει κάτι από την αναμέτρηση και παρέμεινε στην τελευταία θέση της LaLiga, με την ήττα στη Σεβίλλη να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση της.
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο αρχικό σχήμα της Σεβίλλης και πραγματοποίησε άλλη μία μεστή εμφάνιση, συμβάλλοντας στην κατάκτηση των τριών βαθμών και στη διατήρηση του μηδέν στην άμυνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 12/09
Οσασούνα-Εσπανιόλ 12/09
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 12/09
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 12/09
Θέλτα-Μάλαγα 13/09
Το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Ιγκλέσιας να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 81' και να χαρίζει στους Σεβιγιάνους μία πολύτιμη νίκη.
Με το αποτέλεσμα αυτό, η Σεβίλλη έφτασε τους 10 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται και η Αλαβές, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.
Αντίθετα, η Βαλένθια δεν κατάφερε να αποσπάσει κάτι από την αναμέτρηση και παρέμεινε στην τελευταία θέση της LaLiga, με την ήττα στη Σεβίλλη να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη θέση της.
Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο αρχικό σχήμα της Σεβίλλης και πραγματοποίησε άλλη μία μεστή εμφάνιση, συμβάλλοντας στην κατάκτηση των τριών βαθμών και στη διατήρηση του μηδέν στην άμυνα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 5ης αγωνιστικής της La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σεβίλλη-Βαλένθια 1-0 (81' Ιγκλέσιας)
Σανταντέρ-Αλαβές 12/09
Οσασούνα-Εσπανιόλ 12/09
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ελτσε 12/09
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 12/09
Θέλτα-Μάλαγα 13/09
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 13/09
Χετάφε-Λα Κορούνια 13/09
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 13/09
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 12
Αλαβές 10
Σεβίλλη 10 -5αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 9
Μπέτις 9
Λα Κορούνια 8
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Οσασούνα 7
Σοσιεδάδ 7 -5αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6
Λεβάντε 5
Εσπανιόλ 4
Σανταντέρ 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Χετάφε 4
Θέλτα 3 -5αγ.
Βιγιαρεάλ 2
Μάλαγα 2
Έλτσε 1
Βαλένθια 1 -5αγ.
Χετάφε-Λα Κορούνια 13/09
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης 13/09
Βιγιαρεάλ-Μπέτις 14/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 12
Αλαβές 10
Σεβίλλη 10 -5αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 9
Μπέτις 9
Λα Κορούνια 8
Ατλέτικο Μαδρίτης 7
Οσασούνα 7
Σοσιεδάδ 7 -5αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 6
Λεβάντε 5
Εσπανιόλ 4
Σανταντέρ 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Χετάφε 4
Θέλτα 3 -5αγ.
Βιγιαρεάλ 2
Μάλαγα 2
Έλτσε 1
Βαλένθια 1 -5αγ.
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