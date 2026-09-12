La Liga: Η Σεβίλλη λύγισε με 1-0 τη Βαλένθια και ανέβηκε στη 2η θέση, δείτε το γκολ

Με το αποτέλεσμα αυτό, η Σεβίλλη έφτασε τους 10 βαθμούς και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, όπου βρίσκεται και η Αλαβές, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο.

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