Golden Boy 2026: Υποψήφιοι για το βραβείο τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές
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Χρήστος Μουζακίτης Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπάμπης Κωστούλας

Golden Boy 2026: Υποψήφιοι για το βραβείο τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές

Μουζακίτης, Καρέτσας και Κωστούλας είναι οι τρεις Έλληνες που διεκδικούν το βραβείο του Golden Boy 2026

Golden Boy 2026: Υποψήφιοι για το βραβείο τρεις Έλληνες ποδοσφαιριστές
Η «Tuttosport» έκανε γνωστές τις υποψηφιότητες του Golden Boy για το 2026. Στη λίστα της εφημερίδας βρίσκονται τα ονόματα 100 ποδοσφαιριστών και φυσικά δεν απουσιάζει και η ελληνική εκπροσώπηση.

Οι Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Μουζακίτης και Μπάμπης Κωστούλας έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα διεκδικήσουν το βραβείο που πέρσι είχε κερδίσει ο «Μούζα».

Πρόκειται για το βραβείο του κορυφαίου Ευρωπαίου ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών με τον Μουζακίτη πέρσι ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού να έχει πάρει το έχει κατακτήσει, ενώ φέτος το διεκδικεί ως μέλος της Χαλ.

Ο Χρήστος Καρέτσας το περασμένο καλοκαίρι έκανε το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αφού μετακόμισε στη Ντόρτμουντ από τη Γκενκ, ενώ ο Μπάμπης Κωστούλας αγωνίζεται στη Μπράιτον από την περασμένη σεζόν.

Ο κάτοχος του βραβείου Golden Boy, ο Χρήστος Μουζακίτης πλέον αγωνίζεται και αυτός στη Χαλ συνεχίζοντας την καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Για τον νικητή του Golden Boy 2026 μπορείτε να ψηφίσετε ΕΔΩ

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