Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στο γόνατο
Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η πρώτη φωτογραφία μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε στο γόνατο
Ο Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε στην επέμβαση στη Γερμανία - Ο γιατρός μάλιστα ήταν εκείνος που πόσταρε τη φωτογραφία με τον ίδιο και τον Κωνσταντέλια να χαμογελούν
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και υποβλήθηκε στην επέμβαση στο γόνατο μετά τη ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στις 29 Αυγούστου.
Ο Έλληνας άσος είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά στην Bundesliga και στον αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο.
Είχε σημειώσει μάλιστα και γκολ (η Μπορούσια είχε νικήσει 2-0) πριν τραυματιστεί σοβαρά στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου.
Ο Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε στην επέμβαση στη Γερμανία από τον γιατρό, ειδικό σε επεμβάσεις στο γόνατο, Θορ Ζάντοπ. Ο γιατρός μάλιστα ήταν εκείνος που πόσταρε τη φωτογραφία με τον ίδιο και τον Κωνσταντέλια να χαμογελούν.
«Get well soon. Rehab starts now» έγραψε μάλιστα ο Δρ. Ζάντοπ. Δηλαδή «Γίνε καλά σύντομα. Η αποθεραπεία ξεκινά τώρα».
Ο 23χρονος άσος της Μπορούσια θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του άμεσα αλλά θα μείνει εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες.
Το ιστορικό του σοβαρού τραυματισμού του Ντέλια:
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ο μεγάλος άτυχος της πρεμιέρας της Bundesliga αφού στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και ενώ είχε συνδυάσει το ντεμπούτο του με γκολ και εξαιρετική εμφάνιση, ο Έλληνας εξτρέμ παραπάτησε στην προσπάθειά του να κλέψει τη μπάλα από τον αντίπαλό του.
Αμέσως έπεσε στο έδαφος και έπιασε το γόνατό του δείχνοντας να πονάει πολύ. Το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Σηκώθηκε και κουτσαίνοντας, ξεσπώντας και σε λυγμούς βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο αλλαγή.
Οι φόβοι για ρήξη χιαστού ήταν έντονοι από την αρχή στα στελέχη των Βεστφαλών, με τον αθλητικό διευθυντή, Όλε Μπουκ και τον γενικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, να δείχνουν αναστατωμένοι στις δηλώσεις τους μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Βεστφάλεν για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.
Ο Έλληνας άσος είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά στην Bundesliga και στον αγώνα της Μπορούσια Ντόρτμουντ με το Αμβούργο.
Είχε σημειώσει μάλιστα και γκολ (η Μπορούσια είχε νικήσει 2-0) πριν τραυματιστεί σοβαρά στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου.
Ο Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε στην επέμβαση στη Γερμανία από τον γιατρό, ειδικό σε επεμβάσεις στο γόνατο, Θορ Ζάντοπ. Ο γιατρός μάλιστα ήταν εκείνος που πόσταρε τη φωτογραφία με τον ίδιο και τον Κωνσταντέλια να χαμογελούν.
«Get well soon. Rehab starts now» έγραψε μάλιστα ο Δρ. Ζάντοπ. Δηλαδή «Γίνε καλά σύντομα. Η αποθεραπεία ξεκινά τώρα».
Ο 23χρονος άσος της Μπορούσια θα ξεκινήσει την αποθεραπεία του άμεσα αλλά θα μείνει εκτός γηπέδων για αρκετούς μήνες.
Το ιστορικό του σοβαρού τραυματισμού του Ντέλια:
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν ο μεγάλος άτυχος της πρεμιέρας της Bundesliga αφού στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου και ενώ είχε συνδυάσει το ντεμπούτο του με γκολ και εξαιρετική εμφάνιση, ο Έλληνας εξτρέμ παραπάτησε στην προσπάθειά του να κλέψει τη μπάλα από τον αντίπαλό του.
Αμέσως έπεσε στο έδαφος και έπιασε το γόνατό του δείχνοντας να πονάει πολύ. Το ιατρικό επιτελείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.
Σηκώθηκε και κουτσαίνοντας, ξεσπώντας και σε λυγμούς βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο αλλαγή.
Οι φόβοι για ρήξη χιαστού ήταν έντονοι από την αρχή στα στελέχη των Βεστφαλών, με τον αθλητικό διευθυντή, Όλε Μπουκ και τον γενικό διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λαρς Ρίκεν, να δείχνουν αναστατωμένοι στις δηλώσεις τους μετά το φινάλε της αναμέτρησης του Βεστφάλεν για την 1η αγωνιστική της Bundesliga.
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Η ανακοίνωση της ομάδας:
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά το ντεμπούτο του στην Bundesliga εναντίον του Αμβούργου το περασμένο Σάββατο και, ως εκ τούτου, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.
Ολόκληρη η οικογένεια της BVB είναι στο πλευρό σου, Γιάννη! Θα επιστρέψεις πιο δυνατός!
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