Νικόλαος και Ανδρέας Πισκοπάκης για Κωνσταντέλια στο The Football Show: «Κατά 98% μπορεί να επιστρέψει στο ίδιο επίπεδο»

Πατέρας και υιός ορθοπεδικοί που ασχολούνται με τις ρήξεις χιαστών, μίλησαν στην εκπομπή του protothema.gr με αφορμή τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια





Όπως επισήμαναν, η ρήξη χιαστού αποτελεί μία πολύ συχνή κάκωση στους ποδοσφαιριστές και έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής μελέτης. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός, ωστόσο υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να προδιαθέσουν έναν αθλητή σε έναν τέτοιο τραυματισμό, όπως οι μυϊκές ανισορροπίες.







Το 88% των ρήξεων γίνεται χωρίς επαφή Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία μεγάλης έρευνας καταγραφής περισσότερων από 2.000 περιστατικών, η οποία ξεκίνησε το 2021.



Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δύο ορθοπεδικοί, περίπου το 88% των ρήξεων πρόσθιου χιαστού συμβαίνει χωρίς να προηγηθεί επαφή με αντίπαλο.







Χαρακτηριστική είναι και η ενστικτώδης αντίδραση του αθλητή εκείνη τη στιγμή. Όταν αλλάζει κατεύθυνση και αισθάνεται ότι το πόδι δεν τον στηρίζει, προσπαθεί ενστικτωδώς να παραμείνει όρθιος. Σύμφωνα με τους δύο γιατρούς, εάν αντίθετα αφήσει το σώμα του να πέσει, μπορεί να μειωθεί η πιθανότητα να προκληθεί ρήξη χιαστού.



Η αποκατάσταση και ο κίνδυνος νέου τραυματισμού Η διαδικασία για να αποκατασταθεί και να «χτιστεί» ξανά ο χιαστός απαιτεί αρκετούς μήνες. Ωστόσο, όπως εξήγησαν οι Νικόλαος και Ανδρέας Πισκοπάκης, η πρόοδος της επιστήμης προσφέρει πλέον πολύ περισσότερες δυνατότητες για να επιστρέψει ένας αθλητής με ασφάλεια στην άσκηση και στη συνέχεια στον υψηλό ανταγωνισμό.



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Όπως τόνισαν, το χειρότερο ενδεχόμενο είναι να έχουν γίνει όλα σωστά σε επίπεδο επέμβασης και αρχικής αποκατάστασης, αλλά να μην πραγματοποιηθεί σωστά η επιστροφή του αθλητή στις αγωνιστικές απαιτήσεις, με συνέπεια να αυξηθεί ο κίνδυνος νέου τραυματισμού.



«Δεν υπάρχει απόλυτη πρόληψη, μπορεί όμως να μειωθεί ο κίνδυνος» Σημαντικό ρόλο παίζει και η προληπτική εκγύμναση. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζουν καθημερινά οι γυμναστές των ομάδων με τους ποδοσφαιριστές, ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η πιθανότητα τέτοιων τραυματισμών.



«Με τη σωστή εκγύμναση δεν υπάρχει απόλυτη πρόληψη, αλλά μειώνεται η πιθανότητα να υπάρξει ο τραυματισμός», ήταν το μήνυμα των δύο ορθοπεδικών.



Με αφορμή τη ρήξη χιαστού που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας , οι ορθοπεδικοί Νικόλαος και Ανδρέας Πισκοπάκης, πατέρας και υιός, ανέλυσαν τα δεδομένα γύρω από έναν από τους συχνότερους και σοβαρότερους τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο, εξηγώντας τόσο τους παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτόν όσο και τις σύγχρονες δυνατότητες πλήρους επιστροφής ενός αθλητή.Όπως επισήμαναν, η ρήξη χιαστού αποτελεί μία πολύ συχνή κάκωση στους ποδοσφαιριστές και έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής μελέτης. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός, ωστόσο υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να προδιαθέσουν έναν αθλητή σε έναν τέτοιο τραυματισμό, όπως οι μυϊκές ανισορροπίες.Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι ρήξεις πρόσθιου χιαστού μπορεί να εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα μέλη της ίδιας οικογένειας, στοιχείο που δείχνει ότι μπορεί να παίζει ρόλο και η ανατομική κατασκευή του γόνατος.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία μεγάλης έρευνας καταγραφής περισσότερων από 2.000 περιστατικών, η οποία ξεκίνησε το 2021.Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δύο ορθοπεδικοί, περίπου το 88% των ρήξεων πρόσθιου χιαστού συμβαίνει χωρίς να προηγηθεί επαφή με αντίπαλο.Συνήθως, λίγο πριν από τον τραυματισμό, ο ποδοσφαιριστής καλείται να πάρει μία ακαριαία απόφαση αλλαγής κατεύθυνσης. Η συγκεκριμένη κίνηση μπορεί να προκαλέσει απότομη στροφή του γόνατος και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να οδηγήσει στη ρήξη.Χαρακτηριστική είναι και η ενστικτώδης αντίδραση του αθλητή εκείνη τη στιγμή. Όταν αλλάζει κατεύθυνση και αισθάνεται ότι το πόδι δεν τον στηρίζει, προσπαθεί ενστικτωδώς να παραμείνει όρθιος. Σύμφωνα με τους δύο γιατρούς, εάν αντίθετα αφήσει το σώμα του να πέσει, μπορεί να μειωθεί η πιθανότητα να προκληθεί ρήξη χιαστού.Η διαδικασία για να αποκατασταθεί και να «χτιστεί» ξανά ο χιαστός απαιτεί αρκετούς μήνες. Ωστόσο, όπως εξήγησαν οι Νικόλαος και Ανδρέας Πισκοπάκης, η πρόοδος της επιστήμης προσφέρει πλέον πολύ περισσότερες δυνατότητες για να επιστρέψει ένας αθλητής με ασφάλεια στην άσκηση και στη συνέχεια στον υψηλό ανταγωνισμό.Το καθοριστικό σημείο είναι η διαδικασία της επανένταξης.Όπως τόνισαν, το χειρότερο ενδεχόμενο είναι να έχουν γίνει όλα σωστά σε επίπεδο επέμβασης και αρχικής αποκατάστασης, αλλά να μην πραγματοποιηθεί σωστά η επιστροφή του αθλητή στις αγωνιστικές απαιτήσεις, με συνέπεια να αυξηθεί ο κίνδυνος νέου τραυματισμού.Σημαντικό ρόλο παίζει και η προληπτική εκγύμναση. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία εφαρμόζουν καθημερινά οι γυμναστές των ομάδων με τους ποδοσφαιριστές, ώστε να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο η πιθανότητα τέτοιων τραυματισμών.«Με τη σωστή εκγύμναση δεν υπάρχει απόλυτη πρόληψη, αλλά μειώνεται η πιθανότητα να υπάρξει ο τραυματισμός», ήταν το μήνυμα των δύο ορθοπεδικών.

Μάλιστα, αποκάλυψαν ότι μέσα στη φετινή χρονιά υπήρξαν δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών στους οποίους εντοπίστηκε υψηλό ρίσκο για έναν τέτοιο τραυματισμό και δεν δόθηκε το «πράσινο φως».



Στην πιθανότητα ενός τραυματισμού μπορούν να συμβάλουν πολλοί ακόμη παράγοντες, από τις καιρικές συνθήκες, όπως η ζέστη και το κρύο, μέχρι την ποιότητα του αγωνιστικού χώρου και άλλους εξωγενείς παράγοντες.



«Ο Κωνσταντέλιας δεν πρέπει να απογοητεύεται» Οι δύο ορθοπεδικοί έστειλαν, πάντως, αισιόδοξο μήνυμα για την επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια.



«Δεν πρέπει να απογοητεύεται», υπογράμμισαν, εξηγώντας ότι σε σχέση με το παρελθόν τόσο η τεχνολογία όσο και η επιστημονική γνώση γύρω από τις ρήξεις χιαστού έχουν εξελιχθεί εντυπωσιακά.



Πλέον, αθλητές υψηλού επιπέδου μπορούν να επιστρέψουν στις προηγούμενες αγωνιστικές τους επιδόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει σωστή διαχείριση τόσο της επέμβασης όσο και ολόκληρης της διαδικασίας αποκατάστασης.



Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν, «με τη σωστή διαχείριση κατά την επέμβαση και την αποθεραπεία, κατά 98% θα επιστρέψει στα ίδια επίπεδα που ήταν».



Ο υψηλός ανταγωνισμός αποτελεί ασφαλώς έναν επιπλέον παράγοντα που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ωστόσο η εξέλιξη των σύγχρονων μεθόδων αποκατάστασης επιτρέπει πλέον στους αθλητές να επιστρέφουν ακόμη και στο κορυφαίο επίπεδο μετά από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό.