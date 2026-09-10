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Στην Κρήτη ο Χατζηγιοβάνης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ
Στην Κρήτη ο Χατζηγιοβάνης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ
Στόχος για τους Κρητικούς είναι να υπογράψει όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να κάνει την πρώτη του προπόνηση την Παρασκευή
Ο ΟΦΗ είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Τάσου Χατζηγιοβάνη.
Ο 29χρονος άσος, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ομόνοια, βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κρήτη προκειμένου να τρέξουν τα θέματα, να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
Στόχος για τους ανθρώπους του ΟΦΗ είναι να έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση έως και την Παρασκευή (11/9) προκειμένου ο Χατζηγιοβάνης να κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.
Η προπόνηση θα αρχίσει στις 12:00
Ο 29χρονος άσος, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ομόνοια, βρίσκεται από το μεσημέρι της Πέμπτης στην Κρήτη προκειμένου να τρέξουν τα θέματα, να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει το συμβόλαιό του.
Στόχος για τους ανθρώπους του ΟΦΗ είναι να έχει ολοκληρωθεί η υπόθεση έως και την Παρασκευή (11/9) προκειμένου ο Χατζηγιοβάνης να κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες και υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη.
Η προπόνηση θα αρχίσει στις 12:00
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