Κόβατς για τον Καρέτσα: Έχω μιλήσει μαζί του, ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας στο εγγύς μέλλον

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Νίκος Κόβατς για το πότε θα επιστρέψει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στις υποχρεώσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ.



Ο τεχνικός των Βεστφαλών στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για το εντός έδρας ματς με την Πάντερμπορν (Σάββατο 12/9, 16:30) αναφέρθηκε στο θέμα που είχε προκύψει με τον Έλληνα διεθνή εξτρέμ.



Ο Καρέτσας είχε βγει από το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ και είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τις πρώτες εξετάσεις να δείχνουν πρόβλημα στο κυκλοφορικό.



«Έχω ήδη μιλήσει μαζί του. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψει μαζί μας στο εγγύς μέλλον» είπε ο προπονητής της Μπορούσια, Νίκο Κόβατς.

Ο Κόβατς ρωτήθηκε και για τον Γιαν-Λουκ Ρίντλε, ο οποίος είχε μεταφερθεί και εκείνος στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν τον Καρέτσα. Είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Κ19 για το UEFA Youth League.



«Αυτό είναι ασυνήθιστο» είπε ο Κροάτης προπονητής για τις δύο περιπτώσεις παικτών και πρόσθεσε: «Φυσικά, εξετάσαμε επίσης αν είχαν φάει το ίδιο πράγμα σε κάποιο σημείο, αλλά δεν βρήκαμε καμία σύνδεση»

