Παναθηναϊκός: Μειώθηκε η ποινή του Ντέσερς από την κόκκινη με τον ΠΑΟΚ
SPORTS
Παναθηναϊκός Σίριλ Ντέσερς

Παναθηναϊκός: Μειώθηκε η ποινή του Ντέσερς από την κόκκινη με τον ΠΑΟΚ

Δικαιώθηκε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στην έφεσή της για τον Νιγηριανό επιθετικό και η ποινή του μειώθηκε στη μία αγωνιστική

Παναθηναϊκός: Μειώθηκε η ποινή του Ντέσερς από την κόκκινη με τον ΠΑΟΚ
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Μειώθηκε στη μία από τις τρεις αγωνιστικές η ποινή του Σίριλ Ντέσερς για το χτύπημά του στον Μιχαηλίδη στη φάση του 69ου λεπτού στο μεγάλο ματς της Κυριακής (06/09) ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, όπου οι «πράσινοι» επικράτησαν με 3-1.

Ο Νιγηριανός φορ σε μία προσπάθειά του να ξεμαρκαριστεί, χτύπησε τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα. Έπειτα του επιβλήθηκε ποινή τριών αγωνιστικών από το αρμόδιο όργανο της λίγκας, με το «τριφύλλι» να καταθέσει έφεση προκειμένου να μειωθεί η ποινή του στη μία αγωνιστική.

Ο Παναθηναϊκός υποστήριξε πως δεν επρόκειτο για χτύπημα που ήταν προϊόν βιαιοπραγίας, αλλά στιγμιαίας απώθησης με στόχο να πάρει καλύτερη θέση από τον αντίπαλό του. Η επιτροπή πείστηκε απ' αυτό κι έτσι η ποινή του Ντέσερς έπεσε στη μία αγωνιστική.

Αυτό σημαίνει πως εκείνος θα λείψει από τον Παναθηναϊκό στο εξ' αναβολής ματς της Stoiximan Superleague με την Κηφισιά την Πέμπτη (10/09).
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