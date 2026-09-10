Το iPhone Duo που διπλώνει και κοστίζει 2.399 ευρώ: Επαναστάτης ή ουραγός;

Το πρώτο foldable iPhone στην ιστορία φιλοδοξεί να αλλάξει τις καθημερινές συνήθειες των χρηστών – Το μεγάλο στοίχημα του νέου CEO Τζον Τέρνους και η μάχη με Samsung και Κίνα

2.399 ευρώ. Και όσοι δεν έχουν το σθένος να αντισταθούν στον πειρασμό του, θα έχουν τη δυνατότητα να το προ-παραγγείλουν, σε λευκό ή μαύρο χρώμα, από τις 15:00 της 16ης Οκτωβρίου 2026. Αντιθέτως, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα Duo με αυξημένη χωρητικότητα «σκληρού δίσκου», για την αποθήκευση δεδομένων, θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο, έως ότου καταστούν διαθέσιμες οι εκδόσεις των 512 GigaByte, 1 και 2 Terrabyte. Για την τελευταία, την κορυφαία εκδοχή του νέου iPhone Duo, η



Όλα αυτά, όμως, δεν είναι παρά λεπτομέρειες, εφόσον το μείζον γεγονός από χθες, 9 Σεπτεμβρίου 2026, είναι ότι παρουσιάστηκε το Duo. Το πρώτο







Κι αυτό είναι άκρως παράδοξο, δεδομένου, όχι μόνον ότι είναι το πιο ακριβό iPhone (στη βασική έκδοσή του) από οποιονδήποτε προκάτοχό του. Η σημασία που αποδίδει η Apple στο Duo, ως το νέο εμπορικό της υπερόπλο, θα άρμοζε σε μια συσκευή πραγματικά επαναστατική, όπως ήταν το πρώτο iPhone, του 2007. Τότε που το καινοτομικό δαιμόνιο του αείμνηστου Στιβ Τζομπς άλλαξε, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον ρου της ανθρώπινης ιστορίας.











Κλείσιμο Τιμ Κουκ, τον άνθρωπο που μεταμόρφωσε την εταιρεία σε έναν εταιρικό υπερ-κολοσσό, με κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.



Τύποις, πάντως, το iPhone Duo διαθέτει μία εμπρόσθια οθόνη 5,4 ιντσών (κλειστό). Όταν ανοίγει και αναδιπλώνεται, το μέγεθος της οθόνης φτάνει συνολικά τις 7,6 ίντσες και, φυσικά, μεταμορφώνεται σε ένα μικρό τάμπλετ. Ο επεξεργαστής του είναι ένα μικροσκοπικό τέρας επιδόσεων, με τον κωδικό A20 Pro, ένα εξαπύρηνο chip, ειδικά εξελιγμένο για να υποστηρίζει τις απαιτήσεις των καινούργιων συσκευών της Αpple και ιδιαίτερα των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.







To iPhone Duo θα κοστίζει στην Ελλάδα. Και όσοι δεν έχουν το σθένος να αντισταθούν στον πειρασμό του, θα έχουν τη δυνατότητα να το προ-παραγγείλουν, σε λευκό ή μαύρο χρώμα, από τις 15:00 της 16ης Οκτωβρίου 2026. Αντιθέτως, όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ένα Duo με αυξημένη χωρητικότητα «σκληρού δίσκου», για την αποθήκευση δεδομένων, θα πρέπει να περιμένουν λίγο περισσότερο, έως ότου καταστούν διαθέσιμες οι εκδόσεις των. Για την τελευταία, την κορυφαία εκδοχή του νέου iPhone Duo, η Apple ζητά την εκταμίευση άνω των 3.000 ευρώ.Όλα αυτά, όμως, δεν είναι παρά λεπτομέρειες, εφόσον το μείζον γεγονός από χθες, 9 Σεπτεμβρίου 2026, είναι ότι παρουσιάστηκε το Duo. Το πρώτο αναδιπλούμενο smartphone από καταβολής iPhone, σχεδόν 20 χρόνια πριν. Το Duo είναι επίσης το smartphone για το οποίο η Apple χρειάστηκε να δαπανήσει τις περισσότερες ώρες εξέλιξης και τελειοποίησης, τις περισσότερες δοκιμές, τη μεγαλύτερη πνευματική και τεχνολογική ενέργεια, προκειμένου να εμφανίσει ένα iPhone για το οποίο να μιλά, σχεδόν κυριολεκτικά, όλος ο πλανήτης.Κι αυτό είναι άκρως παράδοξο, δεδομένου, όχι μόνον ότι είναι το πιο ακριβό iPhone (στη βασική έκδοσή του) από οποιονδήποτε προκάτοχό του. Η σημασία που αποδίδει η Apple στο Duo, ως το νέο εμπορικό της υπερόπλο, θα άρμοζε σε μια συσκευή πραγματικά επαναστατική, όπως ήταν το πρώτο iPhone, του 2007. Τότε που το καινοτομικό δαιμόνιο του αείμνηστουάλλαξε, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον ρου της ανθρώπινης ιστορίας.Είναι όμως το Duo όσο ριζοσπαστικό και ρηξικέλευθο όσο υπονοούν οι φιλοδοξίες της Apple -αλλά και το ρίσκο της εστίασης σε μια τόσο ακριβή συσκευή; Επί της ουσίας, ο κόσμος της ψηφιακής τεχνολογίας γνωρίζει ότι τα αναδιπλούμενα κινητά τηλέφωνα βρίσκονται στην αγορά εδώ και μία πενταετία. Κάποιοι από τους Ασιάτες ανταγωνιστές της Apple έχουν φτάσει κιόλας στην 8η γενιά του συγκεκριμένου τύπου smartphone. Ένας εξ αυτών έχει ξεπεράσει το δίπλωμα της οθόνης στα δύο, παρουσιάζοντας ένα κινητό-ακορντεόν, με οθόνη που διπλώνει σε τρία μέρη. Συνεπώς, πώς ακριβώς δικαιολογούνται οι τυμπανοκρουσίες για το iPhone Duo;Δύο παρατηρήσεις, φαινομενικά άσχετες, κατ' αρχήν: α) Κάποια από τα ζωτικής σημασίας εξαρτήματα του iPhone Duo κατασκευάζονται από την κορεατική Samsung , τον πιο σκληρό ανταγωνιστή της Apple. β) To Duo είναι το πρώτο iPhone (φυσικά μαζί με τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max) που παρουσιάζεται από τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο και κατ' ουσίαν ηγέτη της Apple, τον Τζον Τέρνους , ο οποίος διαδέχθηκε, εντελώς ομαλά, τον, τον άνθρωπο που μεταμόρφωσε την εταιρεία σε έναν εταιρικό υπερ-κολοσσό, με κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.Τύποις, πάντως, το iPhone Duo διαθέτει μία εμπρόσθια οθόνη 5,4 ιντσών (κλειστό). Όταν ανοίγει και αναδιπλώνεται, το μέγεθος της οθόνης φτάνει συνολικά τις 7,6 ίντσες και, φυσικά, μεταμορφώνεται σε ένα. Ο επεξεργαστής του είναι ένα μικροσκοπικό τέρας επιδόσεων, με τον κωδικό A20 Pro, ένα εξαπύρηνο chip, ειδικά εξελιγμένο για να υποστηρίζει τις απαιτήσεις των καινούργιων συσκευών της Αpple και ιδιαίτερα των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η μικρή, εξωτερική οθόνη του iPhone Duo είναι τεχνολογίας Super Retina XDR, OLED, με ανάλυση 1398 επί 2034 pixel στα 460 ppi. Η δε μεγάλη οθόνη, των 7,6 ιντσών, είναι κατασκευασμένη με βάση τις ευρυγώνιες OLED, εννοείται Super Retina XDR, με ανάλυση 1878 επί 2670 pixel στα 430 ppi. Για την κατασκευή της, προκειμένου να εξασφαλίζεται αντοχή στο άνοιγμα και κλείσιμο, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην πιστότητα της εικόνας, την απόδοση των χρωμάτων -ούτε καν στο σημείο ένωσης των δύο ημίσεων, έχει εφαρμοστεί μία τεχνική πολλαπλών στρώσεων εξαιρετικά λεπτών υλικών νανοτεχνολογίας. Προκειμένου το Duo να συνεχίσει επάξια την παράδοση των iPhone ως κορυφαίων smartphone σε ό,τι αφορά στην ποιότητα της εικόνας, είτε στατικής είτε κινούμενης (βίντεο).



Η οπίσθια, βασική κάμερα του Duo είναι 48 MegaPixel, με δυνατότητα λήψης εικόνων υπερ-υψηλής ανάλυσης, στα 24 ή και τα 48MP, με φακό που προσαρμόζεται από τον υπερευρυγώνιο έως τον τηλεφακό. Η εμπρόσθια, selfie κάμερα, είναι στα 8MP.

Το βάρος του iPhone Duo, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Apple, είναι 254 γραμμάρια. Και το πάχος του είναι 5,2 χιλιοστά όταν ανοίγει, και 11,3 χιλστ. όταν είναι διπλωμένο, στο λεγόμενο «μέγεθος διαβατηρίου».



Ως γενική κρίση, πάντως, θα έλεγε κανείς ότι με το Duo η Αpple επιβεβαιώνει την πολιτική της τα τελευταία -πολλά- χρόνια. Μια εταιρική στρατηγική που εστιάζει στην ενίσχυση της φήμης των iPhone και, κυρίως, της συμβολικής τους αξίας, παρά στο κυνήγι της τεχνολογικής πρωτοπορίας. Τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα μόνο καινούργια δεν είναι. Όμως, η Apple ισχυρίζεται ότι, σε πλήρη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, το δικό της αναδιπλούμενο είναι καλύτερα σχεδιασμένο, απείρως πιο ενδελεχώς μελετημένο, αισθητικά και λειτουργικά απαράμιλλο και ανώτερο στους πιο σημαντικούς τομείς επιδόσεων.



Σύμφωνα με την Apple, τουλάχιστον, το Duo είναι το πιο φιλόδοξο και καινοτόμο iPhone που παρουσίασε ποτέ. Ένα μεγάλο στοίχημα, αντίστοιχο με πολλά από όσα έχει βάλει κατά καιρούς η Apple με τον εαυτό της και την παγκόσμια αγορά, το οποίο αυτή τη φορά έγκειται στο να πείσει εκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο, ότι το Duo είναι το iPhone που ούτε και οι ίδιοι δεν περίμεναν πως θα τους ήταν από απαραίτητο έως αναντικατάστατο. Διότι τα αναδιπλούμενα smartphone υπήρχαν και προτού παρουσιαστεί το Duo, κανένα όμως από αυτά δεν είχε τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια καινούργια καθημερινή συνήθεια. Το εάν η Apple θα κατορθώσει να βάλει στην καθημερινότητα της ανθρωπότητας μια συσκευή κόστους (από) 2.399 ευρώ ή θα αποδειχθεί μια αυτοκτονικά κακή επιχειρηματική ενέργεια, μόνο η ιστορία θα το δείξει. Και τα κενά σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες κ.ο.κ.







Το iPhone 18 και τα άλλα νέα της Apple

Το χθεσινό (9/9/2026) Apple Event ήταν κατ' ουσίαν το μεγάλο σόου του iPhone Duo, μίας συσκευής που κυριάρχησε απόλυτα σε σύγκριση με οτιδήποτε άλλο είχε να παρουσιάσει η εμβληματική αμερικανική εταιρεία. Παρόλ' αυτά, ακόμη και ως προπομποί του αδιαφιλονίκητου πρωταγωνιστή της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα νέα iPhone 18 Pro και iPhone Pro Max, βελτιωμένα και αναβαθμισμένα σε επιμέρους τομείς -και ιδιαίτερα στην κάμερα. Η οποία πλέον εφοδιάζεται με μεταβλητό διάφραγμα, στοιχείο που ανεβάζει θεαματικά την ποιότητα της εικόνας.



Τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max θα διατίθενται στην ελληνική αγορά από 1.499 και 1.659 ευρώ αντιστοίχως, ενώ το «απλό» iPhone 18 αναμένεται να παρουσιαστεί σε δεύτερο χρόνο, πιθανώς μέσα στην άνοιξη του 2027.







Τέλος, στο ίδιο Apple Event λανσαρίστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες, νέες εκδόσεις του Apple Watch, των ασύρματων ακουστικών AirPods, καθώς και της γνωστής ψηφιακής βοηθού Siri, η οποία είναι πλέον πιο «έξυπνη» και πρόθυμη από κάθε προηγούμενη εκδοχή της.