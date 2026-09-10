Primeira Liga: Σκόραρε ξανά ο Παυλίδης και η Μπενφίκα ανέβηκε δεύτερη, 4-0 τη Μορεϊρένσε
SPORTS
Μπενφίκα Βαγγέλης Παυλίδης

Primeira Liga: Σκόραρε ξανά ο Παυλίδης και η Μπενφίκα ανέβηκε δεύτερη, 4-0 τη Μορεϊρένσε

Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το 12ο γκολ του στη σεζόν και άνοιξε τον δρόμο για την άνετη νίκη των «Αετών»

Primeira Liga: Σκόραρε ξανά ο Παυλίδης και η Μπενφίκα ανέβηκε δεύτερη, 4-0 τη Μορεϊρένσε
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Άνετη εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε η Μπενφίκα, που επιβλήθηκε 4-0 της Μορεϊρένσε και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας της Primeira Liga.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε τον δρόμο για το διπλό, σκοράροντας με πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Αυτό ήταν το δωδέκατο τέρμα του Έλληνα επιθετικού την εφετινή σεζόν, σε δέκα συμμετοχές εντός και εκτός συνόρων.

Οι Αετοί ξεχείλωσαν το σκορ μετά την ανάπαυλα, με Σιέλντερουπ (55'), Πρεστιάνι (59') και Άουρσνες (72') να βρίσκουν και αυτοί δίχτυα και να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.


Πηγή:www.gazzetta.gr
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