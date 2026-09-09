Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ και ο Φαλ ο οποίος υπέστη θλάση
SPORTS
Παναθηναϊκός Μουσταφά Φαλ

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ και ο Φαλ ο οποίος υπέστη θλάση

Νέα ατυχία για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού καθώς ο θηριώδης Γάλλος φορ βγήκε νοκ άουτ με θλάση στον οπίσθιο μηριαίο

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ και ο Φαλ ο οποίος υπέστη θλάση
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Ένας νέος πονοκέφαλος προέκυψε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Έχοντας χάσει τις προηγούμενες ημέρες τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Σέρβος τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Μουσταφά Φαλ ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προπόνηση και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:



«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.
Έχει ήδη ξεκινήσει να ακολουθεί ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.»
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