Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ και ο Φαλ ο οποίος υπέστη θλάση
Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ και ο Φαλ ο οποίος υπέστη θλάση
Νέα ατυχία για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού καθώς ο θηριώδης Γάλλος φορ βγήκε νοκ άουτ με θλάση στον οπίσθιο μηριαίο
Ένας νέος πονοκέφαλος προέκυψε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Έχοντας χάσει τις προηγούμενες ημέρες τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Σέρβος τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Μουσταφά Φαλ ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προπόνηση και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:
«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.
Έχει ήδη ξεκινήσει να ακολουθεί ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.»
Έχοντας χάσει τις προηγούμενες ημέρες τους Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο Σέρβος τεχνικός θα στερηθεί τις υπηρεσίες και του Μουσταφά Φαλ ο οποίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στην προπόνηση και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:
Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 9, 2026
Ξεκίνησε ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.#paobcaktor
«Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, ο Μουσταφά Φαλ μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.
Έχει ήδη ξεκινήσει να ακολουθεί ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.»
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