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League Cup, Τσέλσι-Λιντς 6-3: Απίστευτη ανατροπή με έξι γκολ σε 38 λεπτά και πρόκριση στους «16», δείτε τα γκολ
League Cup, Τσέλσι-Λιντς 6-3: Απίστευτη ανατροπή με έξι γκολ σε 38 λεπτά και πρόκριση στους «16», δείτε τα γκολ
Τα «παγόνια» προηγήθηκαν με 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», αλλά οι «μπλε» απάντησαν με καταιγισμό τερμάτων
Η Λιντς έκανε το... λάθος να προηγηθεί με 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» στον αγώνα με την Τσέλσι για τον 3ο γύρο του αγγλικού League Cup, όμως η «απάντηση» των «μπλε» ήταν πολύ... σκληρή καθώς πέτυχαν 6 γκολ απ' το 52' μέχρι το 90'+4' και πήραν μία εμφατική νίκη με 6-3 και μαζί την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης.
Τα «παγόνια» προηγήθηκαν με τα τέρματα των Μουχαμέροβιτς (23') και Άαρονσον (48'), όμως στη συνέχεια ακολούθησε «καταιγίδα» απ' την πλευρά της Τσέλσι. Ο Πάλμερ με δύο γκολ (52' πέναλτι, 55'), ο Νέτο (60'), ο Μπάρκο (80') κι ο Γουέλμπεκ με άλλα δύο τέρματα (65', 90'+4') μετέτρεψαν σε... πάρτι το παιχνίδι για τους Λονδρέζους. Στο 75' ο Κάλβερτ-Λιούιν μείωσε σε 4-3 για τη Λιντς, αλλά δεν υπήρξε... συνέχεια.
Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου στο League Cup Αγγλίας:
Μπόρνμουθ-Λίνκολν 4-0
Κρίσταλ Πάλας-Μίντλεσμπρο 3-0
Λέιτον Όριεντ-Μπράντφορντ 1-3
Σάντερλαντ-Χαλ 1-0
Μίλγουολ-Νιούκαστλ 0-1
Τσέλσι-Λιντς 6-3
Πίτερμπρο-Μπάρνσλεϊ 15/09
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 15/09
Τα «παγόνια» προηγήθηκαν με τα τέρματα των Μουχαμέροβιτς (23') και Άαρονσον (48'), όμως στη συνέχεια ακολούθησε «καταιγίδα» απ' την πλευρά της Τσέλσι. Ο Πάλμερ με δύο γκολ (52' πέναλτι, 55'), ο Νέτο (60'), ο Μπάρκο (80') κι ο Γουέλμπεκ με άλλα δύο τέρματα (65', 90'+4') μετέτρεψαν σε... πάρτι το παιχνίδι για τους Λονδρέζους. Στο 75' ο Κάλβερτ-Λιούιν μείωσε σε 4-3 για τη Λιντς, αλλά δεν υπήρξε... συνέχεια.
Τα αποτελέσματα του 3ου γύρου στο League Cup Αγγλίας:
Μπόρνμουθ-Λίνκολν 4-0
Κρίσταλ Πάλας-Μίντλεσμπρο 3-0
Λέιτον Όριεντ-Μπράντφορντ 1-3
Σάντερλαντ-Χαλ 1-0
Μίλγουολ-Νιούκαστλ 0-1
Τσέλσι-Λιντς 6-3
Πίτερμπρο-Μπάρνσλεϊ 15/09
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 15/09
Ίπσουιτς-Άρσεναλ 15/09
Λίβερπουλ-Τότεναμ 15/09
Ρέντινγκ-Μπρέντφορντ 15/09
Έβερτον-Γουλβς 16/09
Φλίτγουντ Τάουν-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 16/09
Κόβεντρι-Άστον Βίλα 16/09
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 16/09
Μάντσεστερ Σίτι-Νόριτς 17/09
Λίβερπουλ-Τότεναμ 15/09
Ρέντινγκ-Μπρέντφορντ 15/09
Έβερτον-Γουλβς 16/09
Φλίτγουντ Τάουν-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 16/09
Κόβεντρι-Άστον Βίλα 16/09
Μάντσεστερ Γ.-Μπράιτον 16/09
Μάντσεστερ Σίτι-Νόριτς 17/09
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