Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Superbet League 2: Έμειναν στο 1-1 ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακός Β', ο Σιφναίος με πέναλτι ισοφάρισε στο 98' για τον «Δικέφαλο», βίντεο
Superbet League 2: Έμειναν στο 1-1 ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακός Β', ο Σιφναίος με πέναλτι ισοφάρισε στο 98' για τον «Δικέφαλο», βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι είχαν προηγηθεί στο σκορ με πλασέ του Ζουγλή στο 73'
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το τελευταίο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής στη Superbet League 2, καθώς ΠΑΟΚ Β' και Ολυμπιακός Β' έμειναν στο 1-1 στην Τούμπα.
Οι ερυθρόλευκοι κρατούσαν τη νίκη έως και το τέλος των καθυστερήσεων, πριν δοθεί πέναλτι για χέρι του Αβραμούλη και ο Σιφναίος στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-1.
Η πρώτη φάση του ματς έγινε στο 7' όταν ο Τουφάκης σούταρε αλλά ο Νικολακούλης απέκρουσε. Στο 25′ ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Σιφναίο να σουτάρει και τον Τσομπανίδη να διώχνει.
Στο 27′ ο Ζουγλής σούταρε και ο Νικολακούλης μπλόκαρε.
Ο ΠΑΟΚ στο 62′ πάλι με τον Σιφναίο είχε ευκαιρία αλλά στην κεφαλιά του η μπάλα έφυγε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι.
Ο Ολυμπιακός Β' προηγήθηκε στο 73', με τον Μαρτίνη να βρίσκει τον Ζουγλή και εκείνος με πλασέ σκόραρε. Ο ΠΑΟΚ Β' ισοφάρισε στο 98' με το πέναλτι του Σιφναίου, πέναλτι που καταλογίστηκε για χέρι του Αβραμούλη,
ΠΑΟΚ Β' (Ντάνι Πονζ): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ (70′ Στύλος), Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος (83′ Παπανικόπουλος), Τσοπούρογλου, Μπέρδος (83′ Παπαγεωργίου), Γκαλεάνο (89′ Ικομπόνγκ), Καραγκέα (70′ Τσιότας), Σιφναίος.
Ολυμπιακός Β' (Αλβάρο Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Μπακούλας (57′ Λιάτσος), Μπιλάλ (79′ Αγγελάκης), Γκοτζαμανίδης (79′ λ.τ Αβραμούλης), Τανούλης, Σιώζιος, Ζουγλής, Μαρτίνης, Πλις (72′ Κολοκοτρώνης), Λεγκίσι (72′ Σαντής), Τουφάκης.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Πανθρακικός - Πύργος 0-0
Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος 1-1
Οι ερυθρόλευκοι κρατούσαν τη νίκη έως και το τέλος των καθυστερήσεων, πριν δοθεί πέναλτι για χέρι του Αβραμούλη και ο Σιφναίος στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία για το 1-1.
Η πρώτη φάση του ματς έγινε στο 7' όταν ο Τουφάκης σούταρε αλλά ο Νικολακούλης απέκρουσε. Στο 25′ ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Σιφναίο να σουτάρει και τον Τσομπανίδη να διώχνει.
Στο 27′ ο Ζουγλής σούταρε και ο Νικολακούλης μπλόκαρε.
Ο ΠΑΟΚ στο 62′ πάλι με τον Σιφναίο είχε ευκαιρία αλλά στην κεφαλιά του η μπάλα έφυγε λίγο άουτ από το δεξί δοκάρι.
Ο Ολυμπιακός Β' προηγήθηκε στο 73', με τον Μαρτίνη να βρίσκει τον Ζουγλή και εκείνος με πλασέ σκόραρε. Ο ΠΑΟΚ Β' ισοφάρισε στο 98' με το πέναλτι του Σιφναίου, πέναλτι που καταλογίστηκε για χέρι του Αβραμούλη,
ΠΑΟΚ Β' (Ντάνι Πονζ): Νικολακούλης, Σιδεράς, Απιατσιόνακ (70′ Στύλος), Κοσίδης, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος (83′ Παπανικόπουλος), Τσοπούρογλου, Μπέρδος (83′ Παπαγεωργίου), Γκαλεάνο (89′ Ικομπόνγκ), Καραγκέα (70′ Τσιότας), Σιφναίος.
Ολυμπιακός Β' (Αλβάρο Ρούμπιο): Τσομπανίδης, Μπακούλας (57′ Λιάτσος), Μπιλάλ (79′ Αγγελάκης), Γκοτζαμανίδης (79′ λ.τ Αβραμούλης), Τανούλης, Σιώζιος, Ζουγλής, Μαρτίνης, Πλις (72′ Κολοκοτρώνης), Λεγκίσι (72′ Σαντής), Τουφάκης.
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Πανθρακικός - Πύργος 0-0
Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος 1-1
Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0
ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1
Μαρκό - Πανσερραϊκός 1-0
Athens Kallithea - Νίκη Βόλου 2-1
Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς 2-2
ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’ 1-1
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
1.Πανιώνιος 3
2.Athens Kallithea 3
3.Μαρκό 3
4.Απόλλων Καλαμαριάς 1
5.Ελλάς Σύρου 1
6.Αναγέννηση Καρδίτσας 1
7.Ζάκυνθος 1
8.Ολυμπιακός Β' 1
9.ΑΕΛ 1
10.Νέστος Χρυσούπολης 1
11.ΠΑΟΚ Β' 1
12.Πανθρακικός 1
13.Πύργος 1
14.Νίκη Βόλου 0
15.Πανσερραϊκός 0
16.Αστέρας Τρίπολης Β' 0
Η επόμενη αγωνιστική (2η)
Σάββατο 12/9
16:00 Μαρκό-Καλλιθέα
18:00 ΑΕΛ-Ζάκυνθος
Κυριακή 13/9
16:00 Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β'
17:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης Β'
17:00 Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος
17:30 Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας
Δευτέρα 14/9
16:00 Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς
17:00 Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'
ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1
Μαρκό - Πανσερραϊκός 1-0
Athens Kallithea - Νίκη Βόλου 2-1
Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς 2-2
ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’ 1-1
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
1.Πανιώνιος 3
2.Athens Kallithea 3
3.Μαρκό 3
4.Απόλλων Καλαμαριάς 1
5.Ελλάς Σύρου 1
6.Αναγέννηση Καρδίτσας 1
7.Ζάκυνθος 1
8.Ολυμπιακός Β' 1
9.ΑΕΛ 1
10.Νέστος Χρυσούπολης 1
11.ΠΑΟΚ Β' 1
12.Πανθρακικός 1
13.Πύργος 1
14.Νίκη Βόλου 0
15.Πανσερραϊκός 0
16.Αστέρας Τρίπολης Β' 0
Η επόμενη αγωνιστική (2η)
Σάββατο 12/9
16:00 Μαρκό-Καλλιθέα
18:00 ΑΕΛ-Ζάκυνθος
Κυριακή 13/9
16:00 Νίκη Βόλου-Ολυμπιακός Β'
17:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης Β'
17:00 Νέστος Χρυσούπολης-Πύργος
17:30 Ελλάς Σύρου-Αναγέννηση Καρδίτσας
Δευτέρα 14/9
16:00 Πανιώνιος-Απόλλων Καλαμαριάς
17:00 Πανθρακικός-ΠΑΟΚ Β'
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