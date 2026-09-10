Άγρια επίθεση σε επόπτη από ποδοσφαιριστή σε αγώνα βετεράνων στην Αργεντινή: Τον χτύπησε στο κεφάλι, του προκάλεσε αιμάτωμα, δείτε βίντεο
SPORTS
Ποδοσφαιριστής επόπτης Αργεντινή Επίθεση Βετεράνος

Άγρια επίθεση σε επόπτη από ποδοσφαιριστή σε αγώνα βετεράνων στην Αργεντινή: Τον χτύπησε στο κεφάλι, του προκάλεσε αιμάτωμα, δείτε βίντεο

Μετά την επίθεση η διοργανώτρια λίγκα απέβαλε τον διά βίου τον Ραούλ Ερνάν Γκαρσία ενώ απέκλεισε και την ομάδα του, Σαν Μιγκέλ, από τη διοργάνωση

Άγρια επίθεση σε επόπτη από ποδοσφαιριστή σε αγώνα βετεράνων στην Αργεντινή: Τον χτύπησε στο κεφάλι, του προκάλεσε αιμάτωμα, δείτε βίντεο
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Θύμα άγριας επίθεσης από ποδοσφαιριστή έπεσε επόπτης σε αγώνα πρωταθλήματος βετεράνων στην Αργεντινή.

Όπως φαίνεται στο βίντεο από τον αγώνα της Σαν Μιγκέλ με τη Ρασίνγκ, δράστης ήταν ο παίχτης της πρώτης, Ραούλ Ερνάν Γκαρσία, ο οποίος χτύπησε άγρια στο κεφάλι τον επόπτη Πάμπλο Βάγιες.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο επόπτης υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι και αιμορραγία από το χτύπημα του βετεράνου ποδοσφαιριστή.



Η επίθεση έγινε ενώ ο αγώνας ήταν ισόπαλος 3-3 και αφού ο επόπτης έδειξε παράβαση σε βάρος της ομάδας της Σαν Μιγκέλ.

Μετά την επίθεση η διοργανώτρια λίγκα απέβαλε τον διά βίου τον Ερνάν Γκαρσία ενώ απέκλεισε και την ομάδα από τη διοργάνωση.
2 ΣΧΟΛΙΑ

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