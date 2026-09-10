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Άγρια επίθεση σε επόπτη από ποδοσφαιριστή σε αγώνα βετεράνων στην Αργεντινή: Τον χτύπησε στο κεφάλι, του προκάλεσε αιμάτωμα, δείτε βίντεο
Άγρια επίθεση σε επόπτη από ποδοσφαιριστή σε αγώνα βετεράνων στην Αργεντινή: Τον χτύπησε στο κεφάλι, του προκάλεσε αιμάτωμα, δείτε βίντεο
Μετά την επίθεση η διοργανώτρια λίγκα απέβαλε τον διά βίου τον Ραούλ Ερνάν Γκαρσία ενώ απέκλεισε και την ομάδα του, Σαν Μιγκέλ, από τη διοργάνωση
Θύμα άγριας επίθεσης από ποδοσφαιριστή έπεσε επόπτης σε αγώνα πρωταθλήματος βετεράνων στην Αργεντινή.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από τον αγώνα της Σαν Μιγκέλ με τη Ρασίνγκ, δράστης ήταν ο παίχτης της πρώτης, Ραούλ Ερνάν Γκαρσία, ο οποίος χτύπησε άγρια στο κεφάλι τον επόπτη Πάμπλο Βάγιες.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο επόπτης υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι και αιμορραγία από το χτύπημα του βετεράνου ποδοσφαιριστή.
Η επίθεση έγινε ενώ ο αγώνας ήταν ισόπαλος 3-3 και αφού ο επόπτης έδειξε παράβαση σε βάρος της ομάδας της Σαν Μιγκέλ.
Μετά την επίθεση η διοργανώτρια λίγκα απέβαλε τον διά βίου τον Ερνάν Γκαρσία ενώ απέκλεισε και την ομάδα από τη διοργάνωση.
Όπως φαίνεται στο βίντεο από τον αγώνα της Σαν Μιγκέλ με τη Ρασίνγκ, δράστης ήταν ο παίχτης της πρώτης, Ραούλ Ερνάν Γκαρσία, ο οποίος χτύπησε άγρια στο κεφάλι τον επόπτη Πάμπλο Βάγιες.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο επόπτης υπέστη αιμάτωμα στο κεφάλι και αιμορραγία από το χτύπημα του βετεράνου ποδοσφαιριστή.
Argentine footballer PUNCHES linesman in the face over a foul — gets lifetime ban— RTVisual (@RT_Visual_on_X) September 9, 2026
Raul Hernan Garcia of San Miguel left the assistant referee with a hematoma and heavy bleeding pic.twitter.com/M38gkdCd2H
Η επίθεση έγινε ενώ ο αγώνας ήταν ισόπαλος 3-3 και αφού ο επόπτης έδειξε παράβαση σε βάρος της ομάδας της Σαν Μιγκέλ.
Μετά την επίθεση η διοργανώτρια λίγκα απέβαλε τον διά βίου τον Ερνάν Γκαρσία ενώ απέκλεισε και την ομάδα από τη διοργάνωση.
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