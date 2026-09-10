Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το Brent, οι αγορές φοβούνται παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν
Πετρέλαιο: Ξεπέρασε τα 102 δολάρια το Brent, οι αγορές φοβούνται παρατεταμένη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν
Η Τεχεράνη δήλωσε προετοιμασμένη για ακόμη πιο έντονη σύγκρουση, διαμηνύοντας ότι θα αντισταθεί στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό
Οι τιμές του πετρελαίου Brent ξεπέρασαν το μεσημέρι της Πέμπτης τα 102 δολάρια το βαρέλι, καθώς υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις ότι ο πόλεμος στο Ιράν πρόκειται να αποκλιμακωθεί σύντομα, την ίδια ώρα που οι τιμές ενέργειας στην πραγματική αγορά καταγράφουν έντονη άνοδο.
Το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο συνέχισε το ράλι του, κατά το οποίο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ξεπέρασαν στην προηγούμενη συνεδρίαση το φράγμα των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.
Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων την τελευταία εβδομάδα έβαλε τέλος σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, ενώ η προοπτική μιας παρατεταμένης σύγκρουσης αναζωπυρώνει τους φόβους για πληθωρισμό που τροφοδοτείται από την ενέργεια, καθώς αυξάνονται επίσης οι τιμές του φυσικού αερίου και του ντίζελ.
Η Τεχεράνη δήλωσε ότι είναι προετοιμασμένη για μια ακόμη πιο έντονη σύγκρουση, διαμηνύοντας ότι θα αντισταθεί στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και προειδοποιώντας ότι θα εντείνει τις επιθέσεις της εφόσον οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίσουν τα πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι η σύγκρουση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Παράλληλα, δήλωσε ότι σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης είναι απίθανη πριν από τις εκλογές, εξέλιξη που περιορίζει τις προσδοκίες για μια άμεση εκτόνωση της κρίσης.
Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αποτελούν ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον δεν αναμένει σύντομο τέλος των εχθροπραξιών, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.
Οι εχθροπραξίες εντάθηκαν την τελευταία εβδομάδα, μετά από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, με τις δύο πλευρές να αυξάνουν τις επιθέσεις τους.
Η σύγκρουση έχει ήδη επηρεάσει την ενεργειακή υποδομή της περιοχής. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν μαχητές των Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αρκετών ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας προσωρινή αναστολή λειτουργίας σε ορισμένες από αυτές.
Οι εξελίξεις προσθέτουν νέες πιέσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η διεύρυνση της σύγκρουσης μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την παραγωγή, τη διύλιση και τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων από την περιοχή.
Με το Brent να παραμένει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στη διάρκεια της σύγκρουσης και κυρίως στον κίνδυνο να επηρεαστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο.
Η κατοχύρωση κερδών μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στις τιμές, όμως όσο παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης, το γεωπολιτικό premium αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει το πετρέλαιο.
Το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο συνέχισε το ράλι του, κατά το οποίο τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ξεπέρασαν στην προηγούμενη συνεδρίαση το φράγμα των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.
Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων την τελευταία εβδομάδα έβαλε τέλος σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, ενώ η προοπτική μιας παρατεταμένης σύγκρουσης αναζωπυρώνει τους φόβους για πληθωρισμό που τροφοδοτείται από την ενέργεια, καθώς αυξάνονται επίσης οι τιμές του φυσικού αερίου και του ντίζελ.
Η Τεχεράνη δήλωσε ότι είναι προετοιμασμένη για μια ακόμη πιο έντονη σύγκρουση, διαμηνύοντας ότι θα αντισταθεί στον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και προειδοποιώντας ότι θα εντείνει τις επιθέσεις της εφόσον οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίσουν τα πλήγματα σε ιρανικό έδαφος.
Τραμπ: Η σύγκρουση μπορεί να συνεχιστεί μετά τις εκλογές
Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε ότι η σύγκρουση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
Παράλληλα, δήλωσε ότι σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές της βενζίνης είναι απίθανη πριν από τις εκλογές, εξέλιξη που περιορίζει τις προσδοκίες για μια άμεση εκτόνωση της κρίσης.
Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου αποτελούν ένδειξη ότι η Ουάσινγκτον δεν αναμένει σύντομο τέλος των εχθροπραξιών, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.
Νέα πίεση στις ενεργειακές υποδομές
Οι εχθροπραξίες εντάθηκαν την τελευταία εβδομάδα, μετά από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας, με τις δύο πλευρές να αυξάνουν τις επιθέσεις τους.
Η σύγκρουση έχει ήδη επηρεάσει την ενεργειακή υποδομή της περιοχής. Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν μαχητές των Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αρκετών ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας προσωρινή αναστολή λειτουργίας σε ορισμένες από αυτές.
Οι εξελίξεις προσθέτουν νέες πιέσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η διεύρυνση της σύγκρουσης μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την παραγωγή, τη διύλιση και τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων από την περιοχή.
Με το Brent να παραμένει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στη διάρκεια της σύγκρουσης και κυρίως στον κίνδυνο να επηρεαστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα οι ενεργειακές ροές από τον Περσικό Κόλπο.
Η κατοχύρωση κερδών μπορεί να προκαλέσει βραχυπρόθεσμες πιέσεις στις τιμές, όμως όσο παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης, το γεωπολιτικό premium αναμένεται να συνεχίσει να στηρίζει το πετρέλαιο.
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