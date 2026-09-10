Εποχή Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον Ολυμπιακό: Ανακοινώθηκε ο Βάσκος τεχνικός από τους ερυθρόλευκους

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1990 (σε ηλικία 19 ετών) έκανε ντεμπούτο με τη Σοσιεδάδ κόντρα στην Οβιέδο, στις 20 Σεπτεμβρίου 1992 πανηγύρισε το πρώτο (από τα 8 συνολικά καθότι έπαιζε δεξιός μπακ) γκολ με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας σ’ ένα ματς κόντρα στην Αλμπαθέτε.

Κι ο μήνας που γενικά έχει σημαδέψει την ποδοσφαιρική του καριέρα είναι ο Σεπτέμβριος, κάτι που επιβεβαιώθηκε με την πρόσληψη του από τον Ολυμπιακό…

αποτελεί ποδοσφαιρικό προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ Σοσιεδάδ, φτάνοντας να αγωνιστεί στην πρώτη της ομάδα όπου μέτρησε συνολικά 122 συμμετοχές.

Από το 2018 όταν ανέλαβε τους «Txuri-Urdin» (Τσουρί-Ουρντίν) μέχρι τον Οκτώβριο του 2023 που ο Μεντιλίμπαρ έφυγε από τη Σεβίλλη, οι δύο τους είχαν βρεθεί αντιμέτωποι συνολικά εννέα φορές με τον «Μέντι» να μην έχει καταφέρει ποτέ να νικήσει τον διάδοχο του… Τέσσερις ισοπαλίες και πέντε νίκες μέτρησε ο Αλγουαθίλ με την πλειοψηφία των αναμετρήσεων να είναι μεταξύ της Σοσιεδάδ και της Εϊμπάρ...

Τώρα μετά από 2.5 χρόνια και έχοντας μπει στο Top 5 των προπονητών με τα περισσότερα παιχνίδια στον ερυθρόλευκο πάγκο, παραδίδει την σκυτάλη στον... κοντοχωριανό του Αλγουαθίλ, ο οποίος είναι κατά 10 χρόνια μικρότερος του (55 χρονών) και έχει συνδέσει ουσιαστικά το όνομα του με την

Ο τελευταίος με την άφιξη του στην Ελλάδα τον Φεβρουάριου του 2024 κατάφερε να γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, οδηγώντας τους ερυθρόλευκους στην θριαμβευτική κατάκτηση του Conference League, αλλά και στο νταμπλ τη σεζόν 2024-25.

Στο πρώτο γεννήθηκε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο νέος προπονητής του

Η απόσταση που χωρίζει το Ορίο ένα μικρό ψαροχώρι στον Βισκαϊκό Κόλπο με το Θαλδίβαρ την κωμόπολης της επαρχίας Μπισκάγια (επίσης στη

Η πρώτη του απόπειρα στο εξωτερικό τον έφερε στην

της Σαουδικής Αραβίας το καλοκαίρι του 2025...

Τα λεφτά ήταν πολλά η ομάδα έψαχνε έναν προπονητή που θα δώσει όραμα για να πάρει τη θέση του Φατίχ Τερίμ κι ο Βάσκος έμοιαζε να έχει όλο το πακέτο.

Δυστυχώς όμως για τον ίδιο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμενε και από τους πρώτους μήνες βρέθηκε υπό πίεση... Τελικά αποχώρησε τον περασμένο Φεβρουάριο με απολογισμό 5 νίκες, 12 ισοπαλίες και 11 ήττες σε 28 αγώνες.

Ο

ήταν σημαία της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Αθλέτικ, αλλά προπονητικά είχε συνδέσει το όνομα του κυρίως με την Εϊμπάρ.

Τώρα ο τρίτος Βάσκος που θα κάτσει στον ερυθρόλευκο πάγκο, προέρχεται από την αιώνια αντίπαλο, Ρεάλ Σοσιεδάδ, στην οποία υπήρξε συμπαίκτης για μια διετία (1996-1998) με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς...

Ως ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να πει κανείς ότι έκανε σπουδαία πράγματα. Ως προπονητής όμως ο γεννημένος και μεγαλωμένος στην καρδιά της Γκιπούθκοα, την περιοχή που αποτελεί την έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ, ο Αλγουαθίλ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον σύλλογο, οδηγώντας τον μετά από 34 χρόνια σ’ έναν τίτλο(το Κύπελλο Ισπανίας του 2021 κόντρα στην Αθλέτικ του Βαλβέρδε).

Στα τέλη της σεζόν 2017-2018 η διοίκηση του ζήτησε να αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας και με την ολοκλήρωση της επέστρεψε ως προπονητής στη Σοσιεδάδ Β’.

Ωστόσο τον Δεκέμβριο του 2018 ο Ασιέρ Γκαριτάνο απολύθηκε και ο Αλγουαθίλ ανέλαβε ξανά πυροδοτώντας μια νέα εποχή για τον σύλλογο. Στα επόμενα 6.5 χρόνια καθοδήγησε την ομάδα σε 334 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και πλέον είναι ο τρίτος μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου, πίσω μόνο από τον Μπενίτο Ντίαθ (391) και τον Ουαλό Τζον Τόσακ (386).

Ίσως η πιο σημαντική στιγμή στην προπονητική καριέρα του ήρθε τον Απρίλιο του 2021 όταν η Ρεάλ Σοσιεδάδ με πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ νίκησε 1-0 την Αθλέιτκ στον τελικό του

του 2020 (ο αγώνας είχε μεταφερθεί σχεδόν έναν χρόνο αργότερα λόγω Covid!). Για να φτάσει σ’ εκείνον τον τελικό είχε χρειαστεί να αποκλείσει την Ρεάλ στο Μπερναμπέου όπου νίκησε με το εντυπωσιακό 4-3.

Από την ημέρα που ανέλαβε, ο Αλγουαθίλ η Σοσιεδάδ απέκτησε ξανά… ευρωπαϊκό αέρα, εξασφαλίζοντας την παρουσίαση της σε διοργανώσεις της UEFA για πέντε σερί σεζόν.

Φυσικά η πιο σημαντική ήταν η επιστροφή στο Champions League (τη σεζόν 2022/23), μετά από περισσότερα από 20 χρόνια που έφτασε μέχρι τους «16».

Πέρα όμως από τις αγωνιστικές επιτυχίες, το πιο σημαντικό ήταν ότι ο 55χρονος τεχνικός φρόντισε να αναδείξει το τεράστιο ταλέντο που υπήρχε στις ακαδημίες του συλλόγου («Θουμπιέτα»). Οι Μπαρεντσέα, Θουμπιμέντι, Θουμπέλδια, αποτελούν τα πιο γνωστά παραδείγματα, ενώ αυτός ήταν που έσωσε την καριέρα του Μίκελ Μερίνο (από την Οσασούνα είχε πάει στην Νιούκαστλ) και τον έφερε στο Σαν Σεμπαστάν το 2018 όταν ανέλαβε την ομάδα...

Για τους οπαδούς της «Λα Ρεάλ» οι νίκες επί της Αθλέτικ ισοδυναμούν με τίτλο και επί των ημερών του η ομάδα τους είχε το πάνω χέρι ( επτά νίκες, δύο ισοπαλίες και πέντε ήττες), ενώ το 2023, κατέρριψε το ρεκόρ που είχε ο Τζον Τόσακ.

Ο Ουαλός είχε πανηγυρίσει 63 εκτός έδρας νίκες στον πάγκο της ομάδας και ο Αλγκουαθίλ έγινε ο πρώτος που έφτασε στις 64.

Όπως προαναφέραμε το τελικός του Κυπέλλου 2020 ήταν αυτός που σημάδεψε περισσότερο από κάθε άλλο την καριέρα του…

Κι ο τρόπος με τον οποίο πανηγύρισε τη νίκη επί της Αθλέτικ στη συνέντευξη Τύπου έχει μείνει στην ιστορία… Εκεί όπου εμφανίστηκε με το κοστούμι του, αλλά πολύ γρήγορα του έφεραν τη φανέλα και το κασκόλ του συλλόγου και άρχισε να λέει βουρκωμένος το σύνθημα που είναι το σήμα κατατεθέν της κερκίδας των «Txuri-Urdin».