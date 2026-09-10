Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός - Κηφισιά και τα ματς του Champions League

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

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Πέμπτη σήμερα (10/9) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει... φουλ ποδόσφαιρο, σε Ελλάδα και Ευρώπη.Από εκεί και πέρα, στις 17:45 (ΣΚΑΙ) υπάρχει ο αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη, πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Στο μεταξύ, στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Superleague.Από τα ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεχωρίζουν το Κόμο - Λειψία (Cosmote Sport 6) και το Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 2), αμφότερα με σέντρα στις 22:00.Δείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:17:45: ΣΚΑΪ | Αστέρας Aktor – Άρης (Κύπελλο Ελλάδας)19:45: Magenta Sport 5 | PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ (UEFA Champions League)19:45: Magenta Sport 4 | Φενέρμπαχτσε – Ρόμα (UEFA Champions League)21:15: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Stoiximan Super League)22:00: Magenta Sport 8 | Στίβενεϊτζ – Λούτον (EFL League One)22:00: Magenta Sport 7 | Σλάβια Πράγας – Λανς (UEFA Champions League)22:00: Magenta Sport 6 | Κόμο – Λειψία (UEFA Champions League)22:00: Magenta Sport 3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ (UEFA Champions League)