Για άλλη μια χρονιά, το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζει έμπρακτα τη νέα επιχειρηματικότητα, επιβραβεύοντας τρεις νεοφυείς επιχειρήσεις με συνολικά €300.000
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός - Κηφισιά και τα ματς του Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός - Κηφισιά και τα ματς του Champions League
Γεμάτο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, ενώ νωρίς το απόγευμα υπάρχει και ο αγώνας του Αστέρα με τον Αρη για το Κύπελλο
Πέμπτη σήμερα (10/9) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει... φουλ ποδόσφαιρο, σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Από εκεί και πέρα, στις 17:45 (ΣΚΑΙ) υπάρχει ο αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη, πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Στο μεταξύ, στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Superleague.
Από τα ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεχωρίζουν το Κόμο - Λειψία (Cosmote Sport 6) και το Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 2), αμφότερα με σέντρα στις 22:00.
17:45: ΣΚΑΪ | Αστέρας Aktor – Άρης (Κύπελλο Ελλάδας)
19:45: Magenta Sport 5 | PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 4 | Φενέρμπαχτσε – Ρόμα (UEFA Champions League)
21:15: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Stoiximan Super League)
22:00: Magenta Sport 8 | Στίβενεϊτζ – Λούτον (EFL League One)
22:00: Magenta Sport 7 | Σλάβια Πράγας – Λανς (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 6 | Κόμο – Λειψία (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ (UEFA Champions League)
Από εκεί και πέρα, στις 17:45 (ΣΚΑΙ) υπάρχει ο αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη, πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Στο μεταξύ, στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Superleague.
Από τα ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεχωρίζουν το Κόμο - Λειψία (Cosmote Sport 6) και το Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 2), αμφότερα με σέντρα στις 22:00.
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμεραΔείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις:
17:45: ΣΚΑΪ | Αστέρας Aktor – Άρης (Κύπελλο Ελλάδας)
19:45: Magenta Sport 5 | PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ (UEFA Champions League)
19:45: Magenta Sport 4 | Φενέρμπαχτσε – Ρόμα (UEFA Champions League)
21:15: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Stoiximan Super League)
22:00: Magenta Sport 8 | Στίβενεϊτζ – Λούτον (EFL League One)
22:00: Magenta Sport 7 | Σλάβια Πράγας – Λανς (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 6 | Κόμο – Λειψία (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ (UEFA Champions League)
22:00: Magenta Sport 2 | Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ (UEFA Champions League)
22:15: Magenta Sport 9 | Εστρέλα – Μπράγκα (Liga Portugal)
22:15: Magenta Sport 9 | Εστρέλα – Μπράγκα (Liga Portugal)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα