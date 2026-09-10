Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός - Κηφισιά και τα ματς του Champions League
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Παναθηναϊκός Champions League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός - Κηφισιά και τα ματς του Champions League

Γεμάτο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, ενώ νωρίς το απόγευμα υπάρχει και ο αγώνας του Αστέρα με τον Αρη για το Κύπελλο

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Παναθηναϊκός - Κηφισιά και τα ματς του Champions League
4 ΣΧΟΛΙΑ
Πέμπτη σήμερα (10/9) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων περιλαμβάνει... φουλ ποδόσφαιρο, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Από εκεί και πέρα, στις 17:45 (ΣΚΑΙ) υπάρχει ο αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη, πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Στο μεταξύ, στις 21:15 (ΣΚΑΙ) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Superleague.

Από τα ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεχωρίζουν το Κόμο - Λειψία (Cosmote Sport 6) και το Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ (Cosmote Sport 2), αμφότερα με σέντρα στις 22:00.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις: 

17:45: ΣΚΑΪ | Αστέρας Aktor – Άρης (Κύπελλο Ελλάδας)

19:45: Magenta Sport 5 | PSV Αϊντχόφεν – Σαχτάρ Ντόνετσκ (UEFA Champions League)

19:45: Magenta Sport 4 | Φενέρμπαχτσε – Ρόμα (UEFA Champions League)

21:15: ΣΚΑΪ | Παναθηναϊκός – Κηφισιά (Stoiximan Super League)

Κλείσιμο
22:00: Magenta Sport 8 | Στίβενεϊτζ – Λούτον (EFL League One)

22:00: Magenta Sport 7 | Σλάβια Πράγας – Λανς (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 6 | Κόμο – Λειψία (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ (UEFA Champions League)

22:00: Magenta Sport 2 | Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ (UEFA Champions League)

22:15: Magenta Sport 9 | Εστρέλα – Μπράγκα (Liga Portugal)
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης