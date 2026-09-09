Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Η εξήγηση του Γκριγκόνις για τα όσα είπε στη συνέντευξη και τις αιχμές για τον Αταμάν
Η εξήγηση του Γκριγκόνις για τα όσα είπε στη συνέντευξη και τις αιχμές για τον Αταμάν
Ο Λιθουανός έκρινε ότι έπρεπε να διευκρινίσει κάποια πράγματα μετά τις αντιδράεσεις που προκάλεσαν τα όσα είπε για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και τις σχέσεις του Εργκίν Αταμάν με τους παίκτες της ομάδας
Ο Μάριους Γκριγκόνις επέστρεψε στη Ζάλγκιρις και σε μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στην επίσημη ιστοσελίδα της λιθουανικής ομάδας αναφέρθηκε στα όσα έζησε στον Παναθηναϊκό και τη συνεργασία του με τον Εργκίν Αταμάν.
Ο έμπειρος άσος χαρακτήρισε «οργανωμένο χάος» τα τέσσερα χρόνια στο τριφύλλι και όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Αταμάν απάντησε: «Θα ήθελα να μου βρείτε έστω έναν παίκτη που να έχει σχέση μαζί του. Αποστασιοποιείται πλήρως από τους παίκτες. Αυτή είναι η θέση που επιλέγει να κρατά. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία».
Όλα αυτά (και οι αναφορές στο πως χειρίστηκαν την αποκατάσταση του μετά την επέμβαση στη μέση) προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις με τον Γκριγκόνις να ποστάρει ένα στόρι στον λογαριασμό του στο Instagram οπου προσπαθεί να εξηγήσει ότι ήθελε απλά να δείξει ότι σ' αυτήν την πορεία υπήρχαν καλές και κακές στιγμές και ο ίδιος δεν είχε καμία πρόθεση να ακυρώσει όλα όσα έζησε στους πράσινους.
«Ένα μήνυμα προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού
Τις τελευταίες ημέρες είδα κάποιες αντιδράσεις στη συνέντευξή μου και σκέφτηκα ότι χρειάζεται να πω κι εγώ κάτι, ειδικά προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Σπάνια κάνω αναρτήσεις σαν κι αυτή, όμως τα τέσσερα χρόνια μου στον Παναθηναϊκό μπορούν να περιγραφούν μόνο μέσα από τις κακές και τις καλές στιγμές.
Κάθε μακρύ ταξίδι έχει και τις δύο. Υπήρξαν όμως σπουδαίες και αξέχαστες στιγμές στην καριέρα μου. Ήμουν αρκετά τυχερός ώστε να αγωνιστώ σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ και να κατακτήσω την EuroLeague, που αποτελεί την κορυφαία στιγμή της μπασκετικής μου καριέρας.
Έχω επίσης χτίσει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο και θα τους σέβομαι πάντα, όπως και τους φιλάθλους που μου έδωσαν τόση αγάπη. Η συνέντευξή μου αφορούσε τόσο τις εμπειρίες μου όσο και τις δύσκολες στιγμές, όμως σε καμία περίπτωση δεν είχε στόχο να σβήσει όλα τα καλά που συνέβησαν αυτά τα τέσσερα χρόνια.
Υπάρχει πολλή αγάπη και σεβασμός για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον ίδιο τον σύλλογο.»
Ο έμπειρος άσος χαρακτήρισε «οργανωμένο χάος» τα τέσσερα χρόνια στο τριφύλλι και όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις του με τον Αταμάν απάντησε: «Θα ήθελα να μου βρείτε έστω έναν παίκτη που να έχει σχέση μαζί του. Αποστασιοποιείται πλήρως από τους παίκτες. Αυτή είναι η θέση που επιλέγει να κρατά. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία».
Όλα αυτά (και οι αναφορές στο πως χειρίστηκαν την αποκατάσταση του μετά την επέμβαση στη μέση) προκάλεσαν αρκετές αντιδράσεις με τον Γκριγκόνις να ποστάρει ένα στόρι στον λογαριασμό του στο Instagram οπου προσπαθεί να εξηγήσει ότι ήθελε απλά να δείξει ότι σ' αυτήν την πορεία υπήρχαν καλές και κακές στιγμές και ο ίδιος δεν είχε καμία πρόθεση να ακυρώσει όλα όσα έζησε στους πράσινους.
«Ένα μήνυμα προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού
Τις τελευταίες ημέρες είδα κάποιες αντιδράσεις στη συνέντευξή μου και σκέφτηκα ότι χρειάζεται να πω κι εγώ κάτι, ειδικά προς την οικογένεια του Παναθηναϊκού. Σπάνια κάνω αναρτήσεις σαν κι αυτή, όμως τα τέσσερα χρόνια μου στον Παναθηναϊκό μπορούν να περιγραφούν μόνο μέσα από τις κακές και τις καλές στιγμές.
Κάθε μακρύ ταξίδι έχει και τις δύο. Υπήρξαν όμως σπουδαίες και αξέχαστες στιγμές στην καριέρα μου. Ήμουν αρκετά τυχερός ώστε να αγωνιστώ σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ και να κατακτήσω την EuroLeague, που αποτελεί την κορυφαία στιγμή της μπασκετικής μου καριέρας.
Έχω επίσης χτίσει εξαιρετικές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον σύλλογο και θα τους σέβομαι πάντα, όπως και τους φιλάθλους που μου έδωσαν τόση αγάπη. Η συνέντευξή μου αφορούσε τόσο τις εμπειρίες μου όσο και τις δύσκολες στιγμές, όμως σε καμία περίπτωση δεν είχε στόχο να σβήσει όλα τα καλά που συνέβησαν αυτά τα τέσσερα χρόνια.
Υπάρχει πολλή αγάπη και σεβασμός για τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τον ίδιο τον σύλλογο.»
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