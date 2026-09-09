Η εξήγηση του Γκριγκόνις για τα όσα είπε στη συνέντευξη και τις αιχμές για τον Αταμάν

Ο Λιθουανός έκρινε ότι έπρεπε να διευκρινίσει κάποια πράγματα μετά τις αντιδράεσεις που προκάλεσαν τα όσα είπε για τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και τις σχέσεις του Εργκίν Αταμάν με τους παίκτες της ομάδας